Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

НСЖУ просить про допомогу для підрозділу, в якому служить журналіст

Надія Клочко
glavcom.ua
НСЖУ просить про допомогу для підрозділу, в якому служить журналіст
Волонтерська група Аліни Резчик змогла придбати три радіостанції
фото: НСЖУ

Необхідно придбати ще хоча б одну радіостанцію

Для підрозділу, де служить журналіст, очільник Журналістського фонду Національної спілку журналістів України (НСЖУ) Дмитро Богуславський, волонтерська група Аліни Резчик «Дайтан» за сприяння НСЖУ змогла придбати три радіостанції. Залишилося придбати ще хоча б одну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НСЖУ.

«На фронті якщо немає рацій – немає комунікації між бійцями, командир не може знати, яка ситуація в кожного з них. Радіостанцій потрібно від 4 до 8 штук, щоб був зв’язок між різними точками», – пояснює волонтерка Аліна Резчик.

Для придбання четвертого приладу зв’язку наразі потрібно 25,4 тис. грн.

«Я закликаю кожного нашого колегу, хто усвідомлює себе українським журналістом, виділити посильну суму для підтримки підрозділу, де служить Дмитро Богуславський. Цим кожен із нас ще раз підтвердить: журналісти важливі. Дуже важливо не словами, а ділами доводити, що солідарність має велике значення для нас, українців. Має значення солідарність між громадянами, між цивільними і армією, солідарність у журналістському середовищі» – сказав секретар НСЖУ, ексочільник видання «Донбас» Олександр Бриж, який зміг виділити зі свого бюджету суттєву суму коштів.

«Допомагаючи підрозділу, де служить Дмитро, ми, по-перше, підкреслюємо свою причетність до майбутньої перемоги. Допомагаємо матеріально, конкретно, а не просто пишемо в газеті про допомогу. Це дуже важливо – відчуття особистої причетності. По-друге, допомога найцінніша тоді, коли ти допомагаєш армії не «взагалі», а конкретному підрозділу, з діяльністю якого в тебе пов’язана конкретна людина, яку ти поважаєш по життю», – наголосив головний редактор одеської газети «Прес-кур’єр», заступник голови Ревізійної комісії НСЖУ Йосип Бурчо, який перерахував на допомогу підрозділу значну грошову суму.

В НСЖУ закликають усіх, хто може допомогти, долучитися до цієї патріотичної справи.

«Пам’ятаймо, що для хлопців на фронті наша допомога дуже важлива! І кожна наша гривня, яку ми передаємо як допомогу бійцям, може врятувати комусь життя», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Реквізити для перерахунку: 5375414116232710 Монобанк. Резчик Аліна Анатоліївна.

Нагадаємо, раніше у Центрі журналістської солідарності в Чернівцях журналістів навчали користуватися тактичною аптечкою. Участь у заході взяли місцеві журналісти, а також колеги-переселенці, які тут зупинилися.

Також повідомлялося, що медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.

Теги: НСЖУ журналіст війна в Україні волонтер

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку липня депутат Одеської міської ради від партії ОПЗЖ Володимир Корнієнко заявив, що отримав посвідчення журналіста від Національної спілки
Скандал в НСЖУ. Спілка позбавила одеського депутата посвідчення журналіста
13 липня, 2021, 11:55
У складі делегації четверо представників Національної спілки журналістів України
Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну
29 червня, 12:26
Потрібне міжнародне усталене визначення для російських пропагандистів, вважає  Ольга Мусафірова
Працівники російських ЗМІ – не журналісти: медійниця звернулася до світової спільноти
17 липня, 10:34

Суспільство

НСЖУ просить про допомогу для підрозділу, в якому служить журналіст
НСЖУ просить про допомогу для підрозділу, в якому служить журналіст
Не дідусі й бабусі. В Україні стартує соціальна реклама, яка змінює образ ветерана
Не дідусі й бабусі. В Україні стартує соціальна реклама, яка змінює образ ветерана
Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона
Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона
Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів
Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів
Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки
Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки
У Кривому Розі з ініціативи скандального чиновника знищено мурал із Джонсоном (фото)
У Кривому Розі з ініціативи скандального чиновника знищено мурал із Джонсоном (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
96K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
63K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
63K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
62K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
39K
Окупація України: Кремль назвав місце завершення війни

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту