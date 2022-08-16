НСЖУ просить про допомогу для підрозділу, в якому служить журналіст

Необхідно придбати ще хоча б одну радіостанцію

Для підрозділу, де служить журналіст, очільник Журналістського фонду Національної спілку журналістів України (НСЖУ) Дмитро Богуславський, волонтерська група Аліни Резчик «Дайтан» за сприяння НСЖУ змогла придбати три радіостанції. Залишилося придбати ще хоча б одну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НСЖУ.

«На фронті якщо немає рацій – немає комунікації між бійцями, командир не може знати, яка ситуація в кожного з них. Радіостанцій потрібно від 4 до 8 штук, щоб був зв’язок між різними точками», – пояснює волонтерка Аліна Резчик.

Для придбання четвертого приладу зв’язку наразі потрібно 25,4 тис. грн.

«Я закликаю кожного нашого колегу, хто усвідомлює себе українським журналістом, виділити посильну суму для підтримки підрозділу, де служить Дмитро Богуславський. Цим кожен із нас ще раз підтвердить: журналісти важливі. Дуже важливо не словами, а ділами доводити, що солідарність має велике значення для нас, українців. Має значення солідарність між громадянами, між цивільними і армією, солідарність у журналістському середовищі» – сказав секретар НСЖУ, ексочільник видання «Донбас» Олександр Бриж, який зміг виділити зі свого бюджету суттєву суму коштів.

«Допомагаючи підрозділу, де служить Дмитро, ми, по-перше, підкреслюємо свою причетність до майбутньої перемоги. Допомагаємо матеріально, конкретно, а не просто пишемо в газеті про допомогу. Це дуже важливо – відчуття особистої причетності. По-друге, допомога найцінніша тоді, коли ти допомагаєш армії не «взагалі», а конкретному підрозділу, з діяльністю якого в тебе пов’язана конкретна людина, яку ти поважаєш по життю», – наголосив головний редактор одеської газети «Прес-кур’єр», заступник голови Ревізійної комісії НСЖУ Йосип Бурчо, який перерахував на допомогу підрозділу значну грошову суму.

В НСЖУ закликають усіх, хто може допомогти, долучитися до цієї патріотичної справи.

«Пам’ятаймо, що для хлопців на фронті наша допомога дуже важлива! І кожна наша гривня, яку ми передаємо як допомогу бійцям, може врятувати комусь життя», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Реквізити для перерахунку: 5375414116232710 Монобанк. Резчик Аліна Анатоліївна.

Нагадаємо, раніше у Центрі журналістської солідарності в Чернівцях журналістів навчали користуватися тактичною аптечкою. Участь у заході взяли місцеві журналісти, а також колеги-переселенці, які тут зупинилися.

Також повідомлялося, що медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.