Вбивство журналіста Веремія: справу стосовно «тітушок» передано до суду

В’ячеслава Веремія вбили у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року у Києві

Двоє тітушок з злочинної групи вже відбувають покарання

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно п'яти так званих «тітушок», причетних до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності. Про це повідомляє пресслужба бюро.

«Обвинувальний акт скеровано до суду», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська міста Києва обвинувачені вбили журналіста, який посмертно став Героєм України. Ці ж особи також підозрюються у замахах на вбивство інших протестувальників, нанесенні їм тілесних ушкоджень, а також викраденні зброї та боєприпасів із запасів головного управління МВС України в місті Києві.

Щодо цих п’яти обвинувачених ДБР здійснювало спеціальне досудове розслідування (in absentia), у зв’язку з їх переховуванням від органу досудового розслідування на території рф та на тимчасово окупованій території України. Деякі з них, за даними слідства, беруть участь в агресії проти України у складі незаконних збройних формувань так званої «днр».

Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей КК України, зокрема ст. 115 (умисне вбивство). Санкції статей передбачають покарання, включаючи довічне позбавлення волі.

Крім того, двоє тітушок зі складу цієї злочинної групи за вищезазначеними епізодами раніше вже отримали обвинувальні вироки та відбувають покарання, ще щодо чотирьох осіб на даний час судовий розгляд триває.

Нагадаємо, рік тому Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід для Павла Бялая, фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, з тримання під вартою на нічний домашній арешт.