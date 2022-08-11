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Журналісти розповіли про зв’язки заступника Шойгу зі США

Надія Клочко
glavcom.ua
Журналісти розповіли про зв’язки заступника Шойгу зі США
Олексій Криворучко став заступником міністра оборони РФ у 2018 році
фото з відкритих джерел

Дружина та діти заступника міністра оборони РФ живуть у «ненависній» Америці

Донька заступника міністра оборони Росії Шойгу Олексія Криворучка має американське громадянство. Про це повідомляється в розслідуванні «Навальний Live».

«Ми знайшли те, що він приховував з особливою ретельністю, – зв'язки зі США, будинок у Маямі, елітну нерухомість на Рубльовці та американське громадянство однієї з дочок», – наголошують розслідувачі.

Протягом трьох років дружина Олексія Криворучка – володарка титулу «Міс Москва-2001» Катерина Торопова – жила у США, а у серпні 2012 року народила там доньку.

«Криворучко літав Маямі, де, ймовірно, проходили пологи. Це вказує на те, що дитина народилася в США і, отже, мала право на здобуття громадянства», – йдеться у сюжеті.

Розслідувачі встановили, що дочка заступника міністра оборони РФ Софія Криворучка отримала американський паспорт і навіть назвали його номер. 2016 року також у США народилася друга дочка чиновника, імовірно, вона також має американське громадянство.

За шість років до свого призначення до Міноборони Росії Криворучко побував у США 26 разів. Він відвідував Нью-Йорк і Лос-Анджелес, але найчастіше — Маямі. У 2011 році він відкрив там фірму 5256 Fisher Island Drive, на яку записав квартиру та зробив у ній ремонт.

Крім того, заступник міністра оборони РФ також володіє елітною нерухомістю загальною вартістю в пів мільярда рублів. Зокрема – особняк на Рубльовці під Москвою на 1500 м2 вартістю $8 млн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, якого вважають одним з головних винуватців війни проти України, заробляє чималі кошти на співпраці з «Газпромом».

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Теги: росія Сергій Шойгу США

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