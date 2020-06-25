Маленький бойовий «Марко». Що відомо про американські катери, які купує Україна
Москітний флот: контракт на закупівлю катерів у США дає Україні шанс
Вашингтон cхвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI. Інформація про це промайнула минулого тижня в українських ЗМІ. Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США забезпечило необхідну сертифікацію техніки й повідомило Конгрес США про можливість такого продажу.
Крім суден також мова йде про придбання Україною різної зброї та пов’язаного з Mark VI обладнання, а саме 32 системи ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів; 40 гармат MK44. Озвучена й загальна сума контракту – $600 млн.
Отже, Київ ще на крок наблизився до побудови москітного флоту, який будується на ефективних невеликих катерах. Саме таку мету в 2018 році проголосив тодішній командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко. Вже тоді він відзначав, що кораблі більшого класу – корвети, фрегати – будуються не один рік. А такі катери, як Mark VI, можуть скоріше посилити Військово-морські сили в умовах агресії держави-сусідки.
Та й один корвет, якщо й зійде на воду, не закриє проблему протидії такому ворогу, як Росія. А обіцяють його доробити не раніше, як до 2023 року, хоча фахівці скептично оцінюють навіть реальність цих термінів.
Заступник міністра оборони (2014), перший заступник начальника Генштабу (2012-2013), адмірал Ігор Кабаненко запевняє: патрульні катери Mark VI визнані найкращими в світі у своєму класі. Але фахівець переконаний, що Україні для формування «москітного флоту» треба щонайменше 30-40 катерів. Він висловив переконання, що можна робити ставку на мультирольний катер Mark VI, а також вивчити можливість локалізації його виробництва в Україні. Кабаненко впевнений, що українські катери «Гюрза» не підходять для виконання завдань флоту, а «Лань» є «лише дизайнпроєктом, перспективи якого поки не зрозумілі». Крім того «Гюрза» менша й повільніша за американця, на службі в Україні їх наразі налічується шість одиниць.
До речі, показово, що такі катери, як Mark VI, можуть розміщувати крилаті ракети. Вони можуть працювати в зв’язці з іншими, більшими кораблями. На думку адмірала Кабаненка, Україні треба користуватись цими можливостями і такі рішення, на його думку, мали б реалізовуватись вже давно.
Важлива деталь: патрульні катери Mark VI здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання – забезпечення безпеки торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури і підтримка операцій основних сил флоту. Патрульні катери Mark VI можуть мати різну конфігурацію обладнання: десантно-штурмову, протидиверсійну, або ж протимінну.
Ефект контракту?
Реалізація такої угоди може дати поштовх до стрімкого розвитку українського ракетного комплексу «Нептун». Нещодавно, на випробуваннях ракета «Нептун» з бойовою частиною з першого пуску знищила ціль. Цей комплекс почав розроблятися як протикорабельний, але наразі катерів для «Нептуна» немає, а він використовується як комплекс наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів «крейсер», «есмінець», «фрегат», «корвет», десантних, танкодесантних кораблів і транспорту, які діють як самостійно, так і в складі груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрастних цілей. Отже, «Нептун» разом із катерним флотом можуть посилити безпеку морських акваторій держави. Ще в 2019 році тодішній міністр оборони Степан Полторак запевняв, що влада виношує плани виробництва ракетного катера, «який нам дуже потрібен» і на який будуть поставлені протикорабельні комплекси «Нептун». Але про такий катер українського виробництва так і не чутно, а ось американські, ймовірно, скоро прибудуть, і якщо їх оснастити нашими «Нептунами», то це буде ефективний проєкт посилення обороноздатності флоту.
До того ж, днями у мережі з’явилася інформація, що до України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin, які наші військові, за даними іноземних джерел, також могли б застосовувати на палубах Mark VI.
«Реалізація контракту на загальну суму понад $36,5 млн є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами», - зазначили в Міноборони.
Україні ще належить офіційно прийняти рішення про закупівлю Mark VI. Тепер залишається єдине питання, чи скористається Київ можливістю, яка відкрилась.
Дмитро Бадрак, для «Главкома»