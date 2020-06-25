Маленький бойовий «Марко». Що відомо про американські катери, які купує Україна

Україна ще на крок наблизилася до створення москітного флоту, який будується на ефективних невеликих катерах

Москітний флот: контракт на закупівлю катерів у США дає Україні шанс

Вашингтон cхвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI. Інформація про це промайнула минулого тижня в українських ЗМІ. Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США забезпечило необхідну сертифікацію техніки й повідомило Конгрес США про можливість такого продажу.

Крім суден також мова йде про придбання Україною різної зброї та пов’язаного з Mark VI обладнання, а саме 32 системи ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів; 40 гармат MK44. Озвучена й загальна сума контракту – $600 млн.

Отже, Київ ще на крок наблизився до побудови москітного флоту, який будується на ефективних невеликих катерах. Саме таку мету в 2018 році проголосив тодішній командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко. Вже тоді він відзначав, що кораблі більшого класу – корвети, фрегати – будуються не один рік. А такі катери, як Mark VI, можуть скоріше посилити Військово-морські сили в умовах агресії держави-сусідки.

Секція недобудованого корвету проєкту 58250

Та й один корвет, якщо й зійде на воду, не закриє проблему протидії такому ворогу, як Росія. А обіцяють його доробити не раніше, як до 2023 року, хоча фахівці скептично оцінюють навіть реальність цих термінів.

— перспективний багатоцільовий бойовий корабель, розроблений миколаївським державним підприємством «Дослідно-проєктний центр кораблебудування» для потреб Військово-морських сил України . Розробка проєкту була завершена у 2008 році, а будівництво першого корабля почалося у травні 2011 року, спуск на воду спочатку планувався у 2012 році. З того часу строки завершення будівництва неодноразово переносилися. Корвет проєкту 58250 (серія «Володимир Великий»)

Заступник міністра оборони (2014), перший заступник начальника Генштабу (2012-2013), адмірал Ігор Кабаненко запевняє: патрульні катери Mark VI визнані найкращими в світі у своєму класі. Але фахівець переконаний, що Україні для формування «москітного флоту» треба щонайменше 30-40 катерів. Він висловив переконання, що можна робити ставку на мультирольний катер Mark VI, а також вивчити можливість локалізації його виробництва в Україні. Кабаненко впевнений, що українські катери «Гюрза» не підходять для виконання завдань флоту, а «Лань» є «лише дизайнпроєктом, перспективи якого поки не зрозумілі». Крім того «Гюрза» менша й повільніша за американця, на службі в Україні їх наразі налічується шість одиниць.

Американський патрульний катер Mark VI в акваторії військово-мосрької бази в Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Фото Navy Chief Petty Officer Nelson Doromal Jr.

Так звана «москітна стратегія» передбачає масове застосування відносно малих та відносно некоштовних озброєнь. Ще її називають стратегією «тисячі укусів».

До речі, показово, що такі катери, як Mark VI, можуть розміщувати крилаті ракети. Вони можуть працювати в зв’язці з іншими, більшими кораблями. На думку адмірала Кабаненка, Україні треба користуватись цими можливостями і такі рішення, на його думку, мали б реалізовуватись вже давно.

Важлива деталь: патрульні катери Mark VI здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання – забезпечення безпеки торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури і підтримка операцій основних сил флоту. Патрульні катери Mark VI можуть мати різну конфігурацію обладнання: десантно-штурмову, протидиверсійну, або ж протимінну.

Катери типу Mark VI можуть брати на борт до 18 осіб. Команда з десяти осіб зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння та двох стрільців.

На борту передбачений камбуз для приготування та зберігання їжі, спальні місця для шести осіб. Автономність катера залежить переважно від швидкості та запасів палива та води.

Силова установка складається з двох дизельних двигунів MTU 16V2000M94 з водометами забезпечує максимальну швидкість 35 вузлів і короткочасну максимальну швидкість у 41 вузол. Дальність ходу на швидкості у 30 вузлів близько 600 миль. Катер може бути озброєний дистанційно керованими 25 мм автоматичними гарматами M242 Bushmaster, 12,7 та 7,62-мм кулеметами.

Вартість одного катера Mark VI складає 15 мільйонів доларів.

Ефект контракту?

Реалізація такої угоди може дати поштовх до стрімкого розвитку українського ракетного комплексу «Нептун». Нещодавно, на випробуваннях ракета «Нептун» з бойовою частиною з першого пуску знищила ціль. Цей комплекс почав розроблятися як протикорабельний, але наразі катерів для «Нептуна» немає, а він використовується як комплекс наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів «крейсер», «есмінець», «фрегат», «корвет», десантних, танкодесантних кораблів і транспорту, які діють як самостійно, так і в складі груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрастних цілей. Отже, «Нептун» разом із катерним флотом можуть посилити безпеку морських акваторій держави. Ще в 2019 році тодішній міністр оборони Степан Полторак запевняв, що влада виношує плани виробництва ракетного катера, «який нам дуже потрібен» і на який будуть поставлені протикорабельні комплекси «Нептун». Але про такий катер українського виробництва так і не чутно, а ось американські, ймовірно, скоро прибудуть, і якщо їх оснастити нашими «Нептунами», то це буде ефективний проєкт посилення обороноздатності флоту.

Запуск ракети «Нептун» наземного базування

До того ж, днями у мережі з’явилася інформація, що до України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin, які наші військові, за даними іноземних джерел, також могли б застосовувати на палубах Mark VI.

Партія ракет Javelin, яка днями прибула до Україну

«Реалізація контракту на загальну суму понад $36,5 млн є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами», - зазначили в Міноборони.

Україні ще належить офіційно прийняти рішення про закупівлю Mark VI. Тепер залишається єдине питання, чи скористається Київ можливістю, яка відкрилась.

Дмитро Бадрак, для «Главкома»