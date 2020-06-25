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    В українській армії на Covid-19 хворіють 146 військових

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    Усі пацієнти отримують належне лікування&nbsp; - В українській армії на Covid-19 хворіють 146 військових
    Усі пацієнти отримують належне лікування 

    П'ятеро військовослужбовців з початку пандемії померли від коронаавірусу

    У Збройних силах України за добу зареєстровано ще сім випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загалом хворіють 146 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 25 червня у Збройних силах України хворіють 146 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2», - йдеться у повідомленні.

    Також всього за час пандемії одужало – 290 осіб, летальних випадків – п'ять.

    На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 498 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 104 особи.

    «За минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - зазначається у повідомленні.

    Повідомляється, що з них у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на лікувані перебувають двоє військовослужбовці. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

    «На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться п’ятеро осіб (Львівська область – чотири військовослужбовці та Дніпропетровська – один працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», - повідомляють військові медики.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      40008
    • Хворіють
      21183
    • Одужали
      17758
    • Померли
      1067

    Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

    Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.

     

    ЗСУ медицина армія військові хвороби коронавірус
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