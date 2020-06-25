Нафта знову падає, за нею валяться рубль та російські біржі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Падіння цін на нафту спричинило зниження курсу російського рубля

Знижуються основні російські індекси

На початку торгів на Московській біржі курс рубля впав щодо основних валют, знівелювавши зростання, що відбулося за останній тиждень з 19 червня. Про це свідчать дані Московської біржі.

Станом на ранок 25 червня долар торгується на рівні 69,51 рубля, а євро – 78,1 рубля. На максимумах вони досягали 69,64 рубля і 78,28 рубля відповідно.

Основні російські індекси також знижуються. Індекс Мосбіржі падає більш ніж на 1,5 відсотка, а РТС - на 2,7 відсотка.

Причиною такої динаміки стало падіння цін на нафту, що почалося напередодні вдень. Вартість сорту Brent, ще у вівторок перевищувала 43 долари за барель, впала нижче 40 доларів після інформації про збільшення комерційних запасів в США. Ще однією причиною став різкий сплеск нових випадків зараження Covid-19, в тому числі в США, Китаї, Латинській Америці та Індії.

Нагадаємо, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін припустив, що ціна на нафту еталонної марки Brent упродовж цього літа може становити близько 35 доларів за барель.