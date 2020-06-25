Російське судно сіло на мілину біля Норвегії
Причини аварії поки не відомі, однак є припущення, що стерновий заснув і направив судно на мілину
Російський траулер з 35 особами на борту сів на мілину неподалік від норвезького міста Тромсе.
Про це повідомляє NRK.
Траулер «Кокшайськ» сів на мілину в четвер вранці.
«Статус траулера зараз такий, що всі знаходяться на борту. У них є безпечна платформа внизу. Коли почнеться приплив, ми почнемо рятувальну операцію», - повідомили в рятувальній службі північної Норвегії.
На місце аварії відправили рятувальний катер і гелкоптер.
Причини аварії наразі невідомі, однак є припущення, що стерновий заснув і направив судно на мілину.
«У судна є невеликий крен. Слідів протікання не спостерігається», - повідомив телекомпанії капітан одного з суден, що знаходяться поблизу, Едмунд Йонсен.
За словами представника поліції Північної Норвегії Руне Нільсена, причини події будуть встановлюватися. «Для цього необхідно переговорити з членами екіпажу», - пояснив Нільсен.