Російське судно сіло на мілину біля Норвегії



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Інцидент стався недалеко від норвезького міста Тромсе

Причини аварії поки не відомі, однак є припущення, що стерновий заснув і направив судно на мілину

Російський траулер з 35 особами на борту сів на мілину неподалік від норвезького міста Тромсе.

Про це повідомляє NRK.

Траулер «Кокшайськ» сів на мілину в четвер вранці.

«Статус траулера зараз такий, що всі знаходяться на борту. У них є безпечна платформа внизу. Коли почнеться приплив, ми почнемо рятувальну операцію», - повідомили в рятувальній службі північної Норвегії.

На місце аварії відправили рятувальний катер і гелкоптер.

Причини аварії наразі невідомі, однак є припущення, що стерновий заснув і направив судно на мілину.

«У судна є невеликий крен. Слідів протікання не спостерігається», - повідомив телекомпанії капітан одного з суден, що знаходяться поблизу, Едмунд Йонсен.

За словами представника поліції Північної Норвегії Руне Нільсена, причини події будуть встановлюватися. «Для цього необхідно переговорити з членами екіпажу», - пояснив Нільсен.