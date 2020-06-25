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    Російське судно сіло на мілину біля Норвегії

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    <span>Інцидент стався недалеко від норвезького міста Тромсе</span> - Російське судно сіло на мілину біля Норвегії
    Інцидент стався недалеко від норвезького міста Тромсе

    Причини аварії поки не відомі, однак є припущення, що стерновий заснув і направив судно на мілину

    Російський траулер з 35 особами на борту сів на мілину неподалік від норвезького міста Тромсе.

    Про це повідомляє NRK.

    Траулер «Кокшайськ» сів на мілину в четвер вранці.

    «Статус траулера зараз такий, що всі знаходяться на борту. У них є безпечна платформа внизу. Коли почнеться приплив, ми почнемо рятувальну операцію», - повідомили в рятувальній службі північної Норвегії.

    На місце аварії відправили рятувальний катер і гелкоптер.

    Причини аварії наразі невідомі, однак є припущення, що стерновий заснув і направив судно на мілину.

    «У судна є невеликий крен. Слідів протікання не спостерігається», - повідомив телекомпанії капітан одного з суден, що знаходяться поблизу, Едмунд Йонсен.

    За словами представника поліції Північної Норвегії Руне Нільсена, причини події будуть встановлюватися. «Для цього необхідно переговорити з членами екіпажу», - пояснив Нільсен.

     

    Росія Норвегія корабель аварія море
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