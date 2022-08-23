Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву

Від «Підпільної пошти» до державницької «Укрпошти»

Марки – один із символів державності. Тому українці, які боролися за відновлення Незалежності у різні часи, які нині стоять на захисті суверенітету, друкували і друкують свої марки. Вони завжди були частиною інформаційного спротиву, а зараз працюють ще й на залучення коштів для нашої армії.

24 серпня Україна відзначає 31 річницю відновлення Незалежності. Символічно, що саме у цей день виповнилося пів року з дня повномасштабного нападу Росії на нашу землю. І за цей час, крім потужної роботи ЗСУ, ми бачимо надзвичайно ефективну роботу підпілля та інформаційного спротиву.

Рух «Чесно» відкрив у Києві вуличну виставку «Інфоспротив», де зібрана, зокрема, колекція марок «Пошти Майдану», «Таборової пошти», «Підпільної пошти» та «Укрпошти». Тут також можна побачити зразки листівок «Бий окупанта!», графіті, мурали та борди, які стали невід’ємною частиною інфоспротиву.

Марки «Укрпошти»

Вперше за 31 рік «Укрпошта» стала настільки якісно працювати з образами, які підсилюють інформаційний спротив і ціннісно на 100% збігаються з тим, що відчуває народ.

Роботу «Укрпошти» над інформаційним спротивом бачить весь світ. Одну з найраритетніших марок з автографами українських політиків і прикордонника з острова Зміїний вдалося продати на аукціоні в Польщі. На зібрані кошти нашим військовим придбали швидку. До збору підписів долучився і Рух «Чесно».

У столиці марку навіть відтворили флористи. Клумба, створена наприкінці травня, стала частиною інформаційного спротиву.

Після того, як затонула «Москва», вийшла схожа марка «Рускій воєнний корабль… ВСЬО».

Ще одну марку «Укрпошта» презентувала в Одесі. На ній дівчина тримає в руках «Джавелін» і цілить у вітрильник під російським стягом. «Ассоль вже не та…»

Місто-герой Миколаїв витримує удари мало не щодня. І образ, який для нього обрала «Укрпошта», максимально вдалий – дітей цього міста захищає його покровитель Миколай.

Марку погасили в Рівному, звідки родом художник Юрій Журавель. Він також український музикант, лідер і вокаліст гурту «Oт vinta!».

Долучитися до інфоспротиву «Укрпошти» змогли і діти. Так, марку «Мрія» намалювала п’ятикласниця з Волині, 11-річна Софія Кравчук. Її картину продали на аукціоні за 56 тис. грн. Гроші пішли на допомогу українським дітям. «Укрпошта» запустила у продаж марку тиражем 3 млн.

9 серпня після вибуху в Криму директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав: «Що, вже пора?» і оприлюднив ескіз нової марки з кримським мостом.

У такому форматі «Укрпошта» працювала не завжди за часів незалежності. З 2013 року марки, які карбували нові цінності, випускала «Пошта майдану», яка виникла під час Революції Гідності. І про ці марки мало хто знає.

«Пошта майдану»

Під час Революції Гідності скриньки «Пошти майдану» стояли у двох місцях — біля Головпоштамту та Будинку профспілок. Так «майданівці» листувалися поміж собою. Вартість доставки листа не вимірювалася грошима: майданівець обіцяв зробити одну добру справу. Наметам були присвоєні адреси. «Пошта майдану» працювала і в інших містах України.

Для того, щоб відправити листа з цією маркою, треба було зробити одну добру справу.

Так само одну добру справу вартувала марка «Крим – це Україна». Так «Пошта майдану» працювала на відновлення цілісності країни.

Рух «Чесно» писав про те, як спецслужби Росії роками працювали над тим, щоб анексувати півострів. Над тим, щоб відновити територіальну цілісність, наразі працюють ЗСУ.

Для створення цих марок використали відомі графіті на вулиці Грушевського. Важливо, що, коли власник магазину вирішив стерти ці символи, їх відновили, а власнику дали зрозуміти, що це якісно інші цінності і чому їх не варто чіпати.

IT-намет, який підтримував на Майдані зв’язок, заслужив окрему марку.

Більше марок «Пошти майдану» можна побачити у виставці Руху «Чесно» «Інформаційний фронт».

Таборова та Підпільна пошти

У 1949-1983 роках працювала «Підпільна пошта України» – закордонне поштове відділення Закордонних Частин Організації українських націоналістів революціонерів (ОУНР).

Ось марка, яку випустили на підтримку воїнів УПА.

А це серія марок, пов’язаних із державним гімном України.

Мало хто знає, що є ціла серія марок, присвячена нашому Чорноморському флоту. Так, Росія, яка крала все з історії України, вкрала у нас і це позиціонування.

Цю серію видали з нагоди 35-річчя піднесення українських державних прапорів на кораблях Чорноморського флоту.

Після завершення війни утікачі й полонені, які опинилися на Заході й не хотіли повертатися до Радянського Союзу, жили в таборах для переміщених осіб – зокрема і вояки Першої Української дивізії УНА. Папа римський зайняв тверду позицію: з італійського міста Ріміні не видавали українців в СРСР як «фашистів». Вони облаштували там побут і запустили власну пошту. Так виникла «Таборова пошта».

Окрім того, працювали різні товариства, які боролися за те, щоб донести Заходу всю правду про те, що відбувається в СРСР. Це марка Українського конгресового комітету Америки.

Ще одна марка повідомляла, що до 100-го дня народження Леніна – «батька» СРСР - тут було знищено 70 млн людей.

Якщо у вас є фото марок, листівок, бордів та муралів, яких ще немає на нашій виставці, ви можете додати їх до музею Руху «Чесно» в один клік.

У Києві можна відвідати виставку «Інфоспротив» на Подолі, біля колеса огляду.

Тут ви також можете сфотографуватися на фоні ескізу марки «Бавовна над кримським мостом».

Окрім марок та листівок, інформаційний спротив, як уже писав Рух «Чесно» проявив себе на бордах, муралах і у графіті. В онлайн-музеї агітації також працює виставка «Проросійська партіє, йди нах*й!». Тут зібрано експонати агітації та пропаганди проросійських партій, які вже заборонені в судовому порядку.

Ірина Федорів, рух «Чесно»