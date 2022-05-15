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    Події в Україні

    Як «Москва» пішла на дно. Опубліковано запис останніх перемовин екіпажу крейсера

    Крейсер&nbsp;&laquo;Москва&raquo; був підбитий і затонув 13 квітня - Як «Москва» пішла на дно. Опубліковано запис останніх перемовин екіпажу крейсера
    Крейсер «Москва» був підбитий і затонув 13 квітня

    Аудіозапис офіційно оприлюднили Збройні сили України

    Українські військові оприлюднили аудіозапис останніх перемовин на російському крейсері «Москва» перед тим, як він затонув.

    Зв'язковий кричить про позаштатну надзвичайну ситуацію на кораблі.

    «Москва, перший, дві пробоїни, гвинт став, закрився, крен 30 градусів, ляже на бік. Підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний», – кричав член екіпажу крейсера.

    Він повідомив, що немає ходу для зближення з буксирами.

    Раніше цей аудіозапис із крейсера з'явився у соцмережах, але це вперше його оприлюднили Збройні сили України.

    Як відомо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

    Крейсер «Москва» став найдорожчою військовою втратою Росії.

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    Теги: росія окупанти війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    Як «Москва» пішла на дно. Опубліковано запис останніх перемовин екіпажу крейсера