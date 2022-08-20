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Американський дипломат закликав до атаки на інформаційному фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський дипломат закликав до атаки на інформаційному фронті
Путін ослабляє російську промисловість та економіку
фото з відкритих джерел

Курт Волкер: «Росіяни мають побачити, що він зруйнував їхню країну»

Державні масмедіа щодня промивають росіянам мізки. Саме тому важлива активність в інформаційному просторі, щоб громадяни почали розуміти, що Путін створив диктатуру. Росіяни мають побачити, що їхній президент украв майбутнє та відкинув державу на десятиліття назад. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

«Росіяни мають побачити, що він зруйнував їхню країну. Путін може заявляти, що є великим лідером, але фактично уже цього року знищив половину російських звичайних озброєнь. Він зменшує ВВП Росії, униможливлює купівлю імпортних товарів, ослабляє російську промисловість, випускає автомобілі без кондиціонерів, через неможливість отримувати комплектуючі. І все це через війну Путіна», – сказав колишній спеціальний представник США з питань України.

За словами Волкера, авторитарна імперіалістична політика, яку проводить Путін, є нежиттєздатною.  І саме звдяки атаки на інформаційному фронті свідомість російського суспільства може змінитися. 

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Також дедалі більше російських банків втрачають можливість проводити розрахунки в доларах за найбільшими державними кредитними організаціями, які потрапили під блокуючі санкції американського Мінфіну. Найбільший у США банк за розміром активів – JP Morgan – у серпні почав закривати російським «колегам» кореспондентські рахунки, без яких платежі в доларах неможливі.

Раніше Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна. На думку дипломата, російський диктатор бачить себе великим будівничим імперії, заснованої на руїнах Радянського Союзу.

Нагадаємо, відомий американський дипломат Курт Волкер зробив прогноз щодо можливих сценаріїв війни в Україні. Він вважає, що до кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією. Також Волкер зазначив, що для російських військ тут зима буде дуже важкою.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював. 

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Теги: Курт Волкер США Україна путінський режим війна

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