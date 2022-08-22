Ворог знову атакував Миколаїв: подробиці

Ворожий снаряд влучив на територію підприємства

Російські загарбники вночі обстріляли Миколаїв. Попередньо, постраждалих немає. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Вночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо, постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки відбулося займання кафе. Також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Крім того, вчора, 21 серпня, протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

«Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється», – додав Кім.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.