Є модне, а є вічне. «Червона рута», «Черемшина», «Гуцулка Ксеня» та багато інших українських пісень зажили світової слави. Золотий фонд української естради, в якому безсмертні твори Володимира Івасюка, Юрія Рибчинського, Ігоря Поклада, Миколи Мозгового, Ігоря Білозіра після здобуття Незалежності поповнювали нові покоління митців.

Змінювалась країна, змінювались ми, змінювалась і наша музика. А час все розставив по місцях.

«Главком» представляє безпрецедентний проєкт «ТОП-100 золотих хітів Незалежної України». Ідея реалізована за підтримки Регіональної газової компанії, що дає енергію для розвитку всій країні.

Нас не стримував ні формат, ні вік артистів, ні стиль музики, ні продюсерські клани та кон’юнктура музичних премій. Головний критерій – українська пісня, популярність якої тримається роками.

Кожен рік Незалежності представлений піснями, які прославляли Україну, давали нам віру у свої сили. Під них ми зростали, кохали, раділи і сумували, відпочивали і працювали, воювали і перемагали.

З Днем Незалежності!

1991

«Україна» Тарас Петриненко

Молода країна ставала на крила під акомпанемент його пісень. На зламі епох Тарас Петриненко записав хіти, які стали саундтреками незалежності. Вони були народжені у переддень розпаду СРСР і спалахнули у потрібний момент. «Україна» стоїть в одному ряду з «Реве та стогне» Тараса Шевченка. Ці твори народ часто удостоює звання неофіційного гімну України. Вперше «Україна» прозвучала на українському радіо в 1987 році. Редактори на свій страх і ризик поставили її під назвою «Поки кохаємо». Через 30 років пісню переспівав гурт «Скай».



Мені не можна не любити,

Тобі не можна не цвісти,

Лиш доти варто в світі жити,

Поки живеш і квітнеш ти!



Україно, Україно,

Після далечі доріг

Вірне серце твого сина

Я кладу тобі до ніг!

Тарас Петриненко. «Україна»

«Пісня про пісню» Тарас Петриненко

«Пісня про пісню» також мала непросту долю. Петриненку забороняли виконувати цей твір. Шлях до широкого слухача їй відкрив розпад СРСР. На той момент до колективу Петриненка приєдналась співачка Тетяна Горобець. Її голос прикрасив усі найвідоміші твори Тараса Петриненка.

Зорепадом летять роки

У минуле, у віки.

Шлях, що пройдено, не пройдеш,

Що минуло, не вернеш.

Тільки пісня нам зупинить час,

Що так біжить від нас.

Тільки пісня нам поверне знов

Нашу юність і любов.

Тарас Петриненко. «Пісня про пісню»

«Музико моя» Василь Зінкевич

«Коли вперше прочитав вірша, мурашки пробігли тілом, — згадував композитор Ігор Перчук. — Мелодія народилася відразу. Приємно, що поет Юра Рибчинський належно оцінив мою роботу. Якось він сказав: «Ми з Ігорем Перчуком написали єдину пісню, зате яку!» Я й сам визнаю, що така пісня, як «Музико моя…», народжується раз у сто років». Історик української музики Михайло Маслій нагадує, цей хіт Василя Зінкевича народився у 80-ті, в складні андроповські часи. Але саме в 90-ті ця присвята мистецтву отримала достойну оцінку публіки. Неймовірне виконання Зінкевича ще раз підтвердило його статус патріарха української сцени.

Музико моя, ти зійшла з небес. І з тих давніх літ я несу в ній хрест. Музико моя, мій пекельний біль, Я на все життя присягнув тобі.

Василь Зінкевич. «Музико моя»

«Буде свято» Віталій Білоножко

«Українські комуністи хотіли взяти цю пісню собі за гімн», – розповідає Народний артист Віталій Білоножко у розмові з «Главкомом». Але співак не бажав такої «честі». Артист згадує: оптимістична пісня була написана на хвилі патріотичного піднесення у 1990 році, коли українці були сповнені великих сподівань на нове життя у новій країні. Авторами хіта стали композитор Олександр Морозов та поет Анатолій Матвійчук.

І нехай дощами небо хмуриться, І снігами душу замело, Буде свято і на нашій вулиці, Тільки б у серцях воно було!

Віталій Білоножко. «Буде свято»

«Я козачка твоя» Раїса Кириченко

Ця пісня з тих, які часто вважають народними. Історія «Козачки» починається весною 1990-го. На березі Десни, у селі Вишеньки Коропського району на Чернігівщині тривав культурологічний похід козацькими шляхами. Його організували місцеві активісти-«рухівці». І ось увечері на привалі вчителька Надія Галковська пише текст, композитор Микола Збарацький – музику. Анатолій Пашкевич, який на той момент керував народним хором в Чернігові, запропонував матеріал популярній співачці Раїсі Кириченко. Прем'єра пісні відбулася в новорічну ніч 1 січня 1991 року на УТ-1. Раїси Кириченко не стало 2005 року, але її зоря досі струменіє...

Струменіє зоря, і за обрій упав Місяць яблуком червонобокий Я козачка твоя, я дружина твоя, Пане полковнику мій синьоокий.

Раїса Кириченко. «Я козачка твоя»

1992

«НЛО» Анатолій Матвійчук

1992 року була затверджена музична редакція головної пісні України – Державного гімну. А у вітчизняному шоу-бізнесі з’являються проєкти, які визначатимуть розвиток музичної історії на десятиліття. Вирує бурхливе фестивальне життя, на великих сценах народжуються зірки, які тепер називають легендами.

Радіо- і телеефір «підривають» не лише патріотичні, романтичні, а й жартівливі хіти. «Піду втоплюся», «Підпільник Кіндрат» Андрія Миколайчука, «Наркомани на городі» Братів Гадюкіних. Ці пісні записано ще наприкінці 80-х. А от «НЛО» Анатолія Матвійчука народилось у 1991-му, а вже 1992-го пісня лунала звідусіль. Та й зараз не минає й дня, щоб якась з ретрорадіостанцій не нагадала нам про чудернацьку кулю над Яготином...

Громадяни, слухайте новини: Уночі над містом Яготином Пролітала чудернацька куля, Синя-синя, як на лобі гуля… Що це було? Мабуть, НЛО! Ні сіло, ні впало, По небу пливло.

Анатолій Матвійчук. «НЛО»

«А липи цвітуть» Іво Бобул та Лілія Сандулеса

У 1992 році на українській естраді з’являється перший дует закоханих. Свої долі поєднують Лілія Сандулеса та Іво Бобул. За розвитком роману слідкує вся країна. Творчість, замішана на стосунках, має вибуховий ефект. Пара випускає хіт за хітом. Найвідоміші – «Берег любові», «А липи цвітуть». Артисти розлучились, але на концертах кожного з них публіка досі вимагає спільних пісень про любов. Цю народну спрагу свого часу навіть спробувала втамувати Вірка Сердючка, переспівавши «А липи цвітуть», створену поетом Василем Гостюком та композитором Остапом Гавришем.

А липи цвітуть духмяні-духмяні, А двоє ідуть купатись в коханні…

Іво Бобул та Лілія Сандулеса. «А липи цвітуть»

«Смерека» Микола та Анатолій Гнатюки

Ця пісня чекала свого зоряного часу чверть століття. «Смереку» написав Любомир Яким у 1969 році для ансамблю «Троїсті музики». Її переспівували у різних версіях десятки співаків (у тому числі гурти Mad Heads та «Дзвони»), але найвідомішою вона стала на зорі Незалежності у виконанні дуету братів Миколи та Анатолія Гнатюків. Народний артист України Микола Гнатюк дещо змінив текст, але автор пісні не образився. Слави, яка несподівано хлинула на «Смереку», вистачило на всіх. Хіт увійшов до «золотого» альбому Гнатюка «Час рікою пливе», який вийшов у 1996 році.

Вже весна Карпати вкрила

Журавлі вже прилетіли

Лиш свою дівчину любу

Ми з тобою не зустріли

Микола та Анатолій Гнатюки. «Смерека»

1993

«Панно Кохання» Таїсія Повалій

1993 рік ознаменувався однією з перших музичних перемог України на міжнародному рівні. Гран-прі на «Слов’янському базарі» отримала Таїсія Повалій. Згодом її успіх повторили Олександр Пономарьов, Руслана, Наталя Могилевська... Повалій тоді гучно заявила про себе хітом «Панно Кохання». Сама артистка поховала свою україномовну творчість ще в 2000-х. Але цього року сталось диво: Повалій перезаписала цей гімн коханню авторства Миколи Бровченка.

Там, де ліси колишуть сни осяйні, - Там ти чаклуєш на весні: З трав вікових плетеш вінки запашні, Паруєш закоханих, сієш пісні. О, дай же хоч крихту тих чар і мені!

Таїсія Повалій. «Панно Кохання»

«Господи, помилуй нас» Тарас Петриненко

Петриненко почав запис альбому «Господи, помилуй нас» у 1991 році, але завершив роботу лише через два роки. Причиною цього став розпад його групи «Гроно». За підсумками 1993 року, цей альбом було визнано найкращим в Україні. А титульна пісня, виконана Тарасом Петриненком та Тетяною Горобець, згодом увійшла до репертуару Національного хору ім. Верьовки.

Навіть на останнім рубежі

Промінь віри в нас ще не погас,

Боже, Україну збережи,

Господи, помилуй нас.

Тарас Петриненко. «Господи, помилуй нас»

«Ти подобаєшся мені» Віктор Павлік

Тернопільській гурт «Анна-Марія», вокалістом якого був Віктор Павлік, у 1993-му займає третє місце на фестивалі «Червона рута» у Донецьку. Головний хіт колективу – «Ти подобаєшся мені», музику та слова до якого написав Сергій Лазо. Віктор Павлік зовсім скоро розпочав успішну сольну кар’єру, але цю баладу він не викреслив із репертуару. Пісня живе і в ефірі, і на концертах виконавця дотепер.

Ти подобаєшся мені,

Я по вікнах тебе малюю,

Не кажи мені, не кажи

Тільки слово «ні»…

Віктор Павлік. «Ти подобаєшся мені»

«То моє море» Сестричка Віка

Фестиваль «Червона рута» у 1993 році відкрив для України також Сестричку Віку. Віка Врадій сама писала тексти своїх пісень. Її чоловіком у той період був один із найвідоміших аранжувальників сучасної України Володимир Бебешко. Яскравий спалах жіночого року виявився надто коротким. Співачка в 1993 році перебралася до Америки. Але залишила по собі добру згадку – файний хіт «То моє море». Згодом життя цій пісні продовжив гурт «Скрябін».

Зелені люди ходять самі на себе злі

Зелені торби носять, а вони такі тяжкі

Я хочу в своє море, я хочу бути сам

Ті свої тихі сни я нікому не віддам

Сестричка Віка. «То моє море»

1994

«Хрещатик» Павло Зібров

Гімн Києва «Як тебе не любити, Києве мій!» композитора Ігоря Шамо та поета Дмитра Луценка було написано у 1962 році. І ось, через три десятиліття, столиця вже незалежної країни отримала нову присвяту. Пісня «Хрещатик» стала сучасним музичним символом Києва. Її автори – на той час молодий співак та композитор Павло Зібров та поет-пісняр Юрій Рибчинський – зустріли музу випадково, за спільним столом. Хіт було написано за 20 хвилин:

Каштани, каштани, каштани, Софії і Лаври хрести. Кияни, кияни, кияни, Ви сестри мої і брати Я з вами в дощі й снігопади У черзі за щастям стою, І лаю по-київськи владу Й горілку по-київськи п'ю.

Павло Зібров. «Хрещатик»

«Соколята» В’ячеслав Хурсенко

В'ячеслав Хурсенко написав пісню в дорозі за 40 хвилин. Вона присвячена його хрещеному батьку на естраді – Василю Зінкевичу. Легендарний артист пережив пекучу сімейну драму і сам піклувався про двох своїх дітей. Але Зінкевич так і не зважився виконувати пісню про себе. І тоді Хурсенко записав її сам. «Правдива сумна історія одного хорошого і талановитого чоловіка», – так говорив про «Соколят» автор, який пішов від нас у 2009 році.

Крутилось пір’я на вітру

І я згадав негоду ту,

В яку мене моя любов покинула. Виймали жала із грудей

Очата двох моїх дітей

І вся моя любов на них

Рікою хлинула.

В’ячеслав Хурсенко. «Соколята»

«Файне місто Тернопіль» Брати Гадюкіни

Не кожен обласний центр в Україні має власний суперхіт. Тернополю поталанило. Один із найвідоміших треків рок-гурту «Брати Гадюкіни» – «Файне місто Тернопіль». Автор пісні Сергій Кузьмінський (Кузя) вважав її «паскудною». Але життя готувало твору довге життя. Тепер це – неофіційний гімн Тернополя. Через багато років у місті навіть започаткують фестиваль, який матиме назву «Файне місто». А все тому, що…

Я мав 17 років

Я вчитися не хтів

Я втік від мами з татом

Я болт на все забив

В Тернополі торчав…

Брати Гадюкіни. «Файне місто Тернопіль»

1995

«Вона» Плач Єремії

Пісню написав Кость Москалець ще у 1989 році. Романтично-політична балада полетіла в народ тоді, коли її виконав друг Москальця Тарас Чубай, соліст гурту «Плач Єремії». «Вона» – безперечно у золотому фонді вітчизняної естради. Котре покоління студентів затягує «Так у світі повелося...» під гітару на підвіконнях гуртожитків українських русифікованих міст.

Так у світі повелося, я люблю її волосся, Я люблю її тонкі вуста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося По русифікованих містах.

Плач Єремії. «Вона»

«Родина» Назарій Яремчук

«Пісня була написана набагато раніше, але Назарій постійно відкладав її запис», – згадує автор музики, Народний артист, композитор Олександр Злотник у розмові з «Главкомом». Але Яремчук, якого хвороба забрала дуже рано, таки встиг подарувати життя цьому твору: «Родина» стала його лебединою піснею. Співак виконав її перед самою смертю у 1995 році на великому концерті у Києві. Вірші поета Вадима Крищенка сьогодні могли б стати гімном прихильників «сімейних цінностей». Але в ці рядки так тісно вплетена любов до України, що це їх, мабуть, відлякує. Давній шлягер зовсім недавно став саундтреком модного комедійного сімейного серіалу «СидОренко-СидорЕнко».

Родина, родина – від батька й до сина

Від матері доні добро передам.

Родина, родина – це вся Україна

З глибоким корінням, з високим гіллям.

Назарій Яремчук. «Родина»

«Красива жінка незаміжня» Алла Кудлай

У 1995 році в Україні народився гімн самотніх жінок. Вірші Анатолія Матвійчука та музика Олександра Морозова подарували один із головних хітів Народній артистці Аллі Кудлай. Історія життя жінки бальзаківського віку, яка не знайшла свою долю, вразила багатомільйонну аудиторію відвертістю. Слухачам і глядачам так сподобалася ця пісня, що вже за кілька років Матвійчук і Кудлай зважились на продовження – наступний хіт мав назву «Коханка».

Красива жінка незаміжня Стоїть, задумавшись в метро. В її очах печаль торішня, А на вустах журби тавро. Красива жінка незаміжня Очей до Вас не підійма. Вона ще може бути ніжна, Але в душі її зима.

Алла Кудлай. «Красива жінка незаміжня»

«Сірко собака» «Вхід у змінному взутті»

У 1995 році колектив «Вхід у змінному взутті» виступив на фестивалі Червона Рута, який відбувався у Севастополі та Сімферополі. Хто б міг подумати? Написана учасниками гурту спеціально для фестивалю пісенька про Сірка українською мовою викликала шалені емоції у тамтешньої публіки. Її визнали найкращою, а колектив посів перше місце. Згодом склад гурту змінився, через кілька років до нього приєднався Андрій Потапенко, більше відомий нині як Потап. Групи вже давно нема, а от її головний речитатив досі знайомий нам.

Сірко, собака мій, собака, Сірко, собака мій, пес!

«Вхід у змінному взутті». «Сірко собака»

1996

«Ти – мій» Ірина Білик

90-ті – зоряна епоха Ірини Білик. Здобутки того періоду закріпили за співачкою спочатку титул української Мадонни, а згодом Примадонни українського шоу-бізнесу. «Ти – мій» – культова балада, яка вже пережила кілька апгрейдів. Сьогодні, наче й не минуло 30 років, дівчата знову плачуть на концертах під неї. Альбом «Нова» 1995 року подарував нам й інші романтичні треки: «Годі вже» (згодом переспівана «Океаном Ельзи»), «Я розкажу», «Хочу». Альбом «Так просто» 1996 року також вічно живий: на останніх київських концертах зірки палац «Україна» підспівував «Франсуа», «Так просто», «Я йду на війну»… А президент Зеленський вручив квіти Ірині Білик під слова, які в будь-якому куточку України глядачі співають хором: «Вона мені сьогодні подзвонила...»

Вона мені сьогодні подзвонила,

Сказала, що не може більше так.

Сказала, що вона – твоя дружина,

А я – ніхто, і звуть мене – ніяк.

Ірина Білик. «Ти – мій»

«Так просто» Ірина Білик

У 1996 році Білик стає «Співачкою року». Того ж року вона отримує звання Заслуженої артистки України. Композиція «Так просто» дала назву альбому та всеукраїнському туру, принесла перемогу співачці у номінації «Пісня року» на фестивалі «Таврійські ігри». Тоді у Білик, дійсно, все було «так просто».

Навколо мене твої подарунки,

Навколо мене слова і цілунки,

Хвилини щастя, хвилини чекання,

Це все називається словом «кохання».

Ірина Білик. «Так просто»

«З ранку до ночі» Олександр Пономарьов

На чоловічому фланзі естради потужну заявку на лідерство в 90-х зробив Олександр Пономарьов. Він уже мав яскраві вокальні перемоги. У 1994 році співак взяв першу премію «Слов’янського базару» у Вітебську. У 1996 році Пономарьов випускає суперпопулярний альбом «З ранку до ночі». Цю назву артист дасть згодом своїй студії. Вслухайтесь у цю поезію. Пономарьов, дійсно, останній романтик на нашій сцені.

Поглядом вдаль я тебе проводжав

Місяць твій шлях по землі прокладав

Постать твоя зникла у далині

Сумно мені…

Олександр Пономарьов. «З ранку до ночі»

«Любов останньою ніколи не буває» Ольга Макаренко

Найуспішнішим етапом у музичній кар'єрі Народної артистки Ольги Макаренко стала співпраця з видатним композитором та співаком Миколою Мозговим. Макаренко стала виконавицею його пісень, серед них легендарні «Зачаровані слова», «Веснянка» та «Любов останньою ніколи не буває». Цю пісню (на слова поета Миколи Кликовки) після смерті Мозгового виконували багато артистів, зокрема Наталя Валевська, Олександр Пономарьов, Кирило Туриченко...

Веди мене через життя, як через храм, Де пам'ять молодість закоханим вертає Не знаю, хто, але так праведно сказав: «Любов останньою ніколи не буває».

Ольга Макаренко. «Любов останньою ніколи не буває»

1997

«Одинокая» Ірина Білик

Альбом «Фарби», який Ірина Білик випустила у 1997 році, закріпив за нею статус першої на українській естраді. Той непересічний музичний матеріал співачка досі щедро роздає своїм колегам. Баладу «Одинокая» десятки разів переспівали на різноманітних талант-шоу. У 2000-х ця пісня зазвучала також польською (Nie dziś). Сама Білик до 25-річчя хіта перезаписала його у новому аранжуванні. Але щемливі слова про нерозділену любов ніяких змін не потребують.

Той, кого я так ніжно любила,

Щастя десь розгубив.

Той, кого я зігріти хотіла,

Не зберіг – не зумів.

Ірина Білик. «Одинокая»

«А я пливу» Ірина Білик

Альбом «Фарби» відкрив Україні Білик також як рок-співачку. Суперхіт «А я пливу» продемонстрував нове звучання на українській естраді. А ідея кліпу, знятого на цей трек (сексуальна Ірина у мокрому одязі злітає у човні зі зміями), не давала спокою багатьом конкуренткам артистки. Через 20 років трек «А я пливу» проклав шлях на велику сцену Алєксєєву. Хіт також переспівували Тіна Кароль та Віталій Козловський. Філософська поезія «жінки у човні», не втратила свого сенсу й дотепер:

Все на світі, як вода

Світла радість і біда

Все тече і все біжить в нікуди

Все на світі, як пісок

Залиши на ньому крок

Змиє все вода, було й так буде.

Ірина Білик. «А я пливу»

«Весна» «Воплі Відоплясова»

У 1997-му році на фестивалі «Таврійські ігри», а тоді це була головна музична подія року в Україні, «Весна» гурту ВВ отримала відразу кілька «Золотих Жар-птиць» (найпрестижніша нагорода в українській музиці 90-х). Незвичайна манера виконання і супермодний кліп, який знімали на Мосфільмі, зачарували публіку. Вона й досі прислухається, що ж там Скрипка «бульбулькає»:

Я піду до річеньки стрічати зірочки,

Зазирать, як падають, ловити їх жменями

Наберу у пазуху оцих бризок-вогників

Затанцюю радісний, зрадію до смерті.

«Воплі Відоплясова». «Весна»

1998

«Світанок» Руслана

«Світанок» — пісня Руслани з її дебютного альбому «Мить весни. Дзвінкий вітер». Композитором виступила сама співачка у співавторстві з чоловіком і продюсером Олександром Ксенофонтовим. Слова написав також Ксенофонтов. «Світанок» став «візитівкою» Руслани на довгий час. В основі треку і кліпу – ідея всепереможної сили любові.

Ніч нас дивує зірками, Кожен шукає свою, Вічного щастя немає. Хтось заблукає, а хтось, Я так хочу, Згадає про сонце, Майбутнє своє віднайде.

Руслана. «Світанок»

«Там, де нас нема» Океан Ельзи

Перший великий хіт Святослава Вакарчука і групи «Океан Ельзи» – «Там, де нас нема». Цей трек отримав нагороду «Золота Жар-птиця» у 1998 році як «Найкраща пісня». Тоді мало хто міг уявити, що хлопці зі Львова, які вчора переспівували хіт Ірини Білик, завтра захоплять музичний Олімп і збиратимуть стадіони не лише в Україні, а й за її межами.

Вакарчук написав «Там, де нас нема» весною 1997 року на кораблі в Києві. Йшов сніг і було холодно, а у рідному Львові в цей час була гарна погода. От і вийшло, що «там, де нас нема, там не падає зима».

Скажи мені, чому не можу Забути те, чого нема Скажи мені, чому не можу Забути те, що Те, що навколо зима…

Океан Ельзи. «Там, де нас нема»

«Материнська любов» Микола Мозговий

Микола Мозговий, автор безсмертних хітів «Минає день…» і «Край», у кінці 90-х дарує публіці новий альбом із кількома драматичними піснями. До збірки входить вже відомий на той час хіт «Любов останньою ніколи не буває». А серед абсолютно нових пісень – «Материнська любов». Гімн матері, жінці, рідній землі.

Від порога дитинства у далекі світи

Пролітають птахами дні за днями роки,

Та куди б не занесли мене долі дороги,

Скрізь мене зогрівала твоя вірна любов.

Микола Мозговий. «Материнська любов»

1999

«Місяць» Наталія Могилевська

Наприкінці 90-х Наталія Могилевська вже має у своєму активі перемогу на «Слов’янському базарі». Співачка випускає перший україномовний ліричний трек «Місяць». Композиція стає «піснею року» в Україні, а саму Наталію Могилевську проголошено «співачкою року».

Місяць по небу ходить, пісню свою заводить, зорі за ним співають голосні.

Місяць мене питає, знаю я чи не знаю, як ти мене кохаєш уві сні.

Наталія Могилевська. «Місяць»

«День народження» «Воплі Відоплясова»

1999-го в ефірах знову запалює гурт «ВВ», цього разу з піснею «День народження». Вона продовжує успіх «Весни». Цей трек увійшов в альбом «Хвилі Амура» 2000 року, і вже третій десяток років радує нас запальними ритмами.

Ось тобі вітер гляне під світер

Хей, баді-баді, хей-хей, баді-баді

Хай собі віє, тебе я зігрію

Покотимось голі в незаймане поле

Буду я хижий, раптовий та ніжний

Тебе радую я в день народження

«Воплі Відоплясова». «День народження»

«Грай, музико моя» Микола Мозговий

«Грай, музико моя» – відверте зізнання Мозгового своїй музі. Співак пішов від нас 2010-го, але багаття його чарівної музики і поезії не гасне. Хіт переспівували Злата Огнєвіч, Галина Безрук, гурт «Біла вежа» та інші.

Ти - образ дивний, той, що я люблю, Люблю на грані «бути» чи «не бути». І звуки в обриси твої ліплю, І не знаю, чи любити, чи забути…

Микола Мозговий. «Грай, музико моя»

2000

«Яворина» Степан Гіга

Пісня-реквієм «У райськім саду», присвячена Назарію Яремчуку, який передчасно пішов із життя. Поет Степан Галябарда підібрав проникливі слова, Степан Гіга знайшов музичне та вокальне рішення. Пісня має щасливу долю, народ її щиро полюбив і дав свою назву – «Яворина».

На могилі моїй посадіть молоду яворину І не плачте за мною – за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну. Певно, в цьому і є та найтяжча провина моя.

Степан Гіга. «Яворина»

«Горобина ніч» Оксана Білозір

Виконавиця незабутніх «Україночки», «Зеленого жита», «Ніби вчора, рідна мамо…» на початку 2000-х порадувала новим альбомом. Оксана Білозір представила пісні, які відразу пішли в народ. «Святкова» і «Горобина ніч» увійшли до великої «золотої колекції» артистки. Зірці традиційної естради вдалось привабити молодіжну аудиторію танцювальними хітами. Автори «Горобиної ночі» – поетеса Лілія Золотоноша та композитор Олег Макаревич.



На темнім вечорі розлук,

З тобою вже сміється інша.

Ти доторкнувся інших рук,

Я не прийду до тебе більше.

Оксана Білозір. «Горобина ніч»

«Впусти мене» «Друга Ріка»

«Друга ріка» на чолі з Валерієм Харчишиним виникла на початку 1996 року в Житомирі. Але «відкриттям» група стала лише у 2000-му. Пісня «Впусти мене» здобула цього року шалену популярність. Незвичні музичні рішення (поп-рок з елементами нью-вейву, пост-панку, брит-попу та інді-року) та оригінальні поетичні ходи зачарували слухачів.

Тримає мене твій запах сліз.

І кличе мене холодний погляд твій.

І коси (осінь) тягнуть мене униз.

Губи (сльози) тримають мене. І я спішу до них.

«Друга Ріка». «Впусти мене»

2001

«Країна» Ірина Білик

2001-го Україна гучно відзначає 10-річчя Незалежності. 24-25 серпня Ірина Білик виступає на чотирьох найбільших площах столиці з новим хітом: саундтреком до свята стає пісня «Країна». Команда артистки підготувала відразу й дискотечну версію треку. Хіт вселяє віру в те, що розквіт молодої держави вже не за горами. Поезія Анатолія Матвійчука чудово лягла на музику, написану самою співачкою.

Я закриваю свої очі І відлітаю у світ дивний Я відшукати її так хочу Країну, схожу на сон чарівний

Ірина Білик. «Країна»

«Гоп-Гоп-Гоп» Вірка Сердючка

Свою пісенну кар’єру народна провідниця розпочала наприкінці 90-х. Естети полюбляють критикувати її творчість, але народна любов – непереборна. Популярність Сердючки в 2000-х просто зашкалює. Її хіти лунають звідусіль, і героїня Андрія Данилка стає найкасовішою артисткою не лише України, а й СНД. 2001-го Сердючка видає перший україномовний сингл із назвою «Гоп-гоп-гоп» і не менш оригінальним текстом:

Ой не буду горювать, буду танцювати! Нiхто мене не любе, нiхто не приласкає

Пiду я у садочок, наїмся черв'ячкiв

А черв’ячки чудовi та рiзнокольоровi

Я покладу їх в ротик, i тихо — ням, ням, ням

Вірка Сердючка. «Гоп-Гоп-Гоп»

«Знаю я» Руслана

Сингл «Знаю я» Руслана вперше виконала у 2001 році. Згодом на цей трек зняли відео, яке увійшло в історію українського шоу-бізнесу. До роботи над кліпом були залучені сотні фахівців та техніка з різних країн. Це був перший кліп на теренах СНД, знятий для показу в кінотеатрах у форматі Dolby Digital. Під час зйомок концерту у Карпатах Руслана співала на сцені, яку поставили посеред водоспаду. Артистка впевнено йшла до своєї наступної вершини…

Знаю я, на долинi кохання нема,

Знаю я, знаю я тiльки в горах...

Де знайти джерело, щоб спитати в вогня,

Знаю я, знаю я...

Руслана. «Знаю я»

«Пісня про матір» Таїсія Повалій

У поезії Бориса Олійника особливу увагу приділено матері. Поет зростав без батька, тому знаходив проникливі слова для найдорожчої людини. Пісень про матір в Олійника кілька. Всі вони мають «народні» назви. Таїсія Повалій виконала «Посіяла людям літа свої, літечка житом…» на музику Олександра Морозова.

Куди ж це ви, мамо?! – сполохано кинулись діти Куди ж ви, бабусю? – онуки біжать до воріт.

Та я ж недалечко... де сонце лягає спочити.

Пора мені, діти... А ви вже без мене ростіть.

Таїсія Повалій. «Пісня про матір»

«Квітка» Океан Ельзи

2001-го гурт «Океан Ельзи» випускає альбом «Модель». Він стає справжнім вибухом, усі композиції – хіти: «911», «Я до тебе», «Друг», «Вставай», «Коко Шанель». Автором усіх пісень є Вакарчук. Він зізнається: «Квітка» – одна з його улюблених. «Ти розумієш, що тобі подобається якась дівчина і ти її дуже хочеш, але ти робиш так, щоб вона тебе захотіла…».

Шукай в телефоні мій слід Цілуй у вікно мої губи Як знак на моєму плечі, ти – квітка

Океан Ельзи. «Квітка»

2002

«Понад хмарами» Тартак та Катя Chilly

Одна з найяскравіших колаборацій на українській естраді за всю історію Незалежності. Альтернативні «Тартак» та Катя Chilly, без сумніву, випередили свій час. Хіт «Понад хмарами» варто згадати для тих, хто досі впевнений, що український реп «не качає». Неймовірний вокал Каті у цій пісні – просто розсипані діаманти на нічному небі.

Понад хмарами зорі парами розсипаються. Понад росами верби з лозами колихаються. Місяць світиться , світло сиплеться діамантами. Вітер дується, хлопці журяться за дівчатами...

Тартак та Катя Chilly. «Понад хмарами»

«Полуднева спека» Ані Лорак

Влітку 2002 року фестиваль «Таврійські ігри» роздає нові нагороди. Цього разу тріумфує Ані Лорак. Вона стає «Співачкою року», а відео на її хіт «Полуднева спека», відзнятий в українській Ялті, визнано найкращим. Слухач досі насолоджується цією красивою, ніжною піснею. Автори «Полудневої спеки» – композитор Сергій Круценко та поет Микола Бровченко, який також подарував Ані Лорак популярні пісні «Я стану морем» та «Три звичних слова».

Полуднева спека, синя даль,

Довге літо на березі втіх,

Прохолоди нема ніде, на жаль.

Лід, як марево, тінь, як міф…

Ані Лорак. «Полуднева спека»

2003

«Одна калина» Софія Ротару

Софія Ротару довго чекала на цю пісню. Співачка, яку обожнюють жителі колишнього СРСР, вже довго не мала свіжих україномовних хітів. І зустріч суперзірки з молодим композитором Русланом Квінтою виявилась подарунком долі. «На той час я вже написав кілька пісень для Софії Михайлівни, але їй хотілося чогось більшого. «Хочу таку пісню, як «Червона рута», – сказала Народна артистка. – Але її співають усі, а я хочу свій народний хіт». Від такого прохання я просто впав у ступор: ну як можна створити таку пісню?! Другої «Червоної рути» бути не може», – пригадує Квінта. Небеса йому таки послали мелодію, а поет Віталій Куровський, прослухавши її, відразу почав писати: одна калина за вікном...

Одна калина за вікном, одна родина за столом…

Софія Ротару. «Одна калина»

«Мовчати» Скрябін та Ірина Білик

Колаборація двох суперзірок – лідера «Скрябіна» Кузьми та Ірини Білик. Пісня вистрілила не відразу. «Мовчання», серед авторів якого також Андрій Підлужний («Нічлава»), вийшло дуже ніжним, а пісня – глибоко філософською. Андрій Кузьменко так пояснював ідею пісні: «Реально є маса речей у твоєму житті, які ти не можеш пояснити словами – чи це настільки красиво, що немає досконалих слів, щоб змалювати ту картину, і краще в той момент промовчати». На концерті пам'яті Кузьми і Ірина Білик «мовчала» вже зі Святославом Вакарчуком…

Ми будем з тобою у ліжку лежати,

Лежати, як сніг – водою стікати.

Ми будемо жадно свої сльози ковтати,

А з ними слова, яких не сказати.

Скрябін та Ірина Білик. «Мовчати»

«Моя Україна» Наталя Бучинська та Михайло Поплавський

Патріотичний хіт на слова геніального Юрія Рибчинського. У 2003 році його виконала Наталя Бучинська. Пісня на музику Ніколо Петраша відразу стала окрасою святкових концертів у всіх куточках країни. Виконували її десятки відомих артистів, кожен окремо і разом. Особливо популярним став дует Наталі Бучинської та Михайла Поплавського.

Ти шляхом праведним, святим йшла до волі, Україно. Ти перед ворогом своїм не ставала на коліна. Ти до омріяних зірок йшла крізь терни. Ти в душах сіяла добро, наче зерна.

Наталя Бучинська та Михайло Поплавський. «Моя Україна»

2004

«Дикі танці» Руслана

Через вісім років після тріумфу на «Слов’янському базарі» Руслана підкорює чергову вершину – найвищу на континенті. Україна вперше виграє «Євробачення». «Дикі танці» посідають перші місця чартів навіть у Росії, яка тяжко переживала перемогу українки. Wild Dances — вибухова суміш древніх гуцульських ритмів і нових течій поп- і рок-музики.

Напевно, даремно

Була я надто чемна

Не знала, що змала

Твоїм коханням стала…

Руслана. «Дикі танці»

«Не спи, моя рідна земля» Мандри

Помаранчева революція залишила свій слід у новітній пісенній історії України. На транспарантах Майдану тріпотіло Шевченкове «Вставайте, кайдани порвіте», а зі сцени лунало «Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно!». Цей музичний маніфест – авторства групи «Мандри». «Вважаю, що пісня свою місію виконала: Україна таки прокинулася й іншими очима дивиться на себе та на світ, намагається стати на власний твердий шлях», — переконаний лідер «Мандрів» Фома.

Не спи, моя рідна земля!

Прокинься, моя Україно!

Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!

Це дивляться з темних небес

Загиблі поети й герої –

Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.

Мандри. «Не спи, моя рідна земля»

2005

«Старі фотографії» Скрябін

Пісня присвячена друзям, родині, особливо інтимним моментам у житті. Сам Кузьма приховував від преси своє особисте життя. Бо це сокровенне, те, що не мають випалювати погляди недоброзичливців. У цей світ можна впускати лише своїх: справжніх друзів – близьких, вірних, щирих. Цієї філософії у час соцмереж дотримується небагато українців. Але «Старі фотографії» – душевна пісня, яка кожному розповідає його власну історію. Пісню перезаписували не раз: вона є в репертуарі Віталія Козловського та Дзідзьо.

За гроші не купити тільки час Він всіх нас методично поділив Когось він опустив, когось підняв, А є, на кого взагалі забив

Скрябін. «Старі фотографії»

«Без бою» Океан Ельзи

У 2005 році виходить п'ятий альбом «Океану Ельзи», записаний новим складом гурту. «Без бою» – трек, який одразу не дуже сподобався команді, але інтуїція не підвела Вакарчука. «Я вкладав у цю пісню один сенс, а люди в ній знайшли десять різних, кожен – свій. Для багатьох вона стала якимось принципом дії, а я щасливий, що у неї таке життя», – каже автор і виконавець.

Сьогодні так дує

Без тебе сумую

Сумую без тебе

Накинь щось на себе

Я налию собі, я налию тобі вина,

А хочеш із медом…

Океан Ельзи. «Без бою»

«Надія є» Mad Heads XL

Ця пісня завжди надихає творити та піднімає настрій. «Надія є» – візитна картка гурту Mad Heads, лідером якого є Вадим Красноокий. Творчість колективу недослухана і недолюблена. Мабуть, тому у 2017 році Красноокий переїхав до Канади. Але «Надія» була, є і буде.

Допоки сонце сяє, поки вода тече Надія є. Лиха біда минає, просто повір у це, Надія є.

Mad Heads XL. «Надія є»

«Квітка-душа» Ніна Матвієнко

«Квітка-душа» – найуспішніший трек мюзиклів, які стали популярними у 2000-х на українському телебаченні. Вірші Діани Гольде чудово лягли на музику Костянтина Меладзе. Цією композицією й розпочався новорічний мюзикл «Сорочинський ярмарок». Виконали пісню Народна артистка України Ніна Матвієнко, її донька Антоніна та хор «Берегиня». Далі пісня зажила своїм самостійним життям...

Ой, не зоря в небі запалала,

То на землі квітка розквітала,

Там де трава, як зелений шовк,

Ранок прийшов, але квітку не знайшов.

Ніна Матвієнко. «Квітка-душа»

2006

«Країна» Олександр Пономарьов

2006 року Олександр Пономарьов отримує звання Народного артиста. Цього ж року він випускає альбом «Я люблю тільки тебе». Романтичні балади – фішка артиста. Але цього разу він дарує слухачам рокову патріотичну композицію, яка пішла в народ під назвою «Сам собі країна». Це маніфест проти меншовартості українців. Автором гостро соціального тексту та музики став Кузьма (Андрій Кузьменко). Він сам також виконував цю пісню.

Не стидайся, то твоя земля

Не стидайся, то Україна

Добре там є, де нас нема

Стань для батька нормальним сином

Олександр Пономарьов. «Країна»

«Відірватись від землі» Наталя Могилевська

2006 року Наталя Могилевська випускає україномовний альбом «Відправила Message». Найвідоміші хіти в ньому належать авторству Сергія Підкаури, який в 90-ті став відомим у групі The Вйо. Окрім головної пісні, Підкаура подарував Могилевській хіт «Відірватись від землі» – трек про крила, які дає любов.



Відірватись від землі,

Тільки я і небо синє.

В тебе сльози на очах,

Це ти від щастя плачеш.

Наталя Могилевська. «Відірватись від землі»

«Тебе це може вбити» «Скай»

Лідер гурту «Скай» Олег Собчук зізнається, коли писав цю пісню, не міг уявити, що вона матиме таку увагу і такий успіх. Уперше романтична і доволі інтимна лірика «Тебе це може вбити» прозвучала у телевізійному проєкті «Свіжа кров» 2005 року. У лютому 2006 року гурт випустив сингл. У кліпі знялася дружина Собчука.

У тобі так багато сторін.

Я просто не розумію,

я просто хочу спитати тебе:

Чому ти настільки красива?

«Скай». «Тебе це може вбити»

«Квіти у волоссі» «Бумбокс»

Над «Квітами в волоссі» проливали сльози тисячі дівчат не лише в Україні. Альбом гурту «Бумбокс» став платиновим також і в Росії. І це попри те, що в ньому було всього дві російськомовні пісні, а треки українською в Росії свідомо не брали в ефір. Цей твір про любов і розлуки, яких не уникнути…

Вона носила квіти в волоссі,

І ними грався він і ще вітер.

Здавалося давно вже дорослі

Але кохали щиро, мов діти.

«Бумбокс». «Квіти у волоссі»

2007

Dancing Lasha Tumbai Вірка Сердючка

Dancing Lasha Tumbai — англомовна пісня, яка потрапила в сотню золотих хітів Незалежності. З цим шедевром Вірка Сердючка зайняла друге місце на Євробаченні в 2007 році. Багато країн дали українському артистові найвищі бали, а ось в Росії, де були переконані, що насправді спочатку у пісні звучало «Russia, good bye», Сердючку оголосили ворогом. Цей трек закрив Андрієві Данилку російський ринок. Сьогодні мало хто згадає, хто ж переміг на Євробаченні 2007 року, а от німецькомовний речитатив нашої Вірки звучить щороку на заходах фестивалю.

Sieben, Sieben

Ai lyu lyu

Sieben, Sieben

Ein, zwei

Sieben, Sieben

Ai lyu lyu

Ein, zwei, drei

Вірка Сердючка. Dancing Lasha Tumbai

«Все буде добре» Океан Ельзи

2007-го стартував планетарний тур групи I'm going home («Я їду додому»). Цього ж року було випущено шостий студійний альбом «Океану Ельзи» «Міра». Найвідоміші треки: «Веселi, брате, часи настали», «Дякую» та оптимістична «Все буде добре».

І все буде добре

Для кожного з нас.

І все буде добре,

Настане наш час.

Океан Ельзи. «Все буде добре»

«Україна колядує» Ірина Федишин

Чарівна співачка Ірина Федишин почала підкорювати Україну з Заходу. Галичанка вдало поєднала динамічну поп-музику і українські традиції. В середині 2010-х Ірина увійшла до числа артистів України, які мають найщільніший гастрольний графік. З україномовним репертуаром вона збирає аншлаги і на Сході, і на Півдні країни. Перший суперхіт співачки вийшов у 2007 році. Це колядка XXI століття. Тепер всі новорічні та різдвяні свята не обходяться без запальної «Україна колядує». Кліп на пісню з’явився у 2012 році.

Україна колядує! Колядує вся земля! В небі ангели співають, Прославляємо Христа!

Ірина Федишин. «Україна колядує»

2008

«Знаєш, як болить» Lama

На церемонії MTV Europe Music Awards у 2007 році у Мюнхені співачка Наталя Дзеньків, солістка гурту Lama, отримує премію Best Ukrainian Act (найкращий український виконавець). Група вже кілька років випускає трек за треком: «Літак», «Мені так треба», «Моє серце», «Світло і тінь». Хіт 2008 року «Знаєш, як болить» увіковічено в українському еротичному фільмі «Сафо. Кохання без меж». Події стрічки розвиваються під музику Lama на острові Лесбос сто років тому.

Знаєш як болить, ніяк не пройде

Поки весь світ спить, а ти цілуй мене…

Lama. «Знаєш, як болить»

«Апрєль» ТІК

Група з жартівливою назвою «ТІК» (Тверезість і Культура) відома своїми веселими, запальними хітами («Олені», «Вчителька»). Їхні тексти написані розмовною мовою, суржиком. У кінці 2007 року колектив випускає пісню «Апрєль». Це нетипова на той момент для «ТІКу» лірика, але вона стає окрасою концертів колективу, який у 2008 році вирушає у перший всеукраїнський тур.

Ще так далеко до зими, і до морозів

Навіщо сповіді сумні, навіщо сльози?

ТІК. «Апрєль»

2009

«Мій рідний край» Світлана Весна

Світлана Весна – артистка з когорти митців, творчість яких не помічають комерційні музичні канали та радіостанції. Штамп «неформат» поставив хрест на багатьох талантах в Україні. Але Світлана Весна – щасливий виняток. Її почув народ. Десятки мільйонів людей в інтернеті знайшли пісню «Мій рідний край» з українською душею. Світлана випустила альбом із цим хітом (музика Володимира Куртяка, слова Вадима Крищенка) та відзняла кліп.

Пахнуть луки травами, пахнуть до знемог

Грішне разом з праведним в силуетах двох,

Музика над тишею, хоч на струнах грай

І душа утішена — це мій рідний край!

Світлана Весна. «Мій рідний край»

«Не тому» Марія Бурмака

Хіт «Не тому» увійшов до альбому «Саундтреки» Марії Бурмаки наприкінці 2000-х. Артистка переживала в цей час складний період в особистому житті. Марія пояснювала головну ідею збірки так: «Цей альбом і є саундтреки мого життя, мого «фільму». Звісно, що в кожного з нас свої історії. Сумні і радісні, драматичні і зворушливі. Я би тільки хотіла, щоб пісні з цього альбому стали саундтреками до щасливих моментів вашого життя».

На півслові все обривається, Це не знаю, як називається, Ні для кого вже в серці місця нема. Тільки ти, і що тут робити з тим?

Марія Бурмака. «Не тому»

2010

«Я ніколи нікому тебе не віддам» Олександр Пономарьов

Чи є краща пісня для першого танцю наречених? Тримайте один-одного міцно і ніколи не відпускайте!

На початку 2010 року Олександр Пономарьов представив кліп на авторську композицію. Героїнею відео стала дружина співака Вікторія Мартинюк, яка подарувала йому сина. Вже через рік пара розпалась…

Я ніколи нікому тебе не віддам! Хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохав, Я так довго, так дoвго на тебе чекав

Олександр Пономарьов. «Я ніколи нікому тебе не віддам»

«Не дощ» Тіна Кароль

«Не дощ» – ніжний трек про кінець любові, який чуттєво виконала Тіна Кароль. Автор слів та музики – Андрій Підлужний. Він романтик та філософ, має величезний багаж пісень, які беруть за душу. У 90-ті Підлужний виконував свої твори у проєкті «Нічлава»: найвідоміші серед них – «Зоряний ангел», «Сонце, вставай»...

Давай без сліз завершимо любов, Без зайвих слів, образ і звинувачень, І в той момент, коли пульсує ненависть і кров, Протягнемо назустріч руки

Тіна Кароль. «Не дощ»

2011

«Не цілуй» ТіК та Ірина Білик

Вони заспівали про те, в чому багато хто боїться собі зізнатися... Влітку 2011 року Віктор Бронюк представив ліричну композицію про зраду під назвою «Не цілуй». Її було виконано дуетом із Народною артисткою Іриною Білик. Ця колаборація виявилась настільки успішною, що артисти згодом записали ще один дует і вирушили у спільний тур, в якому звучали пісні винятково українською. Білик і Бронюк об’їхали з великими концертами всю країну за 30 днів і потрапили до «Книги рекордів України».

Не цілуй, коли не любиш

Ти ж на ранок все забудеш!

Не кохай, як не віриш у кохання

Перша фраза як остання, перша і остання…

ТіК та Ірина Білик. «Не цілуй»

«Місця щасливих людей» «Скрябін»

Кузьма співав про життя, про прості речі, близькі кожному. Незалежність відкрила кордони для українців. Кожен отримав можливість побачити світ і проявити себе у ньому. Найяскравіші наші спомини дуже часто тепер пов’язані з подорожами. Особливо, якщо вони були з дорогими серцю людьми.

А пам'ятаєш метро нічного Берліна І наші тіні на стінах Місця щасливих людей…

«Скрябін». «Місця щасливих людей»

«Ти найкраща» Влад Дарвін та Alyosha

«Ти найкраща» – дует композитора і співака Влада Дарвіна та співачки Альоші. Композиція принесла її автору нагороди «Композитор року», «Радіо-хіт року». Пісня також встановила всеукраїнський рекорд кількості завантажень та ротацій на радіостанціях за перші тижні після прем’єри і трималася на першому місці зведеного радіочарту пів року.

Я нікому не відкрию,

Тільки тобі

Досі нездійсненну мрію

Із моїх снів.

Наче всі дороги світу

Стали твої.

А я навік – обрій для них.

Влад Дарвін та Alyosha. «Ти найкраща»

2012

«Мам» Скрябін

Не важливо, скільки нам – три чи 43, всі ми потребуємо маминої любові. «Мам» вийшла навесні 2012 року. За словами Кузьми, пісня народилась у стресовій ситуації: він, мандруючи на авто, потрапив в густий туман. Співак відчув велику небезпеку на трасі, там щільно рухались лісовози, і в цей момент він захотів опинитися біля мами, йому здалося, що він її більше може не побачити. Трагедія на дорозі таки сталась, але до неї Кузьмі залишалось кілька років… Це ще один «теплий» трек «Скрябіна», переспіваний багатьма артистами і не лише в Україні. Італійський співак Альфонсо Олівер записав італійську версію Mamma…

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослий І вже минула 43-тя осінь…

Скрябін. «Мам»

«Ніжно» Тіна Кароль

«Ніжно» належить авторству Андрія Підлужного. У 90-х він дістав популярність завдяки проєкту під назвою «Нічлава», де сам виконував свої пісні, а в 2000-х він обдарував своїм талантом провідних українських зірок. Свої хіти «Спи собі сама», «Мовчати» він довірив «Скрябіну», а «Не дощ» та «Ніжно» отримали другі крила завдяки Тіні Кароль.

Ніжно – не ніжно, але люби

Ніжно – не ніжно, перетерпи.

Тіна Кароль. «Ніжно»

2013

«Вовчиця» Олег Винник

Історія цього артиста унікальна для українського шоу-бізнесу. Феномен Олега Винника у тому, що шалену популярність він завоював попри те, що телебачення та радіо його не помічало. У 2013-2014 роках артист вже мав сотні концертів по всій країні, провів сольник у палаці «Україна», а на телебаченні і радіо все ще крутили інших. Суперхіт «Вовчиця» дав назву цілому поколінню жінок, які почали шаленіти від цього артиста. Та це був лише початок…

Зорі прозорі вгорі,

Вам спиться, чи не спиться?

Вила на місяць новий

Молода вовчиця.

Олег Винник. «Вовчиця»

«Лісапет» «Лісапетний батальйон»

Лідером колективу є Наталя Фаліон. Статна жінка працювала у музичній школі, але добре знала життя українського села, воно й стало ключовою темою її творчості. Окрім музичних талантів, Фаліон має непересічне почуття гумору. Концерти «Батальйону» – вибух позитивних емоцій. Суперхіт «Лісапет» переспівали Електро Кет та Супермакс. Молодіжна інтерпретація пісні отримала мільйони переглядів у мережі.

Продавала самогон, продавала Трохи грошей я собі назбирала На базарі лісапет я придбала Найкрутіша на селі баба стала.

«Лісапетний батальйон». «Лісапет»

«Долоньки» Ірина Федишин

Українці скучили за щирістю та змістовними піснями, тому популярність Ірини Федишин, яку довгий час вважали зіркою лише західної України, у 2010-х стрімко поширилась на всю країну. Її хіт «Долоньки» – ода материнству і батьківству. Ірина – автор цієї пісні і мама двох хлопчиків.

Малесенькі долоньки сина чи доньки

Ніжніше за все…

Ірина Федишин. «Долоньки»

«Обійми» «Океан Ельзи»

Пісня починається словами «Коли настане день, закінчиться війна». У 2013 році ще ніхто не уявляв, що у нас буде справжня війна… А вже через рік ці слова набули пророчого значення. «Обійми» – приклад колективної творчості. Тому що це пісня, яку ми написали з нашим бас-гітаристом Денисом Дудком вдвох. Він якось приніс ідею цієї пісні. Був куплет… Коли хлопці пішли курити, я сів за піаніно і за п’ять хвилин дописав приспів. А вже слова ми пізніше зробили», – згадував Святослав Вакарчук.

І от моя душа

Складає зброю вниз,

Невже таки вона

Так хоче теплих сліз? Обійми мене, обійми мене, обійми...

Так лагідно і не пускай.

«Океан Ельзи». «Обійми»

2014

«Пливе кача» «Піккардійська Терція»

Пісня-символ, пісня-реквієм, пісня-біль… Скільки ми її будемо чути, стільки будемо пам’ятати про горе, яке прийшло на нашу землю у 2014 році. Уперше твір був опублікований у збірці «Народні пісні підкарпатських русинів» в Ужгороді у 1944 році. Її виконували воїни УПА під час Другої світової війни та подальшого опору. На професійній сцені пісня зазвучала у 1960-х роках, її виконувала солістка Закарпатського народного хору Віра Баганич. У 80-х твір входив до репертуару ВІА «Ватра» (солістка – Оксана Білозір). Але найбільшої популярності набула версія «Піккардійської Терції», записана у 2002 році.

Композиція прозвучала у січні 2014-го, на похороні загиблого білоруса Михаїла Жизневського. Друзі знали, що пісня є його улюбленою і тому ввімкнули її під час прощання з Михайлом.

Мамко моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину,

Ой, залаєш ми в злу годину.

Сам не знаю, де погину.

«Піккардійська Терція». «Пливе кача»

Misto Онука

Фішка проєкту Onuka —використання народних мотивів та інструментів в електронній музиці. Як розповіла вокалістка проєкту Наталя Жижченко, пісня «Місто» присвячена Києву. До Дня Києва, який відзначали у 2015 році 31 травня, було знято стильний кліп, локаціями якого стало наше місто.

В ритмі зі мною пульсує, Раптом гальмує і хвилює тим Інколи місто за мною сумує Спокій дарує, бо тут є мій дім

Онука. Misto

«Я не хочу гратись у війну» Андрій Бойко

Пісня «Я не хочу гратись у війну» на слова Степана Галябарди вперше прозвучала у виконанні юного артиста Андрія Бойка. Її запам’ятали всі глядачі Палацу України, які восени 2014 року побували на творчому вечорі композитора Олександра Злотника. В Україну вже прийшла нова біда і, на думку Злотника, його колеги не могли перебувати «над сутичкою». На відміну від Росії, де пісня – зброя в державній пропаганді, в Україні патріотична музика пробиває собі дорогу сама. «Я не хочу гратись у війну» вже переспівали кілька юних співаків.

Я сьогодні знову не засну І боюсь, що не засну ніколи. Нині знову бачив я війну: Як бандити підірвали школу...

Андрій Бойко. «Я не хочу гратись у війну»

2015

«Не твоя війна» «Океан Ельзи»

За словами Святослава Вакарчука, головна ідея пісні ховається в назві: українцям протягом багатьох століть постійно нав'язують ззовні чиїсь думки, дії і навіть війни. «Не твоя війна» — це боротьба з власними комплексами, страхами щось змінити, вплинути на те, що відбувається навколо тебе, не звинувачувати щось і когось, а брати ситуацію в свої руки. «Я написав приспів відразу. Сів за піаніно, і все — більше не змінював ні слова: просто сів і почав грати».

Гілля калин похилилося.

Мама, кому ж ми молилися?

Скільки іще забере вона

Твоїх дітей, не твоя війна?

«Океан Ельзи». «Не твоя війна»

«Тримай» Христина Соловій

Христина Соловій – зірка, яку відкрило телевізійне талант-шоу. На відміну від більшості конкурсантів, дівчина відразу встановила межі: ніколи не співатиме російською і не піде у команду тренера, який співає російською. Перший авторський кліп Христини, продюсером якої став Святослав Вакарчук, на пісню «Тримай» викликав неабиякий ажіотаж. Сьогодні кількість його переглядів у мережі – понад 35 млн.

Тримай мене міцно, одною рукою.

Так сильно і ніжно вбивай мене.

Віддай мені муку, своїми руками.

Моїми губами лікуй, лікуй себе.

Христина Соловій. «Тримай»

«Гупало Василь» ТНМК

Хіп-хоп легенда України, гурт «Танок на Майдані Конго» записав цей трек разом із дитячим ансамблем «Зернятко» та бандуристом Ярославом Джусем. Пісня про Василя Гупала – героя українського епосу, який захищає інтереси простих людей. Це гарна спроба запропонувати новому поколінню українців своїх героїв, а не заокеанських спайдерменів. Вокаліст ТНМК Фоззі навіть написав дитячу книгу «Гупало Василь. П'ять із половиною пригод». З казок відомо про три правила життя Василя: злу має стати зле; добру має бути добре; і…

Щоб там не було, як би не було,

Все одно добро закохає зло.

ТНМК. «Гупало Василь»

«Україна — це ти» Тіна Кароль

Музику до патріотичного хіта Тіна Кароль написала сама, а слова — у співавторстві з легендою сучасної української пісенної творчості Миколою Бровченком. Співачка виконала пісню разом з учасниками своєї команди шоу «Голос. Діти». Наприкінці 2016 року пісню «Україна — це ти» внесли до шкільної програми.

Моє ім'я - Батьківщина, лелеки легке крило.

Моє ім'я - Україна, i сонечка тепло.

Моє ім'я - Вишиванка, я хрестик на полотні.

Моє ім'я - Синє небо, я сонях малий під ним…

Тіна Кароль. «Україна — це ти»

«Мій милий» Lama та Тоня Матвієнко

П’янка дівчача колаборація. Українські музичні канали та радіостанції у гонитві за «форматом» дуже часто не помічають того, що має мелодику і сенс у словах. Такі різні голоси Lama та Тані Матвієнко створили неймовірну композицію. І слова, і музику написала Наталя Дзеньків (Lama).

Де ти є мій милий, милий?

Птах мій чорно-білий…

Lama та Тоня Матвієнко. «Мій милий»

2016

«1944» Джамала

Рівно через 12 років Джамала повторила подвиг Руслани. Україна знову перемогла на Євробаченні.

«1944» – перша пісня на цьому конкурсі, в якій прозвучали слова кримськотатарською мовою. Композиція присвячена трагедії цілого народу – депортації кримських татар із Криму. На створення пісні Джамалу надихнули гіркі спомини її бабусі та трагічні події, спровоковані Росією на українському півострові вже у наш час.

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Джамала. «1944»

«Хто, як не ти» Христина Соловій

Нереальне аранжування плюс голос ангела – рецепт успіху Христини Соловій. Продюсером синглу «Хто, як не ти» (як і попередніх робіт співачки) є Святослав Вакарчук. «Ідея цієї пісні була в тому, що без минулого немає майбутнього і про це потрібно завжди пам’ятати», – розказала сама артистка. І як завжди, українська мова не завадила артистці знайти чимало прихильників закордоном.

Хто, як не ти, спалить мости? Хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти. Щоб не кипіла кров...

Христина Соловій. «Хто, як не ти»

Ivan Navi «Такі молоді»

«Такі Молоді» – дебютний трек львівського співака Ivan Navi. Літня танцювальна композиція відразу влучила у десятку. Яскравий кліп знімали у Парижі, Амстердамі та у Ніцці, на відомій віллі, яку полюбляють зірки Голлівуду. Європейською виявилась не лише картинка відео, а й саунд в стилі house. Автори треку: Ольга Кутиніна (слова і музика), Богдан Лісненко, Володимир Багнюк (музика).

Літо любило нас, всюди чувся легкий jazz

А вечорами house (house)

Пробували, що могли, ми ж такі молоді

Час робити помилки

Ivan Navi. «Такі молоді»

«Відлік» Онука

Глибокий сенс цієї композиції слухач починає розуміти, коли дізнається, чому вона присвячена. У 2016-му виповнювалось 30-років із моменту трагедії на ЧАЕС. Текст, який насправді є набором слів, звучить ніби від особи атомної станції. Напруга зростає до піку… 13 травня 2017 року гурт виступив як запрошений артист у фіналі пісенного конкурсу у столиці України. Мегамікс містив і частину «Відліку»…

Я. Дихати. Хотіти. Я. Припиняти. Розмова. Я. Натискати. Відлік. Тільки. Майбутнє. Готовий.

Онука. «Відлік»

2017

TDME «Антитіла»

TDME – абревіатура від «Там, де ми є». Гурт «Антитіла» присвятили цей трек людському подвигу. На створення TDME музикантів надихнула історія радянського вченого Станіслава Курілова. Заради свободи той проплив сотні кілометрів у Тихому океані і таки дістався філіппінського берега. «Особисто для мене він уособлює ті процеси, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Ми так само намагаємося вирватися від тих радянських фантомів неймовірними титанічними зусиллями, шляхом помилок, розчарувань і нових надій. Але ми вперто долаємо кілометри в океані з акулами назустріч до своєї мрії», – каже лідер «Антитіл» Тарас Тополя. Славу Курілова у кліпі зіграв плавець Олег Лісогор. Хіт став саундтреком телесеріалу «Школа».

Люби вільно, цілуй поволі.

Прощай швидко або ніколи.

Часу мало, маєш дійти.

Хочеш правди? Мусиш знайти.

«Антитіла». TDME

«Журавлі» The Hardkiss

Хіт «Журавлі» став «Україномовною піснею року» за версією премії Yuna, «Баладою року» за версією премії «Золота Жар-птиця». Фронтвумен гурту Юлія Саніна написала її під час гастролей, в готельному номері під гітару. «Я так часто пишу про драми, а тут мені захотілося створити світлу пісню, захотілося ніжності. Ця пісня не схожа на те, що ми робили раніше. Я сумнівалася, чи візьмемо ми її в роботу. Але реакція музикантів і всіх наших друзів була настільки зворушливою, що сумнівів не лишилось».

Стань зі мною в білий танець

Стань

Чорний колір – то моя вуаль

Я дозволю, знай

Зазирнути під мою вуаль

The Hardkiss. «Журавлі»

«Моя ніч» Артем Пивоваров

Пивоваров не має музичної освіти, але він вже визнаний артист і автор пісень. Артем виконує авторську музику в стилі нью-вейв. Молодіжна аудиторія добре сприйняла цю творчість і поступовий перехід харків’янина на українську мову зблизив його зі своїм слухачем ще більше. «Моя ніч»

– пісня про молодість у модних ритмах.

Знову ця ніч мене тримає, Знову ця ніч нас спокушає, Все на хвилину завмирає!.. Я точно знаю, що ця ніч моя, Знов ця ніч моя! Тебе чекаю я!

Артем Пивоваров. «Моя ніч»

«Розлук не буде» Дзідзьо та Іван Попович

Маленьким Михайло Хома (Дзідзьо) вдома ставав на стільчик перед гостями, брав віник у руки замість мікрофона і співав: «Сонце ласкаве, землю голубить, весну кохання до нас прислало…». Цю пісню ще у 1987 році написав Богдан Грицак. Рівно через 30 років вона отримала нове життя. Це друга успішна співпраця суперпопулярного Дзідзьо та закарпатського соловейка, Народного артиста України Івана Поповича. Першим спільним реміксом стала запальна «Василина», якій артисти також подарували ще одне дихання.

Більше між нами розлук не буде.

Я хочу, мила, щоб ти це знала.

Дзідзьо та Іван Попович. «Розлук не буде»

2018

«Плакала» Kazka

«Плакала» — пісня з дебютного альбому гурту Kazka. Автор тексту – Сергій Локшин, музики — Сергій Єрмолаєв та Андрій Ігнатченко. Трек очолював музичні рейтинги в різних країнах. А кліп став абсолютним рекордсменом серед україномовних відео на YouTube. Нині він зібрав 380 млн переглядів. Сергій Локшин наголошує: теорія фанатів про те, що нібито пісня про домашнє насильство, помилкова. «Плакала» – історія юної дівчини та її молодої мами, які переживають розставання з коханими. Коли сльози висохли, дівчата твердо вирішили почати все спочатку. І день засяяв новим змістом:

Поплакала, і стоп!

Фіалка розцвіла

Засяяв день

Таємними знаками

І мама молода, й закохана мала

На кухні всі однаково плакали

Kazka. «Плакала»

«Найкращий день» Олег Винник та Потап

«Найкращий день» — колаборація Олега Винника з Потапом. Хіт став саундтреком української комедії «Скажене весілля». Згодом пісня отримала перемогу в номінації «Народний хіт» премії «Золота Жар-птиця», а сам фільм виборов статус найкасовішої картини українського виробництва. Не в останню чергу це досягнення – заслуга співаків, які знялись у комедії і виконали веселу танцювальну композицію. «Найкращий день» тепер увійшов до репертуару українських весільних музик.

Це найкращий день мого життя,

І назад не треба вороття

Я люблю тебе, як навіжений

Ти – моя кохана наречена…

Олег Винник та Потап. «Найкращий день»

«Хочеш» «Bez обмежень»

Гурт «Беz Обмежень» заснований понад 20 років тому на Закарпатті. Але всеукраїнської слави зазнав лише кілька років тому. Просуванням колективу, який виконує романтичний рок, кілька років тому почала опікуватись агенція «Квартал Концерт». Своєрідна манера співу лідера групи Сергія Танчинця припала до душі мільйонам. Суперхіт «Хочеш» – романтична історія. «Померти б із тобою в один день, та так не буває»…

Хочеш я з небес зіроньку?

Хочеш я в руках ластівку?

А хочеш під вікном залишусь?

Можна, я в тобі поселюсь?

«Bez обмежень». «Хочеш»

2019

«Дим» «Время и Стекло»

Перша україномовна пісня популярного молодіжного гурту, який мав російську назву «Время и стекло». Текст композиції написали Олексій Потапенко (Потап) та Андрій Безкровний. Також вони, разом із Вадимом Лисицею, створили музику. Кліп на цей трек набрав понад 60 млн переглядів. Група вже розпалась, але «Дим» надовго вкрив плейлисти музичних радіостанцій. Піcня два роки підряд виборювала найвищі нагороди премій «Золота Жар-птиця», Yuna, M1 Music Awards.

Дим, дим не люблю тебе, дим

Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним

Дим, дим, дим, чом у голові туман?

Кохання – як дим, солодкий дурман…

«Время и Стекло». «Дим»

«Зорі запалали» «Bez обмежень»

На початку 2019 року до свого 20-річчя гурт «Bez обмежень» видав сингл «Зорі запалали». Лідер та вокаліст Сергій Танчинець, розповідаючи про ідею композиції, зазначив, що ніхто з нас точно не знає, коли у наше звичне життя прийде світле почуття кохання. Але якщо ми щосили шукатимемо у натовпі кохану посмішку та «перевертатимемо гори», у цей момент і «запалають зорі»…

Закрию промені собою,

Побудь зі мною, прошепчу,

Дай я надихатись тобою,

Дай я намріюсь, досхочу…

«Bez обмежень». «Зорі запалали»

«Вірила» «Антитіла»

Пісня про віру жінки: у чоловіка, в коханого, в сина. Хлопці з гурту «Антитіла» вважають цей трек найбільш чоловічим у своєму репертуарі. «Чоловіки здатні на неймовірні речі – долати перешкоди, здатні підійматися з колін і йти вперед і звернути гори, якщо ми знаємо, що поруч йде жінка, яка вірить в нас», – ділиться Тарас Тополя.

Люби мене ніжно, І в час коли низько ми, Впадем не залізні. Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів.

«Антитіла». «Вірила»

2020

«Дежавю» Артем Пивоваров

Ще один доказ успішності сучасної україномовної музики. Співак представив дві версії пісні «Дежавю»: кількість переглядів української на YouTube не поступається російській. Навіть ті іноземні глядачі, які не володіють мовою, визнають перевагу саме україномовної версії. «Пісня створена для того, щоб слухач/глядач зміг звільнитися від всіх своїх внутрішніх суперечностей, конфліктів або зацикленості на чомусь і повністю віддатися енергії танцю», – говорить співак. Заворожує й кліп, який дуже перегукується з відеороботою Ірини Білик «Вибачай», якій вже 22 роки.

Хвилями, хвилями, як течія, Магія ранку і кожного дня, Пливемо, пливемо через моря Туди, де колискова моя.

Артем Пивоваров. «Дежавю»

«Кобра» The Hardkiss та Монатік

Найцікавіша колаборація пандемічного 2020 року в українському шоу-бізнесі. Гурт The Hardkiss та Монатік виконали композицію Юлії Саніної на музику Валерія Бебка «Кобра». Це трек про небезпечне кохання. «Кобра — яка ж вона красива та небезпечна водночас. Красивий і граціозний танець цієї змії я порівняла з танцем кохання. І цей танець точно не на життя, а на смерть», – розкрила ідею пісні Юлія Саніна.

Небезпечні знайомі-незнайомці

Коли кобра закохана, вона не спить

Пам'ятай про це, моє сонце.

The Hardkiss та Монатік. «Кобра»

«Холодна ніч» Ivan Navi

Ще один танцювальний хіт від Ivan Navi. Через чотири роки після потужного старту з треком «Такі молоді» співак представив нову дискотечну композицію на слова Ігоря Татаренка і музику Романа Непомнящого.

Холодна ніч в обіймах теплих

До твоїх пліч торкаюсь я,

Ти розкажи мені про себе,

Як довго ти до мене йшла.

Ivan Navi. «Холодна ніч»

2021

«Чому» Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Алєксєєв, Артем Пивоваров

Несподіваний квартет, найгучніша чоловіча колаборація десятиліття. Олександр Пономарьов започаткував гарну традицію спільного виконання пісень зі своїми колегами. На початку весни 2021 року відбулась чергова прем’єра – балада «Чому» прозвучала в чотири голоси. Пісню написав Пономарьов і виконав її разом із Дзідзьо, Алєксєєвим та Артемом Пивоваровим. Особливо щемливо читати під цією композицією коментарі слухачів з окупованих Криму та Донбасу, для них така творчість – зв'язок з Україною.

Чому тебе раніше не зустрів? Чому життя так склалося? Не ту раніше любив... Любив, чи так здавалося?

Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Алєксєєв, Артем Пивоваров. «Чому»

«Шум» Go-A

Ще одна пісня з України, яку почув увесь світ. Електро-фольк гурт Go-A представив нашу державу на пісенному конкурсі «Євробачення» з композицією «Шум». У підсумку вона посіла п’яте місце у фіналі. Але за голосуванням глядачів поступилася лише переможцю з Італії. Доказ того, що хіт українською мовою має свого слухача у всьому світі – перше місце у світовому чарті Spotify. Автори хіта: солістка Go-А Катерина Павленко та музиканти гурту Тарас Шевченко та Ігор Діденчук.

Весняночко, весняночко

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі, на узліссі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Go-A. «Шум»



Текст і дизайн: «Главком»



Використані фотоматеріали з архівів артистів та їхніх пресслужб, а також кадри кліпів та концертних виступів