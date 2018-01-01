Чи потрібно президентові оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови? Опитування
- Сьогодні, 16:42
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Чи варто оголошувати Рік утвердження державної мови?
Народні депутати, творча та наукова інтелігенція України вже понад два місяці просять президента Петра Порошенка оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови», та поки марно.
Так, 178 парламентарів ще 10 листопада минулого року підписали відповідне звернення до глави держави.
Комітет з питань культури і духовності 16 листопада минулого року підтримав цю пропозицію. Після того, шостого грудня із відповідним проханням до гаранта звернулися 36 громадських та культурних діячів і вчених. 15 грудня аналогічні листи до Порошенка надіслали ініціативна група «Першого грудня», 20 грудня - Світовий конгрес українців.
Проте гарант не реагує на прохання.
Експерт з мовних питань Тарас Марусик в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що оголосити «Рік утвердження державної мови» треба було «навіть без таких звернень». «Особливо після оголошення 2016-го роком англійської мови. Це було якесь дивне загравання із Заходом. Але ж якщо це вже було зроблено, то треба було оголосити 2017-й роком державної мови. Це було б сигналом суспільству й, особливо, парламентській більшості, яка поки що блокує розгляд нового мовного закону», - зауважив він.
Натомість письменниця Оксана Забужко, яка принципово не підписує жодних петицій і звернень, також підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови.
«Питання державної мови вже більше 20 років на часі. Ще відтоді його треба було впорядкувати, а не жити за законами УРСР 1989 року, і тут немає про що дискутувати. У нас невпорядковане питання державної мови. Це те саме, якби у нас був то такий, то сякий прапор», - заказала вона у коментарі «Главкому».