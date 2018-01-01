Чи потрібно президентові оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови? Опитування

Чи варто оголошувати Рік утвердження державної мови?

Народні депутати, творча та наукова інтелігенція України вже понад два місяці просять президента Петра Порошенка оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови», та поки марно. Так, 178 парламентарів ще 10 листопада минулого року підписали відповідне звернення до глави держави. Комітет з питань культури і духовності 16 листопада



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Забужко: Питання державної мови вже більше 20 років на часі

Чи варто оголошувати Рік утвердження державної мови?

Народні депутати, творча та наукова інтелігенція України вже понад два місяці просять президента Петра Порошенка оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови», та поки марно.

Так, 178 парламентарів ще 10 листопада минулого року підписали відповідне звернення до глави держави.

Комітет з питань культури і духовності 16 листопада минулого року підтримав цю пропозицію. Після того, шостого грудня із відповідним проханням до гаранта звернулися 36 громадських та культурних діячів і вчених. 15 грудня аналогічні листи до Порошенка надіслали ініціативна група «Першого грудня», 20 грудня - Світовий конгрес українців.

Проте гарант не реагує на прохання.

Свою думку щодо того, чи потрібно оголошувати 2018-й «Роком утвердження державної мови», можна висловити тут

Експерт з мовних питань Тарас Марусик в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що оголосити «Рік утвердження державної мови» треба було «навіть без таких звернень». «Особливо після оголошення 2016-го роком англійської мови. Це було якесь дивне загравання із Заходом. Але ж якщо це вже було зроблено, то треба було оголосити 2017-й роком державної мови. Це було б сигналом суспільству й, особливо, парламентській більшості, яка поки що блокує розгляд нового мовного закону», - зауважив він.

Натомість письменниця Оксана Забужко, яка принципово не підписує жодних петицій і звернень, також підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови.

«Питання державної мови вже більше 20 років на часі. Ще відтоді його треба було впорядкувати, а не жити за законами УРСР 1989 року, і тут немає про що дискутувати. У нас невпорядковане питання державної мови. Це те саме, якби у нас був то такий, то сякий прапор», - заказала вона у коментарі «Главкому».