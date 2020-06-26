Офшорні таємниці Зеленського. Де президент України ховає свої статки

«Офшорна імперія», яку вибудував Зеленський, викликає багато питань

«Простий хлопець» Зеленський не гребує сумнівними фінансовими юрисдикціями

Під час виборчої президентської кампанії 2019 року так звана офшорна історія зіграла погану службу діючому на той момент президенту Петру Порошенку.

Згідно з витоком скандальних «Панамських документів», фінансові та юридичні консультанти Порошенка створили кілька офшорних компаній на Британських Віргінських островах, Кіпрі та в Нідерландах, куди були виведені активи компанії Roshen. Як наполягали журналісти, це начебто було зроблено, аби не платити податків з можливого подальшого продажу компанії. Звісно, що така версія була використана політичними опонентами тодішнього глави держави.

Але згодом виявилось, що й «простий хлопець» Володимир Зеленський, який тріумфально переміг на виборах, аж ніяк не гребує офшорними юрисдикціями. Конкретні підтвердження цьому можна без особливих зусиль отримати з відкритих джерел.

Не росіянам, так Шефіру

Станом на 1 січня 2020 року у власності родини президента Зеленського, згідно з його декларацією, залишилися корпоративні права трьох іноземних компаній, кожна з яких є формальним власником активів українського президента. Це італійська San Tommaso S.R.L., що володіє його італійською віллою в Ломбардії, кіпрська Aldorante Limited, на яку записані квартира і паркомісця в Києві, і белізька Film Hritage Inc, на яку оформлені готельні номери в Грузії і яка надавала Зеленському дуже дивний кредит.

Після скандалу, що здійнявся, в 2019 році президент позбавився від двох кіпрських офшорних компаній, зокрема, Green Family Ltd, яка отримувала роялті з Росії. Зеленський запевняв, що після 2014 року, коли почалася війна, його компанія обірвала зв’язки з російськими партнерами. Але коли журналісти-розслідувачі спіймали його на маніпуляції, він змушений був визнати, що компанію не закрили, бо в неї лишились права на телешоу, зокрема, трансляцію на російських каналах скандально відомого серіалу «Свати». «Ми ж не могли просто подарувати ці гроші росіянам», – розводив руками Зеленський, але все ж вийшов з числа засновників скандальної офшорки. Зараз нею володіють його давні партнери по «Кварталу» брати Шефіри та партнер Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

Також Зеленський і його дружина Олена передали близькому другу та партнеру по бізнесу Сергію Шефіру свої частки в дюжині українських компаній за номінальною вартістю – скромні 245 тис. грн.





Нагадаємо, що Сергій Шефір наразі є першим помічником президента та має з ним у співвласності об’єкти нерухомості, тож такий продаж акцій з боку президента можна вважати суто декоративним. Якщо ми вже згадували Порошенка, то чим це відрізняється від його історії, коли президента звинувачували в гіпотетичній економії на сплаті податків? 245 тис. грн. за бізнес, в якому крутяться мільйони, до того ж переданий довірений особі, яка поручи не лише у бізнесі, а у на Банковій, дуже схожі на операцію «задля людського ока».

Під час виборчої кампанії команда Зеленського вимагала від Порошенка оприлюднити перелік його офшорних компаній, банків, у яких вони мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній

Таємниця лондонської квартири

Але повернімося до офшорів Зеленського. В декількох деклараціях Володимира Олександровича зазначено, що президентська пара задекларувала апартаменти на острові Джерсі в проливі Ла-Манш загальною площею 91,9 кв.м., вартість яких становить більше 21 млн. грн. Цей острів є європейським офшором та старовинним luxury-курортом.

Згідно з декларацією, оренда оформлена пополам на ім'я самого президента та його дружини, а власником, який їм її здає в аренду, вказана компанія Strand Residential GP Limited. Операція оформлена в листопаді 2014 року. Тобто пара стверджує, що є орендарем квартири в сторонньої компанії. Водночас, у декларації Зеленського за три роки відсутня інформація про видатки на оренду цієї квартири.

Ці факти наводять на думку, що квартира насправді не орендується, а точніше, орендується у власної ж «офшорки». На користь останньої версії свідчить те, що Зеленський вказує в декларації інформацію про вартість придбання квартири, яку зазвичай не надають орендарям.

Кредит сам собі

Але є й «офшорка», яка офіційно належить родині Зеленського. Мова про белізьку офшорну компанію Film Hritage Inc., яка заснована в 2016 році. На неї оформлені п’ять готельних номерів в Грузії, які в декларації президента за минулий рік вказані як «об’єкти незавершеного будівництва». Загальна площа цієї нерухомості становить 218 кв. м. Але не це найцікавіше. Власна компанія надала Зеленському позику в 1,7 млн фунтів стерлінгів. Сталося це ще в 2017 році, але в 2019 вона була досі не погашена ані на фунт.

Позика у еквіваленті в гривні понад 60 млн була отримана 4 грудня 2017 року, а станом на 1 січня 2018 року грошові активи Зеленського в національній валюті складали близько 20 млн. грн. Тобто різниця в три рази. При цьому придбання нових активів в грудні 2017 року у нього не було або видатки з цих операцій не були задекларовані. Тобто Зеленський мав би кудись витратити менш ніж за місяць мінімум 40 млн. грн. Це майже півтора мільйони гривень щодня.

Якби Зеленський дійсно отримав кредит на таку суму у вказану дату, то в його декларації за 2017 рік мали б бути відображені видатки в розмірі більше ніж 40 млн грн. Бо, вочевидь, що він не міг би витратити такі кошти виключно «на повсякденні витрати».

Гроші окремо

Ще одна дивина в стосунках подружжя Зеленських – їхнє дистанціювання один від одного, коли справа стосується грошей. Вони отримують абсолютно ідентичні доходи від надання майна в оренду, отже, мали б володіти об’єктами в спільній власності.





Але нема об’єктів, які були б у їхній спільній власності. Тож це викликає логічні питання – чи не отримує подружжя Зеленських тіньові доходи із заплутаних схем від «офшорок», якими досі володіє перша леді? До того ж родина Зеленських, як випливає з їхньої декларації, офіційно здає в оренду лише невелику частину комерційних активів, якими володіє, що також виглядає підозріло.

Звісно, це сімейне право, але в сукупності з вищезазначеними фактами «офшорна імперія», що вибудував Зеленський, викликає багато питань. Все ж очікування на контрасті з розкритикованими «попередниками» були дещо іншими. А на виході маємо президента, який мав би бороти «схематоз», але сам все більше в ньому заплутується.