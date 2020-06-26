Порошенко в радіоефірі поговорив з Жаданом про українську культуру



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Петро Порошенко виступив в ефірі прифронтового радіо «Тризуб ФМ»

«Ми твердо кажемо, що ми не дамо ні щодо мови здати назад, ні щодо фінансування культури», – наголосив Порошенко

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в ефірі прифронтового радіо «Тризуб ФМ» обговорив з відомим письменником та музикантом Сергієм Жаданом здобутки та загрози для української культури.

Зокрема, Жадан зазначив, що за каденції п’ятого президента запрацювали державні культурні інституції, і це стало суттєвим поштовхом для появи великої кількості якісного національного продукту.

«Запрацював Державний культурний фонд, запрацювало повною мірою українське кіно, запрацював Інститут книги. Тобто українська культура отримала якісь стратегічні обриси і про це можна було говорити з прицілом на майбутнє. І ось зараз, частково у зв’язку із коронавірусом, частково не зрозуміло у зв’язку з чим, але відбулося переформатування бюджету, і культура втратила дуже велика фінансування. І є велика небезпека, що всі ті напрацювання, які робилися останні шість років, доведеться починати з початку. Дуже шкода, якщо так станеться», – зазначив Жадан.

«Хто мав справу з Українським культурним фондом, знає, що це серйозна інституція, яка дійсно дуже багато робила і працювала дійсно за європейськими стандартами. Той, хто з цим ніколи не стикався, навіть не уявляє, що у нас робило на інформаційному мовному культурному фронті станом на весну 2014 року. Ці люди просто цим не цікавилися, вони цього не знають. Очевидно, їм це і не потрібно», – переконаний Жадан.

«Фундаментальні зміни відбулися в українській культурі за останні п’ять попередніх років. Бо не йдеться ж лише про гроші. Йдеться про прозору процедуру, яка була запроваджена в Українському культурному фонді. Комусь це не подобалося. Лише незалежні експерти, а не державні чиновники, визначали напрямки використання кожної державної копійки. Ми говоримо про те, що вперше були запроваджені державі квоти на телебачення і радіомовлення. Ми тоді потрапили під жорстку атаку, а потім все стало на свої місця. І рейтинги переглядів, і рейтинги на радіо – все повернулося. Сьогодні намагаються і це скасувати», – наголосив Петро Порошенко.

Він застеріг від суттєвого скорочення українського книговидавництва. «Кому як не вам відомо про книговидавництво. І я у страшному сні не міг собі уявити, що кількість книжок, які будуть видані, скоротиться на 70%. Наклади скоротяться на 90%», – зазначив Порошенко.

«І це лише початок. Незрозуміло, з чим вийде наш книговидавничий ринок на кінець року», – зауважує Сергій Жадан.

«Ми твердо кажемо, що ми не дамо ні щодо мови здати назад, ні щодо фінансування культури», – наголосив Порошенко.

«Якщо ми не відновимо українську культуру, то це ще один аргумент для наших воїнів – а що ж вони захищають? І ви робите надзвичайно корисну та потрібну для держави справу. Радіо «Тризуб ФМ» заряджає наших воїнів сенсом їхнього перебування на фронті. Велике спасибі, радіо. Ви потрібні Україні, ви робите правильну справу. Хочу і вам подякувати, Сергію. Місце справжнього патріота сьогодні – в Карлівці, в ефірі радіо «Тризуб». – наголосив п’ятий Президент.

Радіо «Тризуб ФМ» створене лікарями-добровольцями, які у прифронтовій Карлівці поблизу окупованого Донецька організували стоматологічну допомогу бійцям ЗСУ. Радіостанція мовить у зоні проведення Операції об’єднаних сил та на тимчасово окупованій території. Відомий український культурний діяч, музикант Сергій Жадан цими днями веде прямі ефіри радіо «Тризуб FM».