Керівник штабу головного суперника Дуди: Нинішня влада Польщі воює зі своїми сусідами інтерв'ю

Рафал Тшасковський (справа), якого підтримує опозиційна «Громадянська коаліція», та керівник його штабу Олександр Мишальський (зліва)

За останніми соціологічними даними, Тшасковський проходить до другого туру

Вже цієї неділі, 28 червня, відбудуться вибори президента Польщі. Головні суперники – Анджей Дуда, чинний президент Польщі, партія «Право і справедливість», Рафал Тшасковський, мер Варшави, висуванець опозиційної «Громадянської позиції», та телеведучий Шимон Головня, незалежний кандидат.

«Главком» поспілкувався з Олександром Мишальським, керівником виборчого штабу Рафала Тшасковського у Південній Польщі та депутатом Сейму. Цей кандидат – найімовірніший суперник чинного президента у другому турі. Він представляє головну опозиційну силу Польщі та, зважаючи на динаміку рейтингів, має серед конкурентів Дуди найбільші шанси.

Пане Олександре, як це працювати керівником штабу головного опозиційного кандидата в президенти у Польщі?

Це велика відповідальність. Багато людей демонструють великий ентузіазм до нашого кандидата. Це, напевно, вперше з 1989 року, коли ми відчуваємо такі емоції змін. У штабі ми трошки втомилися, але відчуваємо енергію, ми сповнені надією.

«Тшасковський хоче повернути Польщу на європейський шлях»

Які головні програмні цілі несе кандидат Тшасковський для поляків? Що він хоче реформувати?

Тшасковський хоче повернути Польщу на європейський шлях. Команда Дуди - не європейська. Дуда не хоче співпрацювати з Європейським Союзом. А Рафал працював у Європейському парламенті, знає п’ять мов. Дуда поділив суспільство на два ворожих табори. Рафал хоче закінчити те, що ми називаємо іноді «війною польсько-польською».

У нас є державний канал, який Дуда зробив елементом пропаганди для самого себе, ніби у Північній Кореї. А для Рафала потрібні вільні ЗМІ, рівні права для всіх людей.

Щодо освіти, то наша команда хоче почати екологічну освіту в кожній школі. І не потрібно забувати, що за президентом закріплена велика частина роботи у зовнішній політиці.

У яких воєводствах Польщі команда опозиційного кадидата найбільш популярна?

Наша команда більш популярна у великих містах. Чим більше місто, тим вище рейтинг, особливості у Західній та Північній Польщі. Але ми багато працюємо над тим, щоб нас підтримували села.





Тиждень тому соціологи стверджували, що в першому колі голосування Анджея Дуду готові підтримати 38% поляків, Рафала Тшасковського – 27%

«Анджей Дуда веде вибори аморально»

Які найголовніші проблеми виборчої кампанії? Чи є прояви нечесної боротьби під час гонки?

У нас не було великих проблем, але були певні обмеження. По-перше, уряд дав обмаль часу – п’ять днів, щоб зібрати 100 тис. підписів, необхідних для балотування. Але ми зібрали 2 млн за кандидатуру Рафала набагато швидше. Що справді огидно, так це те, що наші опоненти пошкоджують наші агітаційні матеріали і банери. Ми друкували їх, роздавали агітаційну продукцію багатьом людям, розвішували її, і конкуренти іноді псують її. Це найбільша проблема. І, до речі, за пошкодження агітаційної продукції передбачається великий штраф для шкідників. Тим не менше, кампанія була чудова.

Чи вважаєте ви акцію «Битва за машини», за якою уряд Польщі збирається дарувати пожежні машини невеликим гмінам, які продемонструють найбільш високу явку на виборах, підкупом виборців? Чи будете повідомляти про це міжнародних спостерігачів?

Польська демократія вибудована таким чином, що за останні п’ять років було багато ситуацій, коли уряд роздавав матеріальні блага певним соціальним групам, при цьому не даючи нічого іншому населенню. Проблема в тому, що уряд завідомо працює з маленькими гмінами, знаючи, що там більша підтримка їхньої партії «Право і справедливість», але, як розумієте, вони нічого не дають іншим.

Взагалі я не думаю, що це ситуація, за наслідками якої ми зможемо подати позов, адже дії Дуди можуть трактуватися як частина програми уряду. Хоча ми вважаємо, що це аморально.

«У цього уряду немає толерантності до трудових мігрантів»

У Польщі існує велика українська діаспора, яка має польські паспорти і може голосувати на виборах. Що Рафал Тшасковський може запропонувати польським українцям?

Я вважаю, якщо Рафал дійсно виграє, то зміниться атмосфера стосунків між польським урядом і українцями. Наша команда впевнена: українці – наші друзі, навіть якщо поляки і українці іноді сваряться через робочі питання, навіть якщо у історії були важкі події між нашими народами. Багато поляків насправді дуже добре ставляться до українців. Але наш уряд з Дудою воює з усіма – з українцями, німцями, росіянами. У цього уряду немає толерантності до трудових мігрантів. Це доволі тупо. Я впевнений, що Рафал змінить політику щодо сусідніх народів.

Дуда взагалі переміг у 2015 році тільки тому, що почав кричати про сирійських мігрантів, провокуючи паніку серед населення. Але що цікаво, насправді мусульмани не були зацікавлені у Польщі, їм була цікава Західна Європа.





Рафалу Тшасковському 48 років. Він - син відомого польського композитора Анджея Тшасковського. Обирався євродепутатом, у 2013-2014 роках очолював Міністерство адміністрації та впровадження цифрових технологій, у 2014-2015 роках працював держсекретарем МЗС Польщі. У 2018-му виграв вибори мера Варшави

Якою буде політика щодо заробітчан у разі приходу вашої команди до влади?

У нас є сектори економіки, які зав’язані на працівниках, які прибувають з-за кордону. Я багато років працював у туристичному бізнесі до того, як стати депутатом польського парламенту, і я працював з українцями. Партія «Право і справедливість» не зробила нічого, щоб покращити життя українців у Польщі. Вони дуже працьовиті і часто займають ті ніші, які потрібні польській економіці та у яких існує брак робочих рук. Іноді ситуація з українськими трудовими мігрантами нагадує ситуацію польських трудових мігрантів у Великобританії, яким платять меншу зарплатню, ніж британцям. Іноді буває і так, що українці приїжджають, і у нас з’являється безробіття серед поляків.

На мою думку, нам потрібно лібералізувати законодавство і оптимізувати комунікацію держустанов, щоб швидко і ефективно працювати з українськими мігрантами, щоб знайти баланс робочої сили.

За вашими даними, які є підстави сподіватися на перемогу Тшасковського?

У травні ми починали з 11% підтримки, зараз вже більше 30% серед тих, хто визначився із кандидатом. Соціологія змінюється кожен день, але ми впевнені, що увійдемо у другий тур і переможемо там. Багато людей підтримують нас.

Павло Левицький, для «Главкома»