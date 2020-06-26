Голова ОДА, який погорів на хабарі у 1,8 млн грн, і є обіцяне Зеленським нове обличчя?
До якої саме реформи відноситься вимагання хабарів?
Мовою оригіналу
А в конкурсе «Ни дня без зашквара» уверенное лидерство занял руководитель Кировоградской области Андрей Балонь, которого взяли на взятке. Его взяли на взятке в 250 000 гривен. Это была вторая часть взятки из суммы в 1,8 миллиона гривен, которую он требовал от начальника Госпоребслужбы области за сохранение его на должности. И как говорят несколько источников - в области платили все.
Напоминаю, что именно Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Об этом говорится в указе президента №836/2019 от 8 ноября, опубликованном на сайте главы государства. Балонь тогда сказал, что намерен продолжать в регионе реформы, начатые президентом и правительством во всех сферах общественной жизни. Очень интересно, к какой именно реформе относится вымогательство взяток. А вообще, это видимо одно из тех «новых лиц», которое Зеленский обещал привести.
Но самое интересное в этом, что начальник Госпоребслужбы области - это человек, который следит, в том числе, и за соблюдением карантинных норм в кафе, ресторанах и других заведениях области. И тут возникает вопрос - если 1,8 миллиона гривен требуют в депрессивной Кировоградской области, то сколько же требуют в остальных и какими поборами там занимаются?
PS Кстати, Кабмин скоропостижно Балоня снял с занимаемой должности. Мол, это не наш, даавно хотели и вообще, он давно уже уволился и это его личная инициатива. Где я уже подобное видел? ))
Джерело: блог Борислава Берези