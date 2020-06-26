Голова ОДА, який погорів на хабарі у 1,8 млн грн, і є обіцяне Зеленським нове обличчя?

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А в конкурсе «Ни дня без зашквара» уверенное лидерство занял руководитель Кировоградской области Андрей Балонь, которого взяли на взятке. Его взяли на взятке в 250 000 гривен. Это была вторая часть взятки из суммы в 1,8 миллиона гривен, которую он требовал от начальника Госпоребслужбы области за сохранение его на должности. И как говорят несколько источников - в области платили все.

Напоминаю, что именно Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Об этом говорится в указе президента №836/2019 от 8 ноября, опубликованном на сайте главы государства. Балонь тогда сказал, что намерен продолжать в регионе реформы, начатые президентом и правительством во всех сферах общественной жизни. Очень интересно, к какой именно реформе относится вымогательство взяток. А вообще, это видимо одно из тех «новых лиц», которое Зеленский обещал привести.