Розіграш джекпоту у Конституційному суді. Стали відомі переможці

Судді Конституційного суду не чекають закінчення повноважень і достроково йдуть у відставку. І ось чому…

29 вересня судді Конституційного суду не зуміли між собою визначитися, хто повинен очолити поважну судову інституцію. Це вже другий раз з початку року, коли Конституційний суд провалює вибори голови. А тим часом у суддівському середовищі відбувається боротьба за мільйонні виплати.

Два роки тому заступниця голови пропрезидентської фракції «Слуга народу» Галина Янченко озвучила сенсаційну цифру: у рік один суддя Конституційного суду «з’їдає» з бюджету 21 млн грн. Всього таких служителів Феміди на момент заяви нардепки працювало 15.

У Конституційному суді відразу обурено зреагували на таке «викриття». Там запевнили: цифра від Янченко некоректна. Державний бюджет на 2020 рік передбачав фінансування Конституційному сду на суму 314,5 млн грн, але не можна просто розділити цю суму на 15 суддів, які на той момент виконували повноваження.

«Видатки Конституційного суду України – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні», – відповів суд на запит журналістів. До слова, у той час середній розмір винагороди судді Конституційного суду становив 254 тис. грн на місяць.

Окрім того, суддя Конституційного суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки. Якщо проаналізувати, як судді попередніх каденцій ішли на заслужений відпочинок, можна помітити цікаву тенденцію. 39 екссуддів Конституційного суду звільнилися через відставку. І лише 11 екссуддів дочекалися, коли завершаться їхні повноваження. Серед них уже колишній голова суду Олександр Тупицький і суддя Олександр Касмінін, повноваження якого сплили 19 вересня 2022 року.

Інфографіка: сайт Конституційного суду України

Суддя Касмінін, як повідомило джерело «Главкома» у суддівських колах, тричі подавав заяви про відставку. Головуючий суддя Конституційного суду Сергій Головатий ставив це питання на голосування, але необхідних 12 голосів не набиралося. А от іншому члену Конституційного суду Олександру Литвинову пощастило значно більше…

Прощальні мільйони для Литвинова

Під кінець квітня 2022 року судді Конституційного суду на спеціальному засіданні задовольнили заяву про відставку свого колеги Олександра Литвинова. Це відбулось попри те, що на посаді йому залишалося досидіти менше місяця. Причину такого поспіху спробував пояснити експредставник президента у Конституційному суді і нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський. «Вас не дивує, чому суддя Литвинов попросився у відставку менше, ніж за місць до завершення терміну його повноважень судді Конституційного суду? Відповідь проста. За законом про Конституційний суд, судді, яких було призначено у 2013-2014 роках, мають право на великі виплати за умови дострокового припинення повноважень. Йдеться про одноразову компенсацію на суму 3 млн грн. Це при тому, що заробітна плата суддів Конституційного суду становить 300 тис. грн у місяць», – сказав Веніславський у коментарі «Главкому».

Нардеп зауважив: голосування за відставку Литвинова підтримали судді, обрані до Конституційного за квотою з’їзду суддів. «Така собі суддівська корпорація», – констатував Веніславський.

Ексуддя Олександр Литвинов через суд отримає 3,5 млн грн вихідної допомоги фото: sud.ua

У підсумку бухгалтерія нарахувала Литвинову лише біля 290 тис. грн вихідної допомоги. Водночас, екссудді почав доводити: колишній роботодавець недоплатив йому більше 3,5 млн грн і пішов до суду. Окружний адміністративний суд Києва став на бік позивача. Позов Литвинова був задоволений повністю.

У рішенні зазначено, що Конституційний суд порахував виплату вихідної допомоги у розмірі 10 місячних заробітних плат, взявши за основу критерії, що діяли у 2013 році. У той період «голий» посадовий оклад судді без всіляких доплат був у 13 разів був меншим, ніж тепер (14,9 тис. грн у 2013 році проти 197 тис. грн у 2022 році). Крім цього, Конституційний суд не включив у виплату Литвинову щомісячну доплату за посаду секретаря колегії (9,8 тис. грн).

«Внаслідок неправомірних дій відповідача позивач зазнав втручання у право мирно володіти своїм майном…» – дійшов висновків Окружний адмінсуд на втіху Литвинову.

Варто нагадати, що у середині 2021 року цей суддя, знову ж таки через суд, домігся виплат від Конституційного суду. Окружний адміністративний суд України задовольнив позов судді Конституційного суду Олександра Литвинова і зобов’язав суд та Держказначейство нарахувати і виплатити йому 1,3 млн грн суддівської винагороди. Ці гроші було зараховано до фонду боротьби з Covid-19 після внесення Верховною Радою змін до держбюджету. Згодом Конституційний суд визнав саме це рішення парламенту неконституційним.

Вже у 2023 році служителі Феміди можуть відчути дефіцит коштів, прогнозує Державна судова адміністрація фото з відкритих джерел

«Грошей нема, але ви тримайтеся»

Попри нинішні високі виплати суддям ситуація може різко змінитися наступного року. У Державній судовій адміністрації забили на сполох: у 2023-му можуть виникнути проблеми з виплатою суддівської винагороди для певної кількості суддів місцевих та апеляційних судів. Також можуть виникнути проблеми і з так званими «відставочними» виплатами для суддів, які планують звільнятись.

Крім того, для нових суддів, у разі якщо вони все ж з’являться у наступному році, суддівська винагорода у 2023 році не передбачена взагалі.

Реальна фінансова потреба на виплату суддівської винагороди на 2023 рік становить 7,69 млрд грн. Натомість проєкт бюджету передбачає на суддівську винагороду 7,52 млрд грн. Тобто на рівні 2022 року. Дефіцит – 165,1 млн грн.

Віталій Тараненко, «Главком»

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