Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибори голови Конституційного суду знову зірвалися

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Вибори голови Конституційного суду знову зірвалися
Конституційний суд упустив другу можливість обрати голову суду
фото з відкритих джерел

Жоден із суддів не ризикнув поборотися за крісло голови суду. Це вже друга спроба провести вибори

Сьогодні, 29 вересня, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду з обрання голови. Як повідомило «Главкому» поінформоване джерело у суді, жоден із суддів не виявив бажання балотуватися на високу посаду.  Нагадаємо, голову поміж себе обирають члени суду. Для перемоги потрібно набрати не менше ніж 10 голосів. Зараз у суді працює 16 суддів.

Під час засідання висловилося кілька суддів. Яскравою була промова судді Сергія Саса. Зокрема, він говорив, що необхідно обрати голову суду з військовим досвідом, який захищає Батьківщину зі зброєю у руках. До речі, Сас є командиром добровольчого формування територіальної громади Києва «Мрія».

Як повідомляв «Главком», на посаду голови Конституційного суду активно планував висунутися суддя Віктор Кичун. Він в останні тижні проводив активну кампанію серед колег. Кичуна у 2021 році рекомендувала на посаду судді Конституційного суду фракція «Слуги народу», а парламент призначив. Нині цей суддя також рахується першим заступником командира добровольчого формування територіальної громади Києва «Мрія». Проте з невідомих причин суддя Кичун не висунувся на посаду голови суду під час спеціального пленарного засідання 29 вересня. Очевидно, він не зміг отримати підтримку більшості членів Конституційного суду.       

Нагадаємо, це вже не перша спроба обрати голову Конституційного суду. Перше засідання відбулося 14 червня. Тоді теж не вдалося обрати голови суду.

Читайте також: Конституційний суд очолить заступник командира печерського батальйону?

Теги: вибори Конституційний суд

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В окупованому Маріуполі вибухи. Дим біля заводу «Азовмаш»
В окупованому Маріуполі вибухи. Дим біля заводу «Азовмаш»
Удар по Дніпру: рятувальники знайшли фрагменти тіла дитини
Удар по Дніпру: рятувальники знайшли фрагменти тіла дитини
Контрнаступ на Луганщині: інтерактивна карта успіхів ЗСУ
Контрнаступ на Луганщині: інтерактивна карта успіхів ЗСУ
Вибори голови Конституційного суду знову зірвалися
Вибори голови Конституційного суду знову зірвалися
Розчарування дня. Україна отримає 18 Himars від США протягом декількох років
Розчарування дня. Україна отримає 18 Himars від США протягом декількох років
До «азовців» не приїхав ніхто: Лубінець звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності 
До «азовців» не приїхав ніхто: Лубінець звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
88K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
68K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
36K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
32K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
22K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту