Вибори голови Конституційного суду знову зірвалися

Жоден із суддів не ризикнув поборотися за крісло голови суду. Це вже друга спроба провести вибори

Сьогодні, 29 вересня, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду з обрання голови. Як повідомило «Главкому» поінформоване джерело у суді, жоден із суддів не виявив бажання балотуватися на високу посаду. Нагадаємо, голову поміж себе обирають члени суду. Для перемоги потрібно набрати не менше ніж 10 голосів. Зараз у суді працює 16 суддів.

Під час засідання висловилося кілька суддів. Яскравою була промова судді Сергія Саса. Зокрема, він говорив, що необхідно обрати голову суду з військовим досвідом, який захищає Батьківщину зі зброєю у руках. До речі, Сас є командиром добровольчого формування територіальної громади Києва «Мрія».

Як повідомляв «Главком», на посаду голови Конституційного суду активно планував висунутися суддя Віктор Кичун. Він в останні тижні проводив активну кампанію серед колег. Кичуна у 2021 році рекомендувала на посаду судді Конституційного суду фракція «Слуги народу», а парламент призначив. Нині цей суддя також рахується першим заступником командира добровольчого формування територіальної громади Києва «Мрія». Проте з невідомих причин суддя Кичун не висунувся на посаду голови суду під час спеціального пленарного засідання 29 вересня. Очевидно, він не зміг отримати підтримку більшості членів Конституційного суду.

Нагадаємо, це вже не перша спроба обрати голову Конституційного суду. Перше засідання відбулося 14 червня. Тоді теж не вдалося обрати голови суду.

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