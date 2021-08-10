Суддя Литвинов відсудив у Конституційного суду майже 1,5 млн грн «винагороди»

Олександр Литвинов виграв суд у свого працедавця

Окружний адміністративний суд України задовольнив позов судді Конституційного суду Олександра Литвинова до Конституційного суду і Державної казначейської служби щодо нарахування та виплати йому винагороди за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року. Як повідомляє кореспондент «Главкома», інформація про це розміщена в реєстрі судових рішень.

Суд визнав протиправними дії Конституційного суду, який минулого року не нарахував винагороду суддям. Суд у своєму рішенні посилається на зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Відповідно до ст. 28 зазначеного закону, у складі Державного бюджету України було створено фонд боротьби Covid-19 та його наслідками на період дії карантину. Кошти фонду, згідно із законом, мали спрямовуватися, зокрема, на «доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення…».

«Зобов`язати Конституційний Суд України нарахувати та виплатити винагороду судді Конституційного суду… у сумі 1 млн 380 тис. 63 грн», ідеться в рішенні Окружного адміністративного суду за підписом судді Качура. За відрахуванням податків і військового збору сума становитиме 1 млн 110,9 тис. грн.

Окрім того, Окружний адмінсуд своїм рішенням вимагає виплатити позивачу винагороду за один місяць у сумі 328 тис 638 грн з утриманням з цієї суми передбачених законодавством податків та обов`язкових платежів при її виплаті.

Довідка:

Олександр Литвинов народився 2 квітня 1965 року в місті Вуглегірськ Донецької області. У 1988 році закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище ім. маршала К.К. Рокосовського. У 1996 році закінчив економіко-правовий факультет Донецького державного університету. У 1997 став суддею Будьоннівського районного суду Донецьку, потім був суддею обласного суду та апеляційного. З жовтня 2010 року — суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У лютому 2013 року XI черговим з’їздом суддів України призначений суддею Конституційного Суду України.

Нагадаємо, на початку 2021 року судді Конституційного суду Олександр Литвинов та Олександр Касмінін звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про стягнення з держави недоотриманої заробітної плати за час карантину.