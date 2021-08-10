Суддя Литвинов відсудив у Конституційного суду майже 1,5 млн грн «винагороди»
Олександр Литвинов виграв суд у свого працедавця
Окружний адміністративний суд України задовольнив позов судді Конституційного суду Олександра Литвинова до Конституційного суду і Державної казначейської служби щодо нарахування та виплати йому винагороди за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року. Як повідомляє кореспондент «Главкома», інформація про це розміщена в реєстрі судових рішень.
Суд визнав протиправними дії Конституційного суду, який минулого року не нарахував винагороду суддям. Суд у своєму рішенні посилається на зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Відповідно до ст. 28 зазначеного закону, у складі Державного бюджету України було створено фонд боротьби Covid-19 та його наслідками на період дії карантину. Кошти фонду, згідно із законом, мали спрямовуватися, зокрема, на «доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення…».
«Зобов`язати Конституційний Суд України нарахувати та виплатити винагороду судді Конституційного суду… у сумі 1 млн 380 тис. 63 грн», ідеться в рішенні Окружного адміністративного суду за підписом судді Качура. За відрахуванням податків і військового збору сума становитиме 1 млн 110,9 тис. грн.
Окрім того, Окружний адмінсуд своїм рішенням вимагає виплатити позивачу винагороду за один місяць у сумі 328 тис 638 грн з утриманням з цієї суми передбачених законодавством податків та обов`язкових платежів при її виплаті.
Нагадаємо, на початку 2021 року судді Конституційного суду Олександр Литвинов та Олександр Касмінін звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про стягнення з держави недоотриманої заробітної плати за час карантину.