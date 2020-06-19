Шах і мат київським вождям. Партії мерів наносять удар

Перед місцевими виборами мери кількох міст об'єдналися під одним політичним дахом - партії «Пропозиція ». Їхні колеги-міські голови також започатковують альтернативні проекти &am

В Україні почався сезон політичного сепаратизму. Перша жертва – «Свобода»?

Чим ближче до місцевих виборів, тим більше з’являється несподіваних політичних фокусів. Схоже, що перед великим скандалом опинилася партія «Свобода», яка після непроходження до парламенту, продовжувала владарювати у трьох обласних центрах: Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому. Однак «свободівські» мери ризикнули піти у вільне плавання, віддавши перевагу своїм політичним проектам.

Проєкти мерів-«свободівців»

Ще 2 березня телеграм-канал сайту «Незалежний громадський портал» дав інсайд про з’їзд партії ВО «Свобода». Зокрема, мова йшла про хмельницького мера Олександра Симчишина. Він в інформпросторі та соціальних мережах практично перестав себе асоціювати з партією націоналістів і все більше нав’язувати суспільству новий проект - #команда Симчишина.

Цей технологічний хід вперше був випробуваний під час позачергових виборів до Верховної Ради влітку 2019 року. Тоді хмельницький градоначальник вирішив підтримати депутата Хмельницької міськради від ВО «Свобода» Віталія Діденка, який балотувався до парламенту.

Мер Олександр Симчишин і хмельницький депутат Віталій Діденко

«Нам потрібне лобіювання і захист інтересів міста, тому до парламенту йде моя команда. По 187 окрузі буде балотуватися Віталій Діденко. Впевнений, що місто буде мати якісне і професійне представництво у Верховній Раді», - заявив він.

З того моменту на усіх білбордах та сіті-лайтах Хмельницького почав з’являтися Віталій Діденко з невід’ємним хештегом #команда Симчишина. У підсумку кандидат програв вибори «слузі» Миколі Стефанчуку, брату нинішнього віце-прем’єра.

«Свободівець» і кандидат від команди Симчишина Віталій Діденко на парламентських виборах у 187 виборчому окрузі

Попри те, що перший млинець виявився глевким, мер Симчишин таки конвертував розрекламований бренд у політичний проєкт. За даними пошукового ресурсу Youcontrol, 12 червня 2020 року партію «Миру і розквіту», яка була зареєстрована у листопаді 2015 року у Вишгороді Київської області, перейменовано у «Команду Симчишина».

Після зміни політичного бренду помінялося і керівництво цієї партії. Тепер її голова – Решетник Юрій Станіславович. Людина з ідентичними ініціалами є хмельницьким підприємцем. У системі «Прозорро» є одна закупівля: у грудні 2016 року управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради замовило у ФОП Юрія Решетника плит для технічного покриття каркасу на суму 58 тис. грн. Також з відкритих джерел відомо, що Юрію Решетнику - 36 років.

Партія «Команда Симчишина» прописана у Хмельницькому на вулиці Панаса Мирного, 21/4. Саме цю адресу вказав у тендерній документації ФОП «Решетник». «Главком» зателефонував за контактним номером партії, але у відповідь чоловічий голос заявив, що тут немає ніякої «Команди Симчишина».

Дані системи Youcontrol





Не на диктофон один із депутатів Хмельницької міської ради зізнався «Главкому», що купівля партії обійшлася у $45 тис.

«Грошима скидалися окремі діючі депутати нашої ради, до речі, я особисто знаю чотирьох колег, які до цього дотичні. Взамін їм гарантовані прохідні місця у партії «Команда Симчишина» на місцевих виборах восени цього року.

Чому на такий крок зважився міський голова Олександр Симчишин, який у 2015 року був обраний мером від ВО «Свобода»? Все просто: «Свобода» обмежує його у політичному маневрі. Плюс його особистий рейтинг у межах 58-64% сьогодні дозволяє диктувати певні умови політсилі, яка колись привела його до влади (за останньою соціологією, яку озвучив цей обранець, ВО «Свобода» має у Хмельницькому 14% підтримки - «Главком»). Із «Командою Симчишина» мер хоче закріпити серед електорату передовсім образ господарника міста, завести за виборчими списками місцеву інтелігенцію, бізнесменів, забудовників, котрі мають досягнення у своїх галузях. Зараз уже замовили соціологічне опитування серед хмельничан, щоб перевірити, як вони ставляться до партії «Команда Симчишина». Поки не прийнято остаточного рішення, чи буде Симчишин висуватися від своєї партії, чи від «Свободи», - зазначив співрозмовник.

Тим часом у партії «Свобода» поки не реагують появу політичного проєкту хмельницького мера. «Зараз ніхто з керівництва партії нічого не коментуватиме до з’ясування всіх обставин. Поки це виглядає, як рівняння з багатьма невідомими», - зауважив «Главкому» колишній народний депутат від ВО «Свобода».

Інший співрозмовник-націоналіст зазначив: якщо Симчишин вирішив піти своїм шляхом, то «Свобода» обов’язково відреагує на цю ситуацію. Не виключено, що хмельницького мера можуть виключити з лав ВО «Свобода».

Керівник Комітету виборців України Олексій Кошель у коментарі «Главкому» припустив, що у бік міського голови Хмельницького лунатимуть закиди, мовляв, веде до міської ради не «Свободу», а нову політичну команду. «Але, я думаю, що Олександр Симчишин знайде аргументи перед своїм партійним керівництвом, тому що до виборця простіше донести інформацію про те, що він має проголосувати за команду міського голови, аніж за політичну силу. Балотування ж від партій на кшталт ВО «Свобода» одразу накладає на кандидата в мери блок ідеологічних питань, які на місцевих виборах завжди не працюють. Тому я не говорив би, що Симчишин відійшов від «Свободи», швидше, він знайшов ефективніший політтехнологічний формат походу на вибори. До речі, нині подібна дилема і у київського мера Віталія Кличка: чи йти на мерські вибори від партії «Удар», чи можливо її перейменувати у «Команду Віталія Кличка», – вважає Кошель.

За лекалами хмельницького мера впевнено рухається й очільник Івано-Франківської міської ради, «свободівець» Руслан Марцінків. У червні 2019 року було зареєстровано громадську організацію «Команда Марцінківа», співзасновником і керівником якої став двоюрідний брат мера Роман Марцінків. Як повідомляє рух «Чесно», ГО зареєстрували, найімовірніше, під парламентські вибори. Від початку існування Facebook-сторінки цієї організації її використовували переважно для агітації за колишню секретарку Івано-Франківської міської ради, а нині нардепа Оксану Савчук.

Фото з відкритих джерел

До слова, сам мер Івано-Франківська на агітаційних білбордах з написом «Команда Марцінківа» закликав містян підтримати Оксану Савчук на парламентських виборах.

«Пропозиція» Філатова і компанії

Вже сьогодні, 19 червня мери чотирьох міст Борис Філатов (Дніпро), Олександр Сєнкевич (Миколаїв), Олексій Каспрук (Чернівці) та Сергій Сухомлин (Житомир) презентували нову політичну силу «Пропозиція», яка має наміри з часом вийти на загальнонаціональний рівень і відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

У партії буде крило об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Про це ЗМІ повідомили джерела у новому політичному проекті.

Партія «Пропозиція» з пропискою у Дніпрі з’явилася 2 квітня на базі іншої політсили «Нова європейська Україна», яка була зареєстрована у Києві. Простими словами, для мерів купили партію-«примару», в яку хочуть впустити свіжу кров. Паралельно з цим у Дніпрі з нуля створили громадську організацію «Пропозиція».

«У партії мерів є суттєві перспективи на місцеві вибори. Принаймні, ті міські голови, які об’єдналися (Борис Філатов (Дніпро), Олександр Сєнкевич (Миколаїв), Олексій Каспрук (Чернівці) та Сергій Сухомлин (Житомир) - «Главком»), мають гарні електоральні показники. По суті, у мерів було два шляхи: або йти маленькими проєктами на кшталт «Команда Філітова» і «Команда Сухомлина», або об’єднатися в одну команду з прицілом на парламентські вибори. Їхні шанси на перемогу зростають ще й через те, що ці мери продемонстрували більш активнішу роботу у боротьбі з коронавірусом, аніж центральна влада. Також хочу нагадати: якщо партія невідома на загальному рівні, то це не означає, що вона матиме погані результати на місцевих виборах. От скажімо, під час місцевих виборів 2015 року партія Олександра і Галини Герег «За конкретні справи» взяла на Хмельниччині результат співмірний з парламентськими партіями БПП і «Батьківщина». (До слова, у Хмельницькій облраді «герегівці» взяли перше місце, отримавши 19 мандатів, а тодішня правляча сила БПП – 17 - «Главком»), - нагадав експерт Олексій Кошель.

Водночас керівник Комітету виборців вважає, що на сьогодні перед «партією мерів» постає ряд викликів. По-перше, це долучення до своїх лав інших представників органів місцевого самоврядування. По-друге, вихід на центральні телеканали.

Слово мерам

«Ідея створення партії мерів хороша, бо вже більше двох зуміли домовитися і захищатимуть закон про місцеве самоврядування. Мені не пропонували туди ввійти. Якщо така пропозиція надійде, то треба дивитися, які у них програмні засади», – ділиться у коментарі «Главкому» своїми поглядами на ситуацію міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. На думку мера, саме його словесна перепалка з президентом Володимиром Зеленським на фоні карантину підштовхнула решту мерів до гуртування у політичний проєкт.

Окрім Філатова і компанії, про самостійний похід з власною командою на чергові мерські вибори заявив градоначальник Запоріжжя Володимир Буряк. У середині січня 2020 року під нього підшукали столичну партію «Єднання», яку перейменували у «Партію Володимира Буряка «Єднання» і прописали у Запоріжжі. А 7 травня Буряк написав у «Фейсбуці»: «Вчора президент України Володимир Зеленський у своєму публічному виступі до нації твердо заявив про недопущення ревізії закону про місцеві вибори. Це підвело риску під намірами деяких політичних сил встановити партійну диктатуру в Україні та не допустити регіональні проєкти до виборів. Резюмую: партія Володимира Буряка «Єднання» йде на вибори».

Також шанси на переобрання зберігають інші мери. Вінницький – Сергій Моргунов, якого у 2015 році привела до владного трону регіональна партія «Вінницька регіональна стратегія» (у травні 2019 року партію перейменували в «Українську стратегію Гройсмана» - «Главком»), одеський – Геннадій Труханов («Довіряй ділам»), харківський – Геннадій Кернес («Відродження»), столичний – Віталій Кличко («Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність», зараз хоче балотуватися від власної партії «Удар»).

Разом тим, експерт Українського інституту майбутнього, в минулому народний депутат Ігор Попов переконаний, що успішною могла би стати лише «партія усіх мерів». «Це дозволило би говорити про протистояння по лінії центр-регіони, про збільшення долі бюджету для місцевих рад, децентралізації тощо. Просто розраховувати на арифметичну суму рейтингів популярних у своїх містах мерів – недостатньо. Така партія може спрацювати лише для місцевих виборів. Головний бонус для кожного з мерів-учасників - звільнення від зобов’язань перед політичними лідерами в Києві. Київські «вожді» часто ставлять не зовсім адекватні задачі, і не лише для підтримки політичної програми. Маючи «свою» партію, в ній мери будуть будувати конфедеративну модель партійного будівництва, тобто, на своїй території матимуть повну свободу дій», – відзначив Попов у розмові з «Главкомом».

Натомість для успіху всеукраїнської партії, вважає експерт, потрібен насамперед харизматичний лідер національного масштабу. І потрібно чітке позиціонування щодо президента Зеленського.

«Не всі мери готові стати у чітку опозицію, бо є ще сподівання на компромісні рішення стосовно субвенцій та ставлення правоохоронців. А без опозиційності рейтинг на національних виборах наростити не вдасться», - додав Ігор Попов.

Віталій Тараненко, для «Главкому»



