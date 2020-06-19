У столиці триває прощання з Порошенком-старшим (фото)



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До будівлі вже прийшла родина Порошенків Фото: Альона Яхно / facebook.com

Прощання відбувається у Клубі Кабінету міністрів

У Києві в Клубі Кабінету Міністрів у п'ятницю, 19 червня, прощаються із батьком п'ятого президента України Петра Порошенка – Олексієм Івановичем Порошенком. До будівлі вже прийшла родина Порошенків.

На прощання з Олексієм Порошенком прийшли ексміністр Євген Нищук, Геннадій Зубко та колишній прем'єр Володимир Гройсман.

Кажуть, що хотів прийти спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, але його завернули.





Свої співчуття висловили Ангела Меркель, лідер Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, Дональд Туск від Європейської народної партії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Перед цим у Свято-Михайлівському соборі відслужили панахиду.

Нагадаємо, похорон Олексія Івановича Порошенка, батька п'ятого президента України, перенесли на 19 червня через суд над Петром Порошенком. За інформацією ЗМІ, батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер унаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що його сина викликають у суд для обрання запобіжного заходу, а прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.