У столиці триває прощання з Порошенком-старшим (фото)
Прощання відбувається у Клубі Кабінету міністрів
У Києві в Клубі Кабінету Міністрів у п'ятницю, 19 червня, прощаються із батьком п'ятого президента України Петра Порошенка – Олексієм Івановичем Порошенком. До будівлі вже прийшла родина Порошенків.
На прощання з Олексієм Порошенком прийшли ексміністр Євген Нищук, Геннадій Зубко та колишній прем'єр Володимир Гройсман.
Кажуть, що хотів прийти спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, але його завернули.
Свої співчуття висловили Ангела Меркель, лідер Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, Дональд Туск від Європейської народної партії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Перед цим у Свято-Михайлівському соборі відслужили панахиду.
Нагадаємо, похорон Олексія Івановича Порошенка, батька п'ятого президента України, перенесли на 19 червня через суд над Петром Порошенком. За інформацією ЗМІ, батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер унаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що його сина викликають у суд для обрання запобіжного заходу, а прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.
Олексій Іванович Порошенко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, жудець Ізмаїл, Королівство Румунія) — український господарський і політичний діяч. Герой України, заслужений працівник сільського господарства України. Батько п'ятого президента України Петра Порошенка.
Депутат Вінницької обласної ради (2006–2010) від партії «Наша Україна». Член постійної комісії з питань агропромислового комплексу.
На виборах до Вінницької обласної ради 2010 року пройшов за списком «Української партії «Єдність».
На виборах до Верховної ради 2012 року кандидат у народні депутати у окрузі № 16, але у вересні за рішенням родини припинив участь у перегонах.
- Дружина — Євгенія Сергіївна Порошенко (Григорчук), померла в 2004 році.
- Діти:
- Старший син Михайло трагічно загинув в 1997 році в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Похований разом з матір'ю в родинному склепі на Звіринецькому кладовищі Києва.
- Молодший син Петро, народився в 1965 році — президент України з 2014 року.