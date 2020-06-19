По 17 тис. грн штрафу. Суд визнав винними Єрмака, Трофімова, Ляшка у порушенні правил карантину



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Високопосадовці мають 10 днів, аби подати апеляції до Хмельницького апеляційного суду

Хмельницький міськрайонний суд визнав винними голову Офісу президента Андрія Єрмака, першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова і головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка у порушенні правил карантину (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і признначив штраф 17 тис. грн кожному.

Про це «Главкому» підтвердили у пресслужбі суду.

Крім цього, штраф 17 тис. грн отримав й власник кафе «Лямур», в якому пили каву високопосадовці.

Окремо у судових постановах зазначено, що Єрмак, Трофімов і Ляшко мають 10 днів з дня винесення рішень, аби подати апеляції до Хмельницького апеляційного суду.

Як повідомляв «Главком», Хмельницький міськрайонний суд визнав винними голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і міського голову Хмельницького Олександра Симчишина у порушенні правил карантину і оштрафував на 17 тис. грн кожного.

Також сьогодні суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Місінкевич зупинив адімінстративне провадження за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил карантину) щодо президента Володимира Зеленського та прийняв рішення звернутися до голови Верховного Суду з проханням скликати пленум суддів Верховного суду для розгляду питання щодо зверення до Конституційного суду за офіційним тлумаченням ч.1 ст. 105 Конституції, згідно з якою Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Як відомо, за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.

Нагадаємо, що 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

10 червня Національна поліція повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кав'ярні, а також на відвідувачів - Зеленського, Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і мера Хмельницького Олександра Сімчишина.