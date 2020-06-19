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    Рада не відпускає, як скласти мандат? Вакарчук озвучив хитрий план

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    <span>Святослав Вакарчук: залишаюсь членом партії &laquo;Голос&raquo;, і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною</span> - Рада не відпускає, як скласти мандат? Вакарчук озвучив хитрий план
    Святослав Вакарчук: залишаюсь членом партії «Голос», і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною

    Депутат Ради Вакарчук вийшов з фракції «Голос»

    Депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук вийшов з фракції «Голос».

    Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

    «Повідомляю про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича зі складу депутатської фракції політичної партії «Голос», - сказав він.

    Вакарчук зазначив, що «такий спосіб складання депутатського мандату – вимушений і формальний».

    «... мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність. Як і казав раніше, залишаюсь членом партії «Голос», і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною», - підсумував політик.

    У четвер, 18 червня, Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження за заявою Вакарчука.

    При цьому депутат не з'явився на засідання парламенту, коли розглядалася його заява про складання повноважень.

    З початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 27 засідань з 102, а останнього разу відвідав засідання Ради 20 травня.

    Як повідомлялось, 11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом.

    При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

    Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

    Після відмови Ради припинити його депутатські повноваження Вакарчук відмовився це коментувати.

    депутат Святослав Вакарчук партії Дмитро Разумков партія Голос
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