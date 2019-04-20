Шоу на всю планету. Головні підсумки дебатів на Олімпійському

Цей батл транслювали десятки зарубіжних каналів

Багатостраждальні дебати на НСК «Олімпійському», у ймовірності яких сумнівались до останнього сумнівалось усі, таки відбулися. Враховуючи розрив в рейтингах явно не на користь діючого президента, дебати були його останньою надією переламати ситуацію на свою користь. Але у найкращому випадку для Порошенка цей батл завершилися нічиєю.

Стадіонний формат був задумкою штабу Зеленського і всі подальші торги велися навколо деталей: скільки сцен має бути, хто буде ведучими, як розділити прихильників кандидатів… У результаті перемовин спірні питання таки були вирішені, але у ході дійства таки трапилися сюрпризи.

Команда Порошенко розпочала цей вирішальний день заздалегідь – на Майдані відбулася агітаційна акція «Захисти Україну», на якій був присутній голова Верховної Ради Андрій Парубій. Тут Порошенко відточував свою нехитру риторику, яку він потім повторить на дебатах: «Це не вибір між Зе і Порошенком, як комусь здається. Ми з вами знаємо точну ставку на цих виборах – чи продовжить Україна свій шлях до ЄС і НАТО, чи знову все буде спущено на гальмах». Далі були тези про небезпеку президента-новачка, який не зможе протистояти Путіну, російські обійми, та те, як Зеленський ховався від армії. Усе це ми ще почуємо ввечері. Порошенко ненадовго сходив в народ, але доволі швидко сів у автівку і поїхав у справах, тим часом колона його прихильників з Майдану рушила до «Олімпійського». До дебатів залишались лічені години.

Колона активістів рухалась з Майдану на НСК «Олімпійський»

Тим часом кореспондент «Главкома» спостерігав, як колона, в основному, з людей похилого віку, формувалася біля палацу «Україна». На питання до чоловіка, який метушився навколо неї, це колона прихильників Порошенка чи Зеленського, той зніяковів: «А я не знаю, сам намагаюся з’ясувати…». На підтримку діючого президента дійсно прибуло багато прихильників з регіонів: вони прибували у столицю автобусами, які організував штаб, але серед них було багато пасіонаріїв, які не приховували, що дуже підтримують діючого голову держави. Фанів Порошенка було набагато більше і на стадіоні: в цьому можна було пересвідчитись і безпосередньо в фан-зонах стадіону, який розділи на сектори.





Для прихильників обох кандидатів правоохоронці зробили коридор

Втім від палацу «Україна» (найближча до «Олімпійського» станція метро, яка не була зачинена у цілях безпеки) стікалося і багато груп молоді, яку потенційно можна було зачислити в ряд виборців Зеленського. Прихильники обох кандидатів біля стадіону натикались на поліцейський кордон – якщо спочатку, продемонструвавши квиток на захід, можна було безперешкодно на нього потрапити, то в якийсь момент поліція просто заблокувала вхід. В аргументах поліцейські плутались – чи то виявилась замала кількість стюардів на таку кількість відвідувачів, чи то потрібний був час для перевантаження металевих рамок на вході. Пристрасті кипіли – поруч скандалили мешканці будинків, розташованих навколо «Олімпійського», які не могли потрапити додому, обурювались і туристи, які в цей момент виявились відрізаними від тутешніх готелів, в яких мешкали. Але копи кивали на високе керівництво.





Прихильники Порошенка отримали квитки на шоу

«Мене особисто Порох запросив», «Зе скажіть спасибі, це він на стадіоні все це запропонував», «Мені в клініку «Борис» треба, аналізи з собою, можу показати» – кепкували та обурювались в натовпі. Якийсь дуже активний хлопець в окулярах почав знімати поліцейських на камеру і голосно кричати: «Геращенко (мова про нардепа Антона Геращенка, соратника глави МВС Арсена Авакова – «Главком») вже сказав, що фільм «Слуга народу» має бути настільним для всіх чиновників. Швидко «аваківські» перефарбувались». У результаті після цієї заминки на площу перед «Олімпійським» усі охочі таки потрапили на арену. Багато хто влаштовував на майдані пікніки з привезеною з собою їжі.

Фанати Порошенка на стадіоні перебували там в абсолютній більшості. Його штаб встановив сцену, з якої лунали посили про безальтернативність діючого президента та його величезні успіхи. Поруч роздавали стрічки з символікою українського прапора і ЄС. Прихильників Петра Олексійовича здебільшого можна було ідентифікувати по національному прапору накинутому на плечі та зав’язаному на шиї. З однією з таких компаній поспілкувався кореспондент «Главкому».

«А ви випадком не Разумков, а то щось дуже схожі?» – звернулась одна з жіночок із сектору «за Порошенка» до репортера «Главкому». Вона навіть увімкнула камеру на смартфоні, вирішивши, що спіймала на своїй території політтехнолога штабу Зеленського Дмитра Разумкова. На запитання, за кого ця група виборців вболіватиме на дебатах, відповідь довелось почути цілком вичерпну. «За Порошенка, тому що він гарантує нам суверенітет та незалежність, – була категоричною жінка, яка представилась Світланою Таран. – Він поставив на ноги армію. Мій син був у першій хвилі мобілізації, так там вони були без бронежилетів, а їсти варили у касах радянських часів. А зараз кидаєш сухпайок в мішечку – і воно все кипить. І головне – Порошенко не поставив Україну на коліна перед Путіним. А Зеленський, якого я поважала як актора, однозначно поставить! Я хоч і отримую пенсію в півтори тисячі в селі, хочу не залежати від Путіна та Росії».

Знайти фанів Зеленського, попри його суттєву перевагу в рейтингах, виявилось складніше. Наприклад, молоді хлопці в чорних бейсболках, що гуртувались на площі перед стадіоном, на питання, хто є їхнім фаворитом на дебатах, одразу розбігалися і наостанок кидали, що вони ні за кого і просто прийшли подивитись.

МВС прогнозував, що на дебатах може з’явитись до 60 тисяч глядачів, але фінальна цифра виявилась утричі нижча.

Тим часом на двох сценах кожного з кандидатів, встановлених по обидва боки арени, глядачів розважали артисти. На боці Порошенка – «Плач Єремії» та Kozak System, у Зеленського – гурт «Мачете» з російськими коренями, пісні якого «порохоботи» зустрічали свистом. Не дивно — бо соліст групи закликав зі сцени не дати політикам роз’єднати українців та росіян. При цьому ведучі з двох протилежних сцен перегукувались гаслами «Слава Україні» – «Героям слава!». У цілому незлоблива атмосфера зберіглася до самого кінця, тож побоювання заворушень та провокацій геть не справдились. Хоча на полі місцями було гаряче.

Петро Порошенко з’явився за десять хвилин до початку дебатів у своєму фірмовому стилі – він з посмішкою пройшовся рядами своїх прихильників, потиснувши їм руки. Потім піднявся на відкриту з усіх боків сцену, де позаду нього стали члени сім’ї, «атовці» та члени команди.





Петро Порошенко з родиною пройшов через весь стадіон

Поява Зеленського була не такою яскравою — він з дружиною та його друзі з «Кварталу» тихенько піднялись на свою закриту сцену і тут, власне, відбувся сюрприз. Переможно помахавши руками перед прихильниками, яких було в рази більше, ніж у Зеленського, Петро Олексійович в супроводі своєї чисельної свити вирушив до логова опонента. Бажання Порошенка спілкуватись в безпосередній близькості з конкурентом вже стало його ідеєю-фікс: варто згадати президентське вторгнення до телеканалу «1+1» і вимога, аби туди терміново прибув Зеленський.

Але цього разу шоумен не знітився, хоча президент явно розраховував cпопелити візаві поглядом, задавити авторитетом, коли підійшов впритул до нього.

Звісно, очікувати від стадіонного шоу глибинного обговорення пенсійної реформи було б наївно. Тож година, яку регламентував ведучий Андрій Куликов, перетворилась на шоу, яким ці «дебати» і були з самого початку. Правила були такі – кожен з кандидатів мав п’ять хвилин на вступну промову, а далі вони ставили питання один одному, на кожне давалось не більше хвилини, а на відповідь – не більше чотирьох хвилин. У кінці кожен мав п’ять хвилин на заключну промову та 30 секунд на фінальну репліки.

За великим рахунком, кандидати повторили усі відомі страшилки один проти одного: Зеленський, від якого очікували меншого, зробив це більш креативно, Порошенко, який надто сподівався на свої ораторські здібності, – не здивував. І Петро Олексійович, і Володимир Олександрович часом виглядали стомленими, хоча перший мав цього вечора дати бій «вискочці», а другий довести, що здатний опонувати у відкритій розмові.

Володимир Зеленський

Зеленський згадав, що сам голосував за Порошенка в 2014-му, пригадав тому весь традиційний набір «гріхів» – Іловайськ і Дебальцево, використання Революції гідності у власних цілях, схему «Ротердам плюс», зв’язки з Медведчуком, Свинарчуків, клонування магазинів «Рошен», торгівлю цукерками в Росії… Причому команда Зеленського обрала несподіваний хід: за 60 секунд питання до президента, шоумен встигав прочеканити десятки коротких питань нібито «з інтернету», «від народу», аби той обирав будь-яке з них. При цьому всі вони були звинувачувального змісту, і встигнути не лише відповісти, а й запам’ятати усі з них було не можливо. Саме в один з моментів такого «обстрілу» питаннями і виліз скандальний фол Зеленського, який назвав терористів на Донбасі «повстанцями «ДНР–ЛНР». Саме за це і зачепились на Банковій.

Петро Порошенко

Сам себе Зеленський самокритично назвав «результатом ваших (Порошенка) помилок». При цьому сектор президента, який численно переважав сектор претендента, у футбольних традиціях засвистував Зеленського та кричав «Ганьба» та «С…кло».

Порошенко у відповідь також повторив набір штампів – про те, що Зеленський ховається від розмов з ним, від повісток до армії, що слабкий, не втримає удар від Путіна і взагалі є красивою яскравою обгорткою, а насправді мішком з чортами… Петро Олексійович помітно хвилювався і з першого разу не вліз в хронометраж, що потім повторювалось не раз. Зеленському ж виділеного часу було забагато, він часто завершував спіч до того, як його мали б зупинити модератори.





За спиною Володимира Зеленського стояв адвокат Ігора Коломойського Андрій Богдан

Окремо Порошенко пройшовся по зв’язках Зеленського з Коломойським у світлі виграних олігархом останніх судів щодо націоналізації «Приватбанку». Дуже цікавою із вуст президента була теза, що Зеленському створили «теплу ванну» на «1+1», враховуючи, що сам президент протягом виборчої кампанії не раз става жертвою таких «ванн» майже на усіх провідних каналах.





На стадіона був присутний керівник каналу «1+1» Олександр Ткаченко

А далі вже пішов спектакль: ставання на коліна і свист фанатів обох сторін, співання гімну і вигуки «Слава Україні!». У порівнянні з усім цим дебати Віктора Януковича та Віктора Ющенка 15-річної давнини, або Кучми та Кравчук 25 років тому можна вважати еталонним політичним спілкуванням.

Обидва кандидати стали на коліна

Сухий підсумок: у Порошенка було більше підтримки безпосередньо на стадіоні, але Зеленський відверто і уміло грав на телекартинку: він розумів формат і стилістику шоу. Команда коміку вже поїхала зі стадіону, а його фани розійшлись, коли президент вирішив продовжити спілкування зі своїми прихильниками, повернувшись на сцену. Він довго дякував їм та запевняв про віру в перемогу. Схоже на все, якщо не 21 квітня, то вже тільки восени.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»