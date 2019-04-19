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    Зеленський назвав окупантів на Донбасі «повстанцями»

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    Дебати на Олімпійському стадіоні у Києві, 19 квітня 2019 року&nbsp; - Зеленський назвав окупантів на Донбасі «повстанцями»
    Дебати на Олімпійському стадіоні у Києві, 19 квітня 2019 року 

    Поставлене Порошенку запитання кандидат у президенти читав з аркуша

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків ОРДЛО повстанцями.

    «Чи є це правда, я не стверджую, чи є це правда, що цукерки Roshen є у пайках повстанців «ЛНР» та «ДНР»?», - запитав Володимир Зеленський в чинного президента.

    Поставлене Порошенку запитання кандидат у президенти читав з аркуша.

    Наголосимо, що згідно із законодавством України непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей визнані окупованими Російською Федерацією, а збройні формування, які там перебувають - російськими.

    Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

    Під час дебатів на стадіоні шоумен Зеленський прокоментував свої ухиляння від армії тим, що у нього було багато зйомок. 

    Також Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна під час дебатів на НСК «Олімпійський».

    Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

    Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

    Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.


    ДНР Володимир Зеленський дебати
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