Зеленський назвав окупантів на Донбасі «повстанцями»



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Дебати на Олімпійському стадіоні у Києві, 19 квітня 2019 року

Поставлене Порошенку запитання кандидат у президенти читав з аркуша

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків ОРДЛО повстанцями.

«Чи є це правда, я не стверджую, чи є це правда, що цукерки Roshen є у пайках повстанців «ЛНР» та «ДНР»?», - запитав Володимир Зеленський в чинного президента.

Поставлене Порошенку запитання кандидат у президенти читав з аркуша.

Наголосимо, що згідно із законодавством України непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей визнані окупованими Російською Федерацією, а збройні формування, які там перебувають - російськими.



Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Під час дебатів на стадіоні шоумен Зеленський прокоментував свої ухиляння від армії тим, що у нього було багато зйомок.

Також Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна під час дебатів на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.



