Третє повернення Кента. Чому США досі не визначились зі своїм послом в Україні?

Для Кента це буде вже третє, щоправда, коротке відрядження до України

Виконання обов’язків посла покладено на заступника помічника держсекретаря

Сполучені Штати Америки попри активний діалог з Україною, досі не визначилися, хто ж стане послом у Києві. А поки тимчасово повірена у справах посольства США Крістіни Квін перебуватиме у відпустці, її обов’язки виконуватиме Джордж Кент. Останній вже на днях має прибути до Києва, повідомили «Главкому» у посольстві США. У пресслужбі посольства також сказали, що після двотижневої відпустки пані Квін приєднається до команди американських урядовців, які прийматимуть і супроводжуватимуть президента України Володимира Зеленського під час його візиту до США.

Що стосується Джорджа Кента, то з вересня 2018 року він обіймає посаду заступника помічника держсекретаря в Бюро з європейських та євразійських справ. Для Кента це буде вже третє, щоправда, коротке відрядження до України.

З 2004 до 2007 року він обіймав посаду заступника керівника політичного відділу Посольства США в Україні. А трохи пізніше з 2015 до 2018 року - заступника голови Місії США в Україні. Кент одружений, має трьох дітей. Вільно володіє українською, російською, тайською мовами. Говорить також польською, німецькою та італійською мовами.

Коли стало відомо про прибуття Кента, в політичній тусовці заговорили, що він прибуває в Україну як потенційний посол США. Однак у самому посольстві наразі цю інформацію не підтвердили, наголошуючи на його «тимчасовому» відрядженні до Києва.

Повідомлення про кількатижневу заміну глави дипломатичної місії в Києві викликає логічно два запитання. По-перше, чого можна очікувати від Джорджа Кента, який добре володіє ситуацію в Україні навіть попри його «тимчасове відрядження»? І по-друге, чому досі Сполучені Штати Америки не призначили посла в нашу країну.

«Кент відіграватиме важливу роль у підготовці до перемовин у Вашингтоні»

Спочатку спробуємо дати відповідь на перше запитання.

Експосол України в США (2006-2010 рр.) Олег Шамшур у розмові з «Главкомом» назвав таке рішення Держдепу «технічним» з огляду на відпустку Квін за відсутності посла. Разом з тим він підкреслив: «Призначення дипломата високого рівня на тимчасову посаду свідчить не тільки про увагу до України, але й про певну загепокоєність розвитком подій в Україні та напругою навколо неї. Кент відіграватиме важливу роль у підготовці до перемовин у Вашингтоні».

«Вашингтон хоче мати мати високопоставленого досвідченого дипломата, який керуватиме посольством під час її відпустки»

Експосол США в Україні (2003—2006 рр.). Директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Хербст певним чином поділяє думку українського дипломата. Він зокрема так прокоментував «Главкому» ситуацію з тимчасовою заміною глави дипмісії США в Україні: «Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін потребує відпочинку. А Вашингтон хоче мати мати високопоставленого досвідченого дипломата, який керуватиме посольством під час її відпустки. Тому сюди відправляють Джорджа Кента як тимчасового повіреного у справах США в Україні. І це має глибокий сенс».

«Кент буде більш потужною фігурою, хоча й тимчасовою»

Ексміністр закордонних справ (2003-2005 рр., 2010-2012 рр.), експосол України в США (2000—2003 рр.) Костантин Грищенко теж вважає, що пані Квін, яка прибула на цю посаду з Парижу на заміну дуже високопрофесійного дипломата Білла Тейлора, потребує відпочинку. На його думку, існує декілька моментів, які свідчать про те, що Кент буде більш потужною фігурою, хоча й тимчасовою.

«Перш за все, - підкреслює Грищенко, - потужність Кента обумовлюється тим, які у нього є контакти з керівництвом Держдепу і вище. У нього, вочевидь, такі контакти більш усталені і більш офіційні. А по-третє, на противагу каденції Трампа, нинішня адміністрація буде більше покладатися на держдеп. Тому для України це нормальний практичний сигнал».

То чому США досі не призначили посла в Україну?

Новий посол США міг бути призначеним ще минулого року. На початку травня 2020 року президент Дональд Трамп номінував 71-річного Кіта Дейтона, відставного генерал-лейтенанта, пов'язаного з воєнною розвідкою, дипломата й експерта представляти інтереси Сполучених Штатів у Києві.

Це рішення, на той момент могло стати позитивним для українсько-американських відносин, адже воно було довгоочікуваним і відбулося із запізненням на рік – з моменту завершення у травні 2019-го роботи в Україні як посла США Марією Йованович.

На своїй останній посаді на чолі Центру досліджень у сфері імені Джорджа Маршалла, який базується в Німеччині, Кіт Дейтон був також призначений старшим радником США з питань оборони по Україні. Відтак, можна було зробити висновок, що він добре обізнаний з ситуацією в нашій країні.

Марія Йованович завершила роботу в Україні у травні 2019 року

Тоді рішення по Дейтону підтримав Комітет Сенату у закордонних справах. Однак через занятість Сенату розгляд його кандидатури, а точніше слухання, у цій палаті Конгресу не відбулося.

І зрозуміло, що після приходу до влади нового президента Джо Байдена, той хоче призначити на цю посаду (як і на багато інших посад) «своїх» людей.

Нагадаємо, що процедура призначення послів у США, яких номінує адміністрація Білого Дому, передбачає затвердження їх у Сенаті під час слухань, а до того відповідне рішення ухвалює Комітет Сенату у закордонних справах. До цього кандидат на посаду посла ще має отримати агреман - попередню згоду уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави.

Цілком очевидно, що на сьогодні такої кандидатури не існує, що підтвердив «Главкому» співрозмовник у Державному департаменті, зазначивши, що «на даний момент немає відповіді на це питання» – хто може бути наступним послом США в Україні.

Експерти у коментарях «Главкому» по-різному пояснють причини відсутності американського посла в Україні.

«…складність завдання знайти достойного кандидата, який би міг ефективно представляти США у Києві»

Зокрема, пан Шамшур вважає, що адміністрація Байдена дуже повільно здійснює заміну послів, не вважаючи це пріоритетним завданням (принаймні таку думку висловлюють деякі експерти). «Щодо України, продовжує він, до цього додається складність завдання знайти достойного кандидата, який мігби ефективно представляти США у Києві. Треба також підкреслити, що Крістина Квін успішно виконує свої обов‘язки, і ця обставина також не спонукає Вашингтон до поспіху».

«Дві причини, чому США не мають повноцінного посла у Києві після Маши Йованович»

Тим часом пан Хербст нагадав, що США не мають посла в Україні з моменту, коли адміністрація Трампа зробила велику помилку, відкликавши Машу Йованович на весні 2019 року. «На щастя, - продовжує експосол, - тодішній держсекретар США Майк Помпео відправив у Київ досвідченого дипломата Білла Тейлора, який виконував обов’язки тимчасового повіреного у справах США в Україні до січня 2020 року. Відтоді обов’язки глави дипломатичної місії США добре виконує Кристина Квін».

Хербст назвав дві причини, чому США не мають повноцінного посла у Києві після Маши Йованович. «По-перше, - підкреслив він, - через безсоромну політизацію України як проблеми наприкінці каденції адміністрації Трампа, а по-друге, через президентські вибори у США в 2020 році».

Зазначивши, що адміністрація Байдена зараз перебуває у процесі відбору посла в Україну та інші країни, директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США висловив сподівання, що «команда Байдена номінує сильного професіонала на посаду наступного посла США в Україні і що це відбудеться скоро».

«В адміністрації Байдена не має особливого бажання втягуватися в процес призначення посла США в Україні»

Зі свого боку, пан Грищенко вважає, що у Вашингтоні ведеться пошук того, хто буде достатньо потужною фігурою на посаді посла США в Україні. За інформацією Грищенка, від роботи нашого посла (Оксани Маркарової – Авт.) там не в захваті, оскільки посольство України в США працює не зовсім ефективно та не вловлює нові тенденції у Вашингтоні щодо України.

Затримку з вибором кандидатури на посаду посла в Україну ексміністр пояснює наступним чином.

«По-перше, наголошує пан Грищенко, концентрація уваги вищого політичного керівництва США, включно з президентом, зосереджена здебільшого на внутрішніх проблемах і на відновленні ролі США на зовнішній сфері. А це - вибудова відносин з Китаєм, ЄС та НАТО. А по-друге, там взагалі практично не відбувається заміна послів. Якщо їх і було призначено, то менше десяти. Там ретельно до цього ставляться при відборі, і, зрозуміло, під час обговорення кандидатури посла США в Україні в Сенаті будуть йти дебати, і республіканці будуть це використовувати, щоб нагадати про Хантера, сина Байдена».

Нагадаємо, що в грудні 2020 року а рамках податкового розслідування проти сина обраного президента США Джо Байдена – Хантера Hunter Biden subpoena seeks info on Burisma, other entities (apnews.com). Мін'юст США запросив інформацію про його співпрацю з більш ніж 20 організаціями, включаючи українську газову компанію Burisma. Розслідування було розпочато в 2018 році, за рік до того, як Джо Байден оголосив про своє висунення на пост президента. У якийсь момент розслідування федеральні прокурори також вивчали потенційні злочини щодо відмивання грошей, повідомили AP двоє людей, знайомих із цим питанням.

Відтак, пан Грищенко робить припущення, що адміністрація Байдена на цьому етапі не має особливого бажання втягуватися в процес призначення посла США в Україні, відсуваючи це питання якомога далі.

Він також висловив думку, що після візиту президента Зеленського до Вашингтону можливо щось зрушиться.

Натомість зараз Офіс президента України, якщо вірити заявам його представників, активно готується до цього візиту. Точної дати поки що немає, але запрошення залишається в силі. Можливо, під час цього візиту Джо Байден і представить людину, яка зможе обійняти посаду посла США в Україні.

Микола Сірук, для «Главкома»