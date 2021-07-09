Метро Нью-Йорка затопило. Вода досягає людям до пояса (відео)

Шторм Ельза викликав повені в Нью-Йорку

У Нью-Йорку через затоплення метро в результаті шторму Ельза пасажири змушені вплав вибиратися з підземки. Про це повідомляє The New York Post.

Шторм Ельза пронісся штатами Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, викликав повені в Нью-Йорку, міське метро було затоплено.

«Будь ласка, будьте обережні і не заходите на затоплені станції, поки наші бригади працюють над вирішенням цієї проблеми», – повідомляється на офіційній сторінці Нью-Йоркського метрополітену у Twitter.

Повідомляється, що деякі станції перетворилися буквально на озера, рівень води місяцми сягав пасажирам до пояса.

Як повідомлялося, тропічний шторм Ельза обрушився на Флориду, є жертва.

Раніше тропічний шторм Ельза дістався сходу Куби та приніс сильні пориви вітру, зливи і хвилі більше за метр. Було зафіксовано максимальну швидкість вітру в 100 км/год з більш сильними поривами.