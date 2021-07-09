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    Метро Нью-Йорка затопило. Вода досягає людям до пояса (відео)

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    Деякі станції перетворилися буквально на озера - Метро Нью-Йорка затопило. Вода досягає людям до пояса (відео)

    Деякі станції перетворилися буквально на озера

    Колаж: Raw Story

    Шторм Ельза викликав повені в Нью-Йорку

    У Нью-Йорку через затоплення метро в результаті шторму Ельза пасажири змушені вплав вибиратися з підземки. Про це повідомляє The New York Post.

    Шторм Ельза пронісся штатами Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, викликав повені в Нью-Йорку, міське метро було затоплено.

    «Будь ласка, будьте обережні і не заходите на затоплені станції, поки наші бригади працюють над вирішенням цієї проблеми», – повідомляється на офіційній сторінці Нью-Йоркського метрополітену у Twitter.

    Повідомляється, що деякі станції перетворилися буквально на озера, рівень води місяцми сягав пасажирам до пояса.

    Як повідомлялося, тропічний шторм Ельза обрушився на Флориду, є жертва.

    Раніше тропічний шторм Ельза дістався сходу Куби та приніс сильні пориви вітру, зливи і хвилі більше за метр. Було зафіксовано максимальну швидкість вітру в 100 км/год з більш сильними поривами.

    Теги: США стихійні лиха метро вода атмосферне явище Нью-Йорк Флорида шторм
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    Метро Нью-Йорка затопило. Вода досягає людям до пояса (відео)