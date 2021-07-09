Мендель підтвердила, що йде у радники Єрмака

До кінця тижня має з'явитися указ про звільнення Мендель з посади прессекретаря президента

Мендель: «До кінця тижня має бути указ про моє про призначення радником Офісу президента»

Колишня речниця глави української держави Юлія Мендель підтвердила, що стане радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

«До кінця тижня має бути указ про моє звільнення (з посади прессекретаря – ред.), указ про призначення радником Офісу президента», – сказала Мендель в ефірі телеканалу «Україна 24».

Мендель додала, що указ може бути сьогодні або вже на вихідних. При цьому вона не уточнила, чи буде працювати в штаті.

Як вчора повідомляв «Главком», про те, що колишня прессекретарка президента України працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента стало відомо 8 липня. Вона відповідатиме за роботу із зарубіжними ЗМІ. Про це журналістам різних видань повідомило джерело в Офісі президента.

«Зараз Мендель у відпустці й збирається презентувати свою книжку. До речі, вона називається «Кожен із нас – Президент», буде коштувати 190 гривень», – писали ЗМІ.

Учора стало відомо, що Сергій Никифоров почав виконувати обов’язки прессекретаря президента України і вже побував в першій закордонній поїздці із Володимиром Зеленським у Литві.

Раніше повідомлялося, що Мендель зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.