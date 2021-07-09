У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)

У 1923 році особняк сильно постраждав від пожежі. Його відновили через 2 роки

Особняк площею 590 квадратних метрів має кам'яні стіни, колони, оригінальні тераси та сади.

У США продають маєток, де провів останні роки життя письменник Марк Твен. Особняк розташований в містечку Реддінг у штаті Коннектикут. Про це повідомляє Mansion Global

Об'єкт нерухомості, побудований у 1908 році, хочуть реалізувати за 4,2 мільйона доларів (115 мільйонів гривень).

Семюель Лангхорн Клеменс, відомий всьому світу як Марк Твен, побудував маєток «Стормфілд» у місті Реддінг у 1908 році. Особняк, який зведено у стилі тосканської вілли, отримав свою назву на честь розповіді Марка Твена «Візит капітана Стормфілда в рай». У будинку письменник прожив два роки – до своєї смерті в 1910 році.

У 1923 році особняк сильно постраждав від пожежі. Його відновили через 2 роки.

Площа маєтку становить понад 11 гектарів . Крім основного будинку, тут розташований котедж доглядача, в якому є дві спальні, басейн з підігрівом і будиночок біля басейну. Особняк площею 590 квадратних метрів має кам'яні стіни, колони, оригінальні тераси та сади. Всередині є вітальня, їдальня, бібліотека.

Як зазначила рієлторка Sotheby`s Internatinal Realty Лаура Фрід Анкона, яка займається продажем нерухомості, цей будинок вважається одним з основних у Реддінгу. Адже він є частиною спадщини міста.

Тим часом, у Києві продають чотирикімнатну кімнату на Лютеранській у затишному дворі за 1 000 000 $. Квартира розташована на сьомому поверсі, вул. Лютеранська, 10А, у будинку 2005 року, який має презентабельний під'їзд із охороною. Впадає в око те, що вся квартира в червоних тонах, що трохи насторожує та не кожному покупцеві припаде до душі.

У повідомленні йдеться про те, що квартира має кухню, вітальню, дві спальні, кабінет, гардеробну, великий передпокій.