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    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)

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    У 1923 році особняк сильно постраждав від пожежі. Його відновили через 2 роки - У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)
    У 1923 році особняк сильно постраждав від пожежі. Його відновили через 2 роки
    Фото: mansionglobal.com

    Особняк площею 590 квадратних метрів має кам'яні стіни, колони, оригінальні тераси та сади.

    У США продають маєток, де провів останні роки життя письменник Марк Твен. Особняк розташований в містечку Реддінг у штаті Коннектикут. Про це повідомляє Mansion Global

    Об'єкт нерухомості, побудований у 1908 році, хочуть реалізувати за 4,2 мільйона доларів (115 мільйонів гривень).

    Семюель Лангхорн Клеменс, відомий всьому світу як Марк Твен, побудував маєток «Стормфілд» у місті Реддінг у 1908 році. Особняк, який зведено у стилі тосканської вілли, отримав свою назву на честь розповіді Марка Твена «Візит капітана Стормфілда в рай». У будинку письменник прожив два роки – до своєї смерті в 1910 році.

    У 1923 році особняк сильно постраждав від пожежі. Його відновили через 2 роки.

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    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)
    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)
    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)
    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)
    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)
    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)

    Площа маєтку становить понад 11 гектарів. Крім основного будинку, тут розташований котедж доглядача, в якому є дві спальні, басейн з підігрівом і будиночок біля басейну. Особняк площею 590 квадратних метрів має кам'яні стіни, колони, оригінальні тераси та сади. Всередині є вітальня, їдальня, бібліотека.

    Як зазначила рієлторка Sotheby`s Internatinal Realty Лаура Фрід Анкона, яка займається продажем нерухомості, цей будинок вважається одним з основних у Реддінгу. Адже він є частиною спадщини міста.

    Тим часом, у Києві продають чотирикімнатну кімнату на Лютеранській у затишному дворі за 1 000 000 $. Квартира розташована на сьомому поверсі, вул. Лютеранська, 10А, у будинку 2005 року, який має презентабельний під'їзд із охороною. Впадає в око те, що вся квартира в червоних тонах, що трохи насторожує та не кожному покупцеві припаде до душі.

    У повідомленні йдеться про те, що квартира має кухню, вітальню, дві спальні, кабінет, гардеробну, великий передпокій.

    Теги: США нерухомість будинок бібліотека письменник квартира
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    У США за $4,2 млн продають будинок письменника Марка Твена (фото)