У росіян пенсійний шок. Анексія Криму перестає рятувати рейтинг Путіна

Пенсійна реформа обвалила рейтинг Путіна до 67%. Однак для цих 67% все одно «цар хороший»

Схвалена у липні у першому читанні російською Держдумою пенсійна реформа викликала шквал обурення серед росіян. Пропонувалося підняти цей вік для жінок на вісім років, до 63-х; для чоловіків – на п’ять років, до 65-ти. Згідно з результатами опитування «Левада-Центру», 89% росіян виступають проти цієї реформи. Що ще важливіше, рейтинг підтримки Путіна обвалився до 67% (ще кілька місяців тому він сягав 87%, за даними тієї ж соціологічної компанії, - «Главком) - це найнижчий показник з 2012 року. Тоді Росію накрила хвиля протестів проти несправедливих результатів президентських виборів, переможцем яких став Путін.

Вперше пропозиція щодо підвищення пенсійного віку прозвучала з вуст Путіна під час Чемпіонату світу (проводився в РФ, - «Главком»). І це було невипадково, на хвилі суспільного піднесення Путін спробував запустити в народ непопулярну тему. Після того лідер країни-агресора її вже не коментував: обмежувався лише ремаркою про те, що не схвалює таку реформу. Сьогодні ж Путін виступив на російському телебаченні зі зверненням до свого народу щодо пенсійної реформи. Треба віддати належне – навіть на вкрай непопулярній ініціативі господар Кремля зумів попіаритися.

Традиційно Путін виступив у ролі «доброго царя», який оголосив про низку пом’якшень. Зокрема:

Вихід на пенсію для жінок буде встановлено у 60 років. Для багатодітних матерів особливі пільги: якщо у жінки троє дітей, то вона зможе вийти на пенсію на три роки раніше. Якщо четверо дітей - на чотири роки раніше. Жінки, у яких п'ятеро і більше дітей, зможуть виходити на пенсію у 50.

Для громадян, які мали вийти на пенсію за старим законодавством в найближчі два роки, потрібно встановити особливу пільгу - право оформити пенсію на шість місяців раніше нового пенсійного віку. Людина, яка буде йти на пенсію в січні 2020 року, зможе зробити це вже в липні 2019 року.

Потрібно ввести адміністративну і кримінальну відповідальність для роботодавців за звільнення працівників передпенсійного віку, а також за відмову їм у прийомі на роботу. Передпенсійним віком пропонується вважати період в п'ять років до настання терміну виходу на пенсію. Крім того, щорічну допомогу по безробіттю для людей передпенсійного віку необхідно збільшити з 4,9 тисячі рублів до 11,2 тисячі рублів з 1 січня наступного року.

Передбачено збереження пільг для шахтарів, працівників гарячих цехів, хімічних виробництв, чорнобильців. Також обіцяно зберегти пільги для корінних нечисленних народів Півночі.

Непрацюючим пенсіонерам в селах, які мають не менше 30 років стажу в сільському господарстві, - встановити 25-відсоткову надбавку до фіксованої виплати страхової пенсії.

Зараз стаж, що дає право на достроковий вихід на пенсію, становить 40 років для жінок і 45 років для чоловіків. Є пропозиція на три роки зменшити його: для жінок - до 37 років, а для чоловіків - до 42-х.

Ефект від такої масштабної реформи, швидше за все, вар'юватиметься в залежності від регіону, пише Bloomberg. У найнесприятливіших місцях для проживання деякі російські чоловіки ніколи не зможуть отримати свою пенсію, якщо така пенсійна реформа стане законом. Новгород, у північно-західній Росії, є одним з таких місць. Тут середня тривалість життя чоловіків - 64 роки, одна з найнижчих в РФ.

Новгород знаходиться на північному заході Росії, приблизно в 160 км на південь від Санкт-Петербурга. Люди тут помирають раніше, ніж могли б вийти на пенсію за новою реформою. Фото Міша Фрідман для Bloomberg

Після розвалу Радянського Союзу економіка у Новгороді ніколи не відновлювалась. Нині це - руїни з церквами та занедбаними багатоквартирними будинками.

Достатньо прогулятися Західним кладовищем, щоб побачити, як мало людей з Новгорода насправді доживають до старості. Легко знайти могили молодих людей, які загинули внаслідок нещасних випадків, воєн чи бандитських розборок, - багато з такими епітафіями, як «трагічно загинув». Могили людей, які перетнули 70-річну межу, важко знайти.

Лише кілька чоловіків, похованих на цьому новгородському цвинтарі, досягли б запропонованого пенсійного віку. Фото Міша Фрідман для Bloomberg

Микола Новічков, який у 2017 році був радником губернатора області, пояснює ситуацію «гравітаційним тяжінням» Санкт-Петербурга, куди виїжджають молоді, освічені місцеві жителі. Новічков зазначив, що російських чоловіків вбиває не стільки алкоголізм та нездорових спосіб життя, скільки своєрідна духовна спустошеність. «Люди там втратили віру в світле майбутнє», - сказав він.

Лариса Ковальова збирає гроші за квитки у громадському автобусі в Новгороді. Фото Міша Фрідман для Bloomberg

Лариса Ковальова - весела жінка з беззубою посмішкою. Вона називає себе жертвою перебудови, невдалої спроби Михайла Горбачова реструктурувати радянську економіку наприкінці 1980-х років. Виросла в Новгороді, щойно закінчила школу, отримала роботу на оборонному заводі, і все пішло шкереберть. Завод закрився. Впродовж наступних 17 років вона мусила працювати поваром на хімзаводі, в 2009 році перейшла на роботу автобусним кондуктором. Зараз їй 47 років, вона досі на цій роботі.

При згадці про пенсійну реформу жінка починає плакати. «Мені зарплати не вистачає на те, щоб вставити зуби, - говорить Ковальова. - Я думала, що мені залишилось постраждати ще вісім років – і я зможу відновити щелепу, але тепер мені доведеться чекати 16 років (якщо брати до уваги умови, затверджені у першому читанні, - «Главком»). Я не проживу так довго». Вона отримує близько $330 на місяць, половину цієї суми витрачає на оренду. На її утриманні знаходяться двоє дорослих дітей та співмешканець, усі вони безробітні. «Без пенсії я ніколи не зможу втекти з цієї пастки», - визнає жінка.

Побоювання Ковальової засвідчують: йдеться не про пенсію, а про гроші. Пенсіонери продовжують працювати, іноді подвоюючи свій дохід, а отже, дозволяють собі витрати (наприклад, нові зуби), які були неможливі до досягнення пенсійного віку.

48-річна Тетяна Малкова працює у невеликій фірмі, яка займається зв'язками з громадськістю, але каже, що її основна робота – глядіти чотирьох онуків. Жінка впевнена, що незамінна для своїх дорослих дочок, які не зможуть працювати без її допомоги. Підняття пенсійного віку для жінок може завадити такому життю. «Ми не можемо дозволити собі найняти няньку», - визнає Малкова, бо вартість їхніх послуг становить близько $160. Малкова з нетерпінням чекала на пенсію через сім років. Відповідно до нового закону, прийнятому у першому читанні, їй доведеться працювати ще 15 років.





Іван Сучков та його дружина Капітоліна Гавриленко. Фото Міша Фрідман для Bloomberg

Навіть ті росіяни, на яких не вплине реформа, зляться. 71-річна Капітоліна Гавриленко вже багато років на пенсії. Вона стурбована тим, що її донька не матиме можливості піклуватися про своїх онуків, як це зараз робить сама Капітоліна. Її чоловік Іван Сучков теж обурюється: «Ми експортуємо газ і нафту, та не отримуємо нічого з цього… Ми могли б жити, як Кувейт, і люди могли мати гарантований дохід».

Він також пропонує приборкати зовнішньополітичний авантюризм Кремля. «На центральному телебаченні чимало оголошень із проханням допомогти зібрати гроші на операцію дитині, - каже Сучков. - Але одна ракета, випущена по Сирії, коштує стільки ж, скільки лікування. Хіба не соромно?». Водночас визнає, що він і його дружина не постраждають від реформи. «Це не наша битва, - каже Сучков. - Але я кажу молодим: якщо ви не хочете протестувати, якщо ви не голосуєте на виборах, то на що ви очікуєте?».

Олександр Михайлов, прокурор у відставці, вдома зі своєю дружиною Єленою. Фото Міша Фрідман для Bloomberg

52-річний Олександр Михайлов - колишній прокурор. Він вийшов на пенсію у 45 років, його пенсія становить $450 – це значно більше, ніж у середньому по Росії. Проте він виступає проти реформи, яку називає «спробою уряду приховати свою управлінську некомпетентність».

Його дружина Єлена працює депутатом Новгородської міської ради. Колись вона вступила до «Єдиної Росії», та зараз стверджує, що є незалежною. За її словами, місцеві мешканці, яких вона відвідує, виступають проти реформи. Але люди схильні звинувачувати у запропонованій реформі своїх місцевих політиків, а не Думу чи Путіна.

«Як завжди в Росії, цар хороший, але його міністри жахливі», - каже вона.

І сьогодні Путін знову ефектно підтвердив свій імідж «хорошого царя».

У статті використаний матеріал Bloomberg, переклала Наталія Сокирчук