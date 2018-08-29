Топ-10 чиновників, які забули внести власні фірми до своїх декларацій графіка



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Загалом українські чиновники та члени їх сімей виявилися власниками 18 547 компаній, 270 із яких зареєстровані в офшорних юрисдикціях

Журналісти підготували рейтинг найбільших бізнесменів серед чиновників, які забувають внести важливі дані у свої декларації. Зокрема мова йде про пункт «корпоративні права». Як стверджують аналітики проекту «Декларації», заповнення цього пункту «найчастіше спричиняє амнезію» у наших чиновників. Особливо якщо частина бізнесу знаходиться в окупованому Криму. «Або тобі просто лінь перераховувати всі 150 компаній», - пояснюють журналісти.

Неочікувано для всіх, найбільш підприємливим виявився раніше нікому невідомий депутат Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області Олександр Заболотний. Згідно реєстру юридичних осіб, він є засновником 151 компанії. Проте згадав про усі лише в уточненій декларації за 2017 рік, а у попередніх версіях скромно змовчав про 150 із них - після чого і став зіркою новин. Але за це забудькуватому депутатові нічого не буде - загальна сума його внесків до статутних капіталів складає лише близько 33 тисяч, а відповідальність за недостовірне декларування настає лише після 85.

Срібним призером рейтингу став депутат Київської міської ради Ігор Баленко. Згідно декларації, він є бенефіціаром 117 компаній, 21 з яких зареєстровані в офшорних зонах. Проте, як показало весняне розслідування ЗМІ, далеко не весь його бізнес потрапив до декларації - після анексії Криму Ігор Баленко перереєстрував там на російську податкову 4 компанії і додатково заснував 2 нових.

Третю сходинку поділили між собою народний депутат Вадим Новинський і президент України Петро Порошенко. Кожен із них задекларував по 102 компанії. 34 фірми Новинський зареєстрував у таких офшорних юрисдикціях як Кіпр, Британські Віргінські острови, острів Джерсі. Порошенко у свою чергу володіє 3 офшорами - двома на Кіпрі і одним на Віргінах.

На четвертому місці опинився народний депутат Максим Єфімов. У своїй декларації за 2017 рік він вказав 71 компанію, 23 із яких є офшорними. У минулому ж році нардеп забув задекларувати 14 фірм зі структури корпорації «Вітряні парки України» і 5 компаній, перереєстрованих в окупованому Криму.

14 українських ТОВок у цьому році вже потрапили до декларації, а бізнес на окупованій території був переписаний на довірену особу Єфімова - Сергія Московського. Також 19 грудня 2017 року Сергій Московський став бенефіціаром британської компанії FINEROAD BUSINESS LLP, яка через українську ТОВ «Амадеус Ко» володіє конгресно-виставковим центром «Парковий» у Києві.

І замикає топ-5 рейтингу народний депутат Олександр Герега. Він з дружиною Галиною володіє 61 компанією, 8 з яких - кіпрські та британські офшори. Як раніше з’ясувалижурналісти програми “Схеми”, будівельні гіпермаркети «Епіцентр», що належать Герегам, також досі продовжують працювати в окупованому Криму, просто змінивши вивіску на «Новацентр».

Загалом українські чиновники та члени їх сімей виявилися власниками 18 547 компаній, 270 із яких зареєстровані в офшорних юрисдикціях.