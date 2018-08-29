Путін заявив про пом'якшення пенсійної реформи в Росії



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Президент РФ запропонував передбачити, щоб багатодітні матері виходили на пенсію достроково

Президент Росії Володимир Путін оголосив про пом'якшення пенсійної реформи, яку розробив уряд. За його словами, пенсійний вік для жінок буде підвищений не на вісім, а на п'ять років - до 60 років.

Також Путін запропонував передбачити, щоб багатодітні матері виходили на пенсію достроково. За його словами, якщо у жінки троє дітей, то вона зможе вийти на пенсію на три роки раніше терміну. Якщо четверо дітей - на чотири роки раніше, якщо п'ять і більше дітей, - то жінки зможуть виходити на пенсію в 50 років.

Крім того, російський президент виступив за те, щоб дозволити людям, які повинні були вийти на пенсію в найближчі два роки, оформити пенсію на шість місяців раніше нового пенсійного віку.

Путін запропонував вважати людьми «передпенсійного віку» тих, хто вийде на пенсію через п'ять років. На його думку, за звільнення працівників передпенсійного віку або відмову в їх прийомі на роботу потрібно встановити для роботодавців адміністративну «і навіть кримінальну відповідальність».

Джерело: Медуза