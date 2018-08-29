Кабмін розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Росії



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У січні-травні 2018 року Україна імпортувала клінкери на 6,6 млн доларів

Кабінет міністрів розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Російської Федерації.

Про це 29 серпня повідомляє РБК-Україна.

Згідно з прийнятою постановою, перелік заборонених для імпорту товарів з РФ доповнено клінкерами цементними (проміжний продукт при виробництві цементу).

Зазначається, що за даними Держстату, імпорт клінкерів цементних з РФ становить переважну частку в загальному імпорті в Україну. У 2017 році він майже вдвічі зріс порівняно з 2016 роком, а в січні-травні 2018 року Україна імпортувала клінкери на 6,6 млн доларів, при цьому весь поставлений обсяг був з Росії.

У Кабміні відзначають, що зберігається тенденція до подальшого зростання імпорту в результаті заниження цін на енергоносії в Росії, що може призвести до зупинки вітчизняного виробництва і залежності від РФ.

Раніше повідомлялося, що станом на серпень Україна вже тисячу днів не купує газ у Росії для використання у власних потребах.