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    Кабмін розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Росії

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    Кабмін розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Росії

    У січні-травні 2018 року Україна імпортувала клінкери на 6,6 млн доларів

    Кабінет міністрів розширив перелік заборонених для імпорту товарів з Російської Федерації.

    Про це 29 серпня повідомляє РБК-Україна.

    Згідно з прийнятою постановою, перелік заборонених для імпорту товарів з РФ доповнено клінкерами цементними (проміжний продукт при виробництві цементу).

    Зазначається, що за даними Держстату, імпорт клінкерів цементних з РФ становить переважну частку в загальному імпорті в Україну. У 2017 році він майже вдвічі зріс порівняно з 2016 роком, а в січні-травні 2018 року Україна імпортувала клінкери на 6,6 млн доларів, при цьому весь поставлений обсяг був з Росії.

    У Кабміні відзначають, що зберігається тенденція до подальшого зростання імпорту в результаті заниження цін на енергоносії в Росії, що може призвести до зупинки вітчизняного виробництва і залежності від РФ.

    Раніше повідомлялося, що станом на серпень Україна вже тисячу днів не купує газ у Росії для використання у власних потребах.

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