Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони

Найкращі українські та імпортні засоби проти безпілотних літальних апаратів
Застосування російськими агресорами іранських дронів-камікадзе Shahed-136 для України стало серйозною проблемою – саме ними уражаються вітчизняні об'єкти енергетичної інфраструктури та засоби ППО. Так, до 70% безпілотних літальних апаратів збиваються, але для цього, як правило, доводиться витрачати дорогі ракети, які передусім призначені для ліквідації крилатих і балістичних ракет.
За деякими даними, загальна вартість збитих у жовтні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва становить близько $11,6 млн. А вартість витрачених на це Україною ресурсів становить приблизно $28,2 млн.
Shahed-136 («Свідок»)
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 200 кг
- Габаритні розміри – довжина 3,5 м, розмах крил 2,5 м
- Швидкість – 180 км/год
- Висота польоту – від 60 до 4000 м
- Дальність польоту – більше 2 тис. км
- Маса осколково-фугасної бойової частини – 40-50 кг
Оснащення:
Для залпового пуску баражуючих боєприпасів Shahed-136 використовуються контейнери з п'ятьма дронами. Пускові установки можна поставити на вантажівки, вагони, кораблі та інші пересувні засоби.
Вартість дрона:
Близько $50 тис.
Shahed-136 оснащений двоциліндровим карбюраторним двигуном, тому дрон працює дуже голосно – за що і отримав прізвисько «мопед». Виготовляють безпілотник з гетинаксу – шаруватого пресованого матеріалу на основі паперу, просоченого епоксидною смолою. Гвинт – з дерева. Ці матеріали роблять конструкцію дешевою, і при цьому малопомітною для радарів.
Система навігації іранського безпілотника – інерційна, він йде по заданому маршруту і вражає ціль із заздалегідь заданими координатами, але на останній ділянці шляху для уточнення цiлi включається GPS-навігатор, що робить Shahed-136 помітним для радарів та засобів радіоелектронної боротьби.
Як це працює:
«Главком» вже піднімав тему, як можна недорого закрити небо від безпілотників-камікадзе. Для цього необхідно реанімувати радянські гарматні зенітні комплекси ЗУ-23-2, або терміново купувати зняті з озброєння американські зенітні крупнокаліберні кулемети М167 Vulcan. Але і на те, і на інше потрібен час.
«Главком» з'ясував, які засоби ураження безпілотних літальних апаратів вже зараз використовує Україна, крім дорогих засобів протиракетної та протиповітряної оборони. Використання стрілецької зброї ми не розглядаємо – для цього необхідні неабиякі навички досвідченого мисливця.
Самохідні зенітні установки
Gepard-1A2
Країна-виробник:
Німеччина.
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 47,3 т
- Габаритні розміри – довжина 6,6 м, ширина 3,1 м, висота 2,5 м
- Швидкість по шосе – 65 км/год
- Швидкість по пересіченій місцевості – 40 км/год
- Запас ходу – 550 км
- Озброєння – дві 35-мм автоматичні зенітні гармати
- Скорострільність гармати – 550 пострілів за хвилину
- Початкова швидкість – 1175 м/с
- Максимальна дальність стрільби – 4 км
- Екіпаж – три особи
Вартість:
Близько $1,1 млн.
Як це працює:
Радіолокаційні системи Gepard-1A2 дозволяють засікти літак за 15 км, але противник також зможе визначити місцезнаходження «Гепарда» з випромінювання. Тому ідеальне застосування установки – по крилатих ракетах i безпілотних літальних апаратах. На сьогоднішній день Україна вже отримала 30 бойових машин Gepard-1A2.
2С6 «Тунгуска»
Країна-виробник:
СРСР.
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 34 т
- Габаритні розміри – довжина 7,9 м, ширина 3,4 м, висота 3,4 м
- Швидкість по шосе – 65 км/год
- Швидкість по пересіченій місцевості – 40 км/год
- Запас ходу – 500 км
- Озброєння – дві 30-мм автоматичні зенітні гармати
- Скорострільність гармати – 2 тис. пострілів за хвилину
- Початкова швидкість – 960 м/с
- Максимальна дальність стрільби – 4 км
- Інше озброєння – вісім зенітних керованих ракет із масою бойової частини 9 кг
- Екіпаж – чотири особи
Вартість:
Близько $800 тис.
Як це працює:
Потужний зенітний комплекс 2С6 «Тунгуска» в 2020 роцi був дуже ефективно модернізований українським підприємством «Оборонні технології»: вогонь з нової гармати може здійснюватися зі швидкістю 2,5 тис. пострілів за хвилину – цей показник на 25% вищий, ніж у базової моделі. Але ці бойові машини пішли на експорт. На початок лютого 2022 року Україна мала 75 установок «Тунгуска».
Stormer HVM
Країна-виробник:
Велика Британія.
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 12,7 т
- Габаритні розміри – довжина 5,3 м, ширина 2,8 м, висота 2,5 м
- Швидкість по шосе – 80 км/год
- Швидкість по пересіченій місцевості – 60 км/год
- Запас ходу – 650 км
- Екіпаж – три особи
Оснащення:
Для України зараз постачаються Stormer HVM із зенітними керованими ракетами Starstreak («Зоряний слід»), максимальна дальність яких – до 7 км, а максимальна швидкість – 4200 км/год. Окрім восьми Starstreak, які знаходяться безпосередньо у пусковій установці, комплекс має боєзапас із 12 ракет.
Вартість:
Близько $3 млн.
Як це працює:
Головна перевага Stormer HVM у тому, що він непомітний для противника – у нього немає станції радіолокації (за виявлення цілей відповідає тепловізорна система огляду), і тому ніякі літальні апарати його роботу не зафіксують. На даний момент Велика Британія поставила Україні шість зенітно-ракетних комплексів Stormer.
Переносні зенітно-ракетні комплекси
FIM-92 Stinger («Жало»)
Країна-виробник:
США.
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 10,1 кг
- Довжина – 1,52 м
- Калібр зенітної ракети – 70 мм
- Дальність стрілянини – від 200 до 4500 м
- Максимальна висота цілі – 3800 м
- Максимальна швидкість – 750 м/с
Оснащення:
Комплекс FIM-92 Stinger складається з пускового блоку та зенітної ракети із системою оптичного самонаведення.
Вартість:
Близько $70 тис.
Як це працює:
FIM-92 Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низьколітаючих повітряних цілей – літаків, вертольотів i безпілотних літальних апаратів. Він знаходиться на озброєнні 28 держав, а також низки терористичних організацій та національно-визвольних рухів. На сьогоднішній день США, Німеччина, Данія, Нідерланди, Латвія та Литва передали українській армії понад 2400 одиниць комплексів Stinger.
Piorun («Перун»)
Країна-виробник:
Польща.
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 16,5 кг
- Довжина – 1,6 м
- Калібр зенітної ракети – 72 мм
- Дальність стрілянини – від 500 до 6500 м
- Максимальна висота цілі – 4000 м
- Максимальна швидкість – 660 м/с
Оснащення:
Комплекс Piorun складається з зенітної ракети з інфрачервоною системою самонаведення в одноразовому транспортно-пусковому контейнері, пускового механізму та силового наземного блоку.
Вартість:
$172 тис.
Як це працює:
При пуску Piorun ракета наводиться на тепло, що випромінюється двигуном літального апарату, і здатна реагувати навіть на тепло від безпілотника. З початку 2022 року Польща поставила Україні близько 600 одиниць своїх новітніх переносних зенітно-ракетних комплексів, якими вже зацікавилися США – внаслідок успішного застосування «Перунів» проти російських загарбників.
Антидронні рушниці
Для того, щоб знешкодити безпілотний літальний апарат, є два шляхи. Перший – збити його зенітною гарматою або ракетою, але для цього необхідно потрапити в невелику рухому повітряну ціль на відстані в сотні метрів (або навіть у кілька кілометрів). Інший спосіб – застосування засобів радіоелектронної боротьби, створення потужних перешкод, завдяки яким блокується керування дроном, і він просто падає. Для цього застосовуються так звані антидронні рушниці.
KVSG-6
Країна-виробник:
Україна.
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 6,5 кг
- Габаритні розміри – довжина 0,93 м, ширина 0,7 м, висота 0,28 м
- Радіус блокування – до 3 тис. м
- Час автономної роботи – до 30 хв
- Кількість радіоканалів, що одночасно блокуються – 6
Вартість:
Близько $12,5 тис.
Як це працює:
У 2017 році під час випробувань на базі Національної гвардії України KVSG-6K показав високу ефективність: тоді на відстані 1,2 км оператор втрачав управління пристроєм. Для примусової посадки дрона його потрібно безперервно «глушити» протягом однієї-трьох хвилин. Кут променя випромінювача – 30 градусів, тобто для вдалого «пострілу» навички снайпера не обов'язкові. Зараз на озброєнні ЗСУ є близько 100 KVSG-6K.
EDM4S Sky Wiper
Країна-виробник:
Литва.
Основні тактико-технічні характеристики:
- Маса – 5,5 кг
- Габаритні розміри – довжина 0,9 м, ширина 0,25 м, висота 0,35 м
- Радіус блокування – до 5 тыс. м
- Час автономної роботи – до 35 хв
- Кількість радіоканалів, що одночасно блокуються – 4
Вартість:
Близько $14 тис.
Як це працює:
У серпні 2022 року громадяни Литви придбали та відправили до України 110 комплексів EDM4S Sky Wiper. Антидронні рушниці розподілено між 35 військовими підрозділами української армії. «Ми прозвали їх Оркріст – «Вбивця орків». Толкін би зацінив» – сказав литовський громадський діяч Андрюс Тапінас.
Андрій Кузьмін, «Главком»
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