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Іран постачає Росії дрони відразу двома шляхами – Центр нацспротиву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іран постачає Росії дрони відразу двома шляхами – Центр нацспротиву
На початку листопада морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 іранських дронів в розібраному стані
фото ілюстративне

Існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський

Іран продовжує постачати зброю до РФ, якою та тероризує українські цивільні міста. Центр національного спротиву розповів, як дві терористичні держави налагодили логістику поставок дронів-камікадзе.

«Росіяни так не люблять визнавати технічно низький рівень оснащення власної армії, що досі не визнають той факт, що вони обстрілюють Україну іранськими дронами Shahed-136, називаючи їх «Герань-2», – йдеться в повідомленні.

При цьому на тимчасово окупованих територіях та навіть у Білорусі присутні іранські інструктори, як допомагають запускати дрони по українських містах. Зокрема, нещодавно на південь України прибула нова група радників з Ірану.

Зазначається, що дрони-камікадзе росіяни використовують для ударів суто по цивільних об’єктах, наприклад енергетичного комплексу. Іран радо виконує замовлення кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136. 

«Метою таких ударів є створення гуманітарної катастрофи, коли десятки мільйонів українців будуть сидіти взимку без опалення, електроенергії та опалення. Це, на думку терористів Кремля, має подавити здатність українців до спротиву та змусить їх виїхати в ЄС, що створить нову міграційну кризу», – зазначають у Центрі.

ЦНС повідомляє, що існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:

  • Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);
  • Mahan Air (засновником є «Некомерційний інститут Молала Мовахедіна»);
  • Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);
  • Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

Для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала. Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані.

За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. 

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Теги: Іран безпілотник росія окупанти Україна

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