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Україна отримає від США антидронні системи Vampire

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна отримає від США антидронні системи Vampire
Постачання цієї зброї відбудеться в середині 2023 року
фото з відкритих джерел

Вашингтон обіцяє надавати Києву системи протиповітряної оборони «так швидко, як зможе»

США планують передати Україні системи Vampire, які можуть використовуватися для боротьби з дронами, в середині 2023 року. Про це заявив речник повітряних сил США Патрік Райдер, передає «Голос Америки».

«Ми очікуємо схвалення контракту протягом наступних кількох місяців. Зараз ми передбачаємо, що постачання відбудеться в середині 2023 року», – сказав Патрік Райдер.

Він зауважив, що забезпечення протиповітряної оборони України залишається пріоритетом, і США постачатимуть відповідні системи «так швидко, як зможуть».

Установки Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) від американської компанії L3Harris є значно легшими і мобільнішими за конвенційні системи протиповітряної оборони. Вони можуть встановлюватися на звичайний цивільний пікап. «Встановлення може вкластися приблизно у дві години і може бути здійснене двома людьми у польових умовах», – зазначено на сайті виробника.

Інші переваги, на які вказує L3Harris – висока точність і відносна дешевизна ракет, порівняно з ракетами з автоматичним наведенням. Снаряди типу APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) або їхні аналоги не потребують фіксації цілі перед пуском, а керуються напівактивною лазерною системою наведення, яка активується під час запуску.

Нагадаємо, триває 253 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: США зброя війна Україна

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