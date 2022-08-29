Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?

Ще шість місяців чи шість років?

Президент США Джо Байден оголосив 24 серпня, що Вашингтон профінансує додаткові $3 млрд військової допомоги Україні. На перший погляд, це може здатися звичною справою. Зрештою, Сполучені Штати вже надіслали 19 окремих траншів військової підтримки з початку війни і Конгрес схвалив фінансування щонайменше на ще $10 млрд зброї.

Проте ця остання передача не схожа на попередні. Поки що більша частина допомоги, яку надав Вашингтон, надходила через скорочення власних запасів Пентагону. Натомість пакет, оголошений 24 серпня, базуватиметься на нових контрактах із виробниками зброї, а це означає, що його вміст ще деякий час не потрапить в Україну.

Іншими словами, Байден сигналізує, що його адміністрація має намір вимірювати цю війну роками, а не місяцями. Він також стверджував, що ця зброя допоможе гарантувати, що Україна «зможе продовжувати захищатися у довгостроковій перспективі».

Оскільки (повномасштабна) війна в Україні триває вже пів року, воюючі сторони, здається, погоджуються з такою думкою. З російського боку один із високопоставлених дипломатів Москви нещодавно заявив, що «не бачить можливості для дипломатичних контактів».

«Ми не маємо ніяких контактів із західними делегаціями. У нас немає протокольних зустрічей. У приватному порядку у нас немає жодних контактів, на жаль… ми просто не спілкуємося одне з одним», – сказав Геннадій Гатілов, представник Росії в офісі ООН у Женеві.

Президент Володимир Зеленський у своїй промові на День Незалежності чітко дав зрозуміти, що більше не бачить можливості врегулювання шляхом переговорів. «Що для нас означає кінець війни? Раніше ми казали «мир». Тепер ми кажемо «перемога», – сказав він.

Ситуація зайшла у глухий кут. Як пише Зак Бошан у Vox, і Україна, і Росія навряд чи зламають цю тенденцію, оскільки кожна сторона наполягатиме на своїх політичних інтересах.

Байден сигналізує: його адміністрація має намір вимірювати цю війну роками, а не місяцями

«Тож майбутнє України залежить від успіху її військових зусиль. Росія навпаки бореться за те, щоби мінімізувати свої втрати і врятувати щось із геополітичних уламків, спричинених рішенням про вторгнення. Обидві сторони вірять, що вони зможуть покращити свої кінцеві результати за цими показниками на полі бою», – вважає Бошан.

Тим часом гуманітарні наслідки війни продовжують накопичуватися. Конфлікт спустошив Україну: майже 6 тис. загиблих серед мирних жителів і понад 6 млн біженців. Прогнозована вартість післявоєнної реконструкції, яка на сьогодні становить близько $200 млрд, щодня зростає у міру затягування бойових дій.

New York Times пише, що війна також відобразилась на бюджетах зовнішньої допомоги країн-донорів. Хоча програми, спрямовані на допомогу українцям, на щастя, добре фінансуються, інші групи населення, які відчайдушно потребують гуманітарної допомоги, отримують її все менше.

Сирійським біженцям тепер перепадає менше, через… війну в Україні фото: reuters

«Таборам для сирійських біженців на півночі Іраку перекрили доступ до чистої води, каналізації та електрики. У Демократичній Республіці Конго багато людей живуть без даху над головою чи елементарних інструментів, таких як знаряддя для риболовлі чи ведення сільського господарства. У Південному Судані цієї осені не буде середньої школи для деяких дітей біженців. Фінансування, спрямоване на пом’якшення світових гуманітарних криз, як ніколи відстає від рівня, необхідного для задоволення таких критичних потреб, як житло, їжа, вода, електроенергія та освіта, повідомляє Організація Об’єднаних Націй. Попит на допомогу, і без того збільшений такими лихами, як пандемія та посуха, різко зріс цього року, частково – через війну в Україні», – йдеться у статті.

Джерело: Common Dreams

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»