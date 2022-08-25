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Зеленський повідомив подробиці розмови з Байденом

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський повідомив подробиці розмови з Байденом
Зеленський провів телефонну розмову з Джозефом Байденом
фото: Офіс президента

Зеленський розповів Джозефу Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава Української держави висловив подяку президенту Сполучених Штатів та американському народові за потужну допомогу – як безпекову, так і макрофінансову, яку США надають у протидії російській агресії.

Зеленський окремо відзначив вчорашню заяву Джозефа Байдена про надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на $6 млрд: $3 млрд оборонної допомоги та спрямування $3 млрд фінансової допомоги через Світовий банк.

«Це найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності», – сказав президент, особливо подякувавши за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів Nasamz.

«Ці сучасні системи протиповітряної оборони допоможуть нам захистити наші міста від ракетного терору», – наголосив Зеленський.

Також було відзначено важливість подальшої макрофінансової підтримки нашої держави. Президент України високо оцінив лідерство США на цьому шляху.

Зеленський розповів Джозефу Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. Він запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.

Глава Української держави також докладно поінформував президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити.  Лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.

Зеленський і Джозеф Байден обговорили посилення санкційного тиску на державу-агресора.  

«Вільний світ має посилити тиск на агресора, щоб примусити його до миру», – сказав президент України.

Глава Української держави наголосив на важливості міцної підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема, в контексті неприпустимості проведення агресором будь-яких фейкових референдумів на українській землі.

Джозеф Байден відзначив важливість нещодавнього візиту першої леді Олени Зеленської до Вашингтона, який допоміг консолідувати підтримку України.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в середу анонсував телефонний дзвінок американського президента Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Як повідомлялося, жодних планів поїздки Байдена до України наразі немає, але якщо «поїздка матиме сенс», вона буде розглянута.

Читайте також: Подарунок у День Незалежності: Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги Україні
Теги: США АЕС МАГАТЕ Володимир Зеленський Джозеф Байден

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