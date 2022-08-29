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Як постраждалим від війни отримати виплати: довідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як постраждалим від війни отримати виплати: довідка
Виплату можуть отримати військовослужбовці, волонтери, журналісти та цивільні
фото ілюстративне

У довідці надано рекомендації щодо того, куди потрібно звертатися для отримання виплат

В Україні підготували довідник по виплатах українцям, які втратили рідних, або постраждали унаслідок війни Росії проти України. Про це повідомляє Офіс президента.

«Офіс президента України за підтримки проекту Ради Європи «Подальший розвиток соціальних прав людини в Україні» підготував інформацію щодо виплат і гарантій для постраждалих під час виконання службових, трудових, професійних обов’язків та членів їхніх сімей, інших постраждалих», – йдеться в повідомленні.

У довідці міститься інформація для різних категорій потерпілих через війну – від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

Крім того, у довідці надано рекомендації щодо того, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

(для перегляду – натисніть на документ)

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію у деяких ЗМІ про нібито скасування одноразової виплати 15 млн грн родинам полеглих захисників. Вона запевнила, що рішення уряду про цю виплату чинне і скасовувати його ніхто не планує.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їхні виплати. Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що українські військові у серпні отримають виплати, але здійснюватимуть їх пізніше, ніж зазвичай. Вона зазначила, що українські військові отримають виплати вже наприкінці місяця. Розрахунки, які це гарантують, вже зроблені.

Теги: війна соцвиплати

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