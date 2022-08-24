Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США

Надія Клочко
glavcom.ua
Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США
США нададуть Україні $3 млрд через механізм Світового Банку
фото з відкритих джерел

Вашингтон вирішив надати Україні до Дня Незалежності подарунок у $3 млрд

Україна у День Незалежності, 24 серпня, отримає від США $3 млрд безповоротного гранту. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, Україна отримає ці кошти через механізм Світового Банку.

«У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України», – написав він у соцмережі.

Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США на День Незалежності України оголосять про виділення рекордного пакета військової допомоги на 3 млрд доларів.

До цього президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на $775 млн, до якої увійдуть предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також військова освіта та підготовка українських військових.

Додамо, що раніше Пентагон опублікував знімок процесу навантаження боєприпасів у літаки, які вирушать до України.

Читайте також: Росія має програти. Інакше...

Теги: Сергій Марченко День Незалежності США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США
Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США
Недійсні гривні: Нацбанк показав мічені купюри
Недійсні гривні: Нацбанк показав мічені купюри
Уряд озвучив п’ять стратегічних завдань на період війни
Уряд озвучив п’ять стратегічних завдань на період війни
Скільки витратив держбюджет на війну: приголомшлива цифра
Скільки витратив держбюджет на війну: приголомшлива цифра
Ціни на газ у Європі оновили рекорд
Ціни на газ у Європі оновили рекорд
Гібралтар влаштує продаж конфіскованої яхти російського олігарха
Гібралтар влаштує продаж конфіскованої яхти російського олігарха

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
69K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
54K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
49K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
49K
СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву
37K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту