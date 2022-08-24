Щедрий подарунок. Стали відомі деталі про новий пакет допомоги від США

Вашингтон вирішив надати Україні до Дня Незалежності подарунок у $3 млрд

Україна у День Незалежності, 24 серпня, отримає від США $3 млрд безповоротного гранту. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, Україна отримає ці кошти через механізм Світового Банку.

«У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України», – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США на День Незалежності України оголосять про виділення рекордного пакета військової допомоги на 3 млрд доларів.

До цього президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на $775 млн, до якої увійдуть предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також військова освіта та підготовка українських військових.

Додамо, що раніше Пентагон опублікував знімок процесу навантаження боєприпасів у літаки, які вирушать до України.

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