Ядерний свербіж у Володимира Путіна. Як лікувати?

Країна-агресорка вдруге з початку року проводить навчання ракетних ядерних сил

У Росії, як повідомляв «Главком», 1 червня розпочалися навчання ракетних військ стратегічного призначення – головного компонента ядерних сил країни-агресорки. Втім, особливо аналізувати цю подію не доводиться. Це просто чергове брязкання зброєю, причому у даному конкретному випадку зовсім безглузде.

У тому, що військові іноді проводять навчання, немає нічого дивного. Бойове злагодження (щоб кожні солдат знав, чим йому займатися, і робити це чітко та швидко), відпрацювання особовим складом тактичних навичок в умовах, наближених до бойових, – запорука боєздатності будь-якої армії. Військові повинні тренуватися та тримати себе в тонусі. Інакше вийде армія радянського зразка, коли солдати в основному займалися будівництвом дач для генералів і допомагали аграріям збирати урожай.

Наймасштабніші стратегічні навчання в СРСР відбулися 14 вересня 1954 року, коли над Тоцьким військовим полігоном в Оренбурзькій області було підірвано атомну бомбу потужністю 40 кілотонн – це майже вдвічі більше за потужність бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі.

У навчаннях під кодовою назвою «Сніжок» було задіяно 45 тис. військовослужбовців різних родів військ, 600 танків та самохідних артилерійських установок, 500 гармат та мінометів, 320 літаків, 6 тис. тягачів та автомобілів. Також у навчаннях побічно «взяли участь» близько 10 тис. мешканців сіл, розташованих неподалік полігону. Онкологія та смертність у районі потім збільшилася майже втричі, а сама інформація про навчання була засекречена протягом 40 років.

Наймасштабніші російські навчання

Військові маневри із застосуванням ядерної зброї ніколи більше Росією не проводилися, а от звичайні навчання ракетних військ стратегічного призначення відбуваються регулярно.

Більш того, протягом останніх п'яти років влітку військовослужбовці ракетних дивізій з усієї Росії (всього 12 дивізій, з радянських часів їхня кількість скоротилася рівно вдвічі) беруть участь у конкурсі «Стратегічне багатоборство». Змагання: від зміни позицій ракетних установок та боротьби з умовними диверсантами – до підтягування на перекладині та віджимання під підлоги.

Якщо говорити не про військово-спортивні змагання, а про повноцінні військові, то останні маневри ракетних військ стратегічного призначення РФ відбулися 19 лютого 2022 року, за п'ять днів до початку активної фази російської агресії проти України.

Ракетні комплекси у районі Севастополя під час навчань 19 лютого 2022 року (Фото: ТАСС)

Захід проходив під керівництвом Путіна: диктатор спостерігав за процесом у компанії Лукашенка із ситуаційного центру (приміщення, оснащене різними засобами комунікації для оперативного прийняття рішень) у Кремлі. У навчаннях було задіяно підрозділи повітряно-космічних сил, ракетних військ стратегічного призначення, Південного військового округу, Північного та Чорноморського флотів.

За офіційними російськими даними, у рамках цих маневрів кораблі і підводні човни флотів, а також літаки Ту-95МС, випустили по морських і наземних мішенях гіперзвукові крилаті ракети «Кинджал» (авіаційний варіант «Іскандера»), і «Циркон» (виріб знаходиться на стадії випробувань). Ще з Плесецька та акваторії Баренцева моря по полігону на Камчатці запустили відповідно міжконтинентальні балістичні ракети «Ярс» та «Синева». В обох випадках відстань до мети складала плюс-мінус 6 тис. км.

Лютневі військові маневри, які відбулися безпосередньо напередодні нападу на Україну і мали у черговий раз натякнути західним країнам на те, що російська армія дуже потужна, були досить масштабними. Про навчання, що розпочалися на початку червня, цього не скажеш.

Два диктатори РФ та Білорусі слудкують за пусками балістичних ракет. 19 лютого 2022 року (фото з відкритих джерел)

Мета нинішніх навчань

Як повідомило міністерство оборони РФ, червневі навчання проводяться в Івановській області, у них бере участь Тейкiвська дивізія ракетних військ стратегічного призначення. До маневрів залучено близько 1 тис. військовослужбовців і задіяно близько 100 одиниць техніки.

Місто Тейково (точніше – військове містечко у його межах «Червоні Сосенки») – місце базування 54-ї гвардійської ракетної ордена Кутузова дивізії, на озброєнні двох полків якої складаються стратегічні ракетні комплекси PC-24 «Ярс» мобільного базування загальною кількістю 16 одиниць.

Мета цих навчань, як знову ж таки сказано в офіційній заяві військового відомства країни-агресорки, – «інтенсивні маневрені дії на маршрутах бойового патрулювання пускових установок комплексів «Ярс», відпрацювання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів довжиною до 100 км». Тобто у ході навчань «Ярси» інтенсивно мотаються по всій Івановській області, зупиняються на позиціях, розвертаються, потім згортаються і далі – знову на марш.

Пускова установка комплексу «Ярс» на навчаннях у Свердловській області (фото: mil.ru)

«Брякають залізом. В умовах війни і поставок Україні важкого західного озброєння, вони вкотре нагадують світовій спільноті, що у них є ядерні ракети. Причому нагадують украй демонстративно, роблячи офіційні заяви. І при цьому позначають маршрути та позиції. З військової точки зору – суцільна нісенітниця. Втім, як і вся російська армія», – каже «Главкому» провідний експерт Центру військово-політичних досліджень Олександр Коваленко.

Слід зазначити, що ракетний комплекс PC-24 «Ярс» належить до стратегічного озброєння старого покоління, будучи модернізацією ще старіших ракет сімейства «Тополь». (У «Тополя» одна боєголовка, а у «Ярса» – чотири). Але загрожувати Заходу більше все одно нічим: розрекламована міжконтинентальна балістична ракета «Сармат», яка нещодавно здійснила перший випробувальний політ – дуже сирий виріб, і поки що викликає у фахівців лише скепсис.

Те, що на навчаннях в Івановській області задіяно близько 100 одиниць військової техніки, теж нікого не має особливо вражати.

Що включає комплекс «Ярс»: Три пускові установки

Мобільний командний пункт

Машина забезпечення бойового чергування

Машина дистанційного розмінування «Листя»

Бойова протидиверсійна машина «Тайфун-М»

Машина інженерного забезпечення та маскування

Уніфікована теплова машина УТМ-80М (призначена для дегазації, дезактивації та дезінфекції великогабаритного озброєння)

Хибний дивізіон (порожні тягачі, надувні мішені з тепловим імітатором працюючого двигуна)

Одним словом, комплекс «Ярс» – це вже мінімум 11 одиниць техніки (якщо вважати, що у дивізіоні лише один порожній тягач та одна надувна ціль). У будь-якому разі, у навчаннях задіяно максимум дев'ять комплексів із шістнадцяти. Тобто маневри ще й якісь половинчасті.

Андрій Кузьмін, «Главком»