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рус
    Події в Україні

    Військові продовжують витісняти окупантів із Сєвєродонецька, відео бою

    Рашисти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк - Військові продовжують витісняти окупантів із Сєвєродонецька, відео бою
    Рашисти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    ЗСУ знищили техніку рашистів у східній частині міста

    Українські військові продовжують витісняти окупантів із Сєвєродонецька, повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він також оприлюднив відео знищення техніки рашистів у східній частині міста.

    «В результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника», – повідомляє 57 окрема мотопехотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

    Раніше повідомлялося, що Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста, бої тривають.

    Нагадаємо, розпочалася сто друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави, зокрема у Києві.

    У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

    Також росіяни 4 червня вчергове обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши у Всіхсвятський скит. У результаті виникла пожежа, котра знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент.

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    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна путін військові Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Військові продовжують витісняти окупантів із Сєвєродонецька, відео бою