Нардепка від «Слуги народу» звинуватила соратника у знищенні альтернативної енергетики нова енергія



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Законодавче впровадження положень Меморандуму, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дозволить Україні заощадити близько € 2 млрд

Депутат вважає, що НКРЕКП зіштовхує інвесторів в ВДЕ та промисловість

Ініціатива НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії в чотири рази є не підйомною для бізнесу та промисловості і загрожує знищенням української економіки. Про це написала народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

«Для українського бізнесу та промисловості це абсолютно не підйомна величина. Як результат ми отримуємо зупинку багатьох підприємств та втрату робочих місць», - написала Буймістер.

На її думку, Регулятор запропонував таке рішення для того, щоб заблокувати розв’язання кризової ситуації в енергетиці, яка була спричинена, зокрема й дією ініційованих головою енергокомітету ВР Андрієм Герусом спекулятивних схем на ринку електроенергії.

«Більш ніж пів року Регулятор спостерігав за «торгівлею повітрям» та махінаціями на ринку, які обвалювала ціни і призводили до того, обсяги електроенергія, що виробляється Енергоатомом «виштовхувалась» на балансуючий ринок, де купувалась зі знижкою 45% «потрібними» споживачами. Це все призвело до збитків державі та накопиченню дефіциту у майже 30 млрд грн. І коли треба було уже бити на спалах - наш Регулятор мовчав. А зараз, раптом, НКРЕКП «прозріли» і не знайшли нічого краще, як повісити увесь цей дефіцит на промислових споживачів електроенергії», пояснила Буймістер.

Депутат вважає, що таким чином НКРЕКП зіштовхує інвесторів в ВДЕ та промисловість, що призведе до знищення галузі альтернативної енергетики в Україні.

«Таке різке підняття тарифу на передачу спровокує гарантований і об’єктивний шквал критики з боку промисловців. У відповідь НКРЕКП планує показати пальцем у бік виробників з ВДЕ: «Дивиться – це все через них». Це не відповідає дійсності, адже держава має усі можливості для розрахунків із інвесторами у ВДЕ без настільки значного підвищення», - наголосила Буймістер.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів в зелену енергетику Меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. Задля законодавчої імплементації норм Меморандуму до ВР внесено відповідний законопроект, який передбачає зниження зелених тарифів й встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Нагадаємо, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславец досягли 14 млрд грн.

Як повідомляв на своїй сторінці в Фейсбук заступник голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, за ініціативи Геруса НКРЕКП планує підвищити в 4 рази тарифи НЕК «Укренерго», що, згідно намірів Геруса, викличе обурення промпідприємств, внаслідок чого законодавча імплементація норм Меморандуму буде заблокована.

Нардеп Буймістер закликала НКРЕКП відмовитись від підвищення тарифів НЕК «Укренерго», наголосила на необхідності законодавчої імплементації норм Меморандуму між Кабміном та інвесторами в зелену енергетику.