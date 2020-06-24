Імпортний паритет плюс доставка – виправдана методика для енергоресурсів, – експерт



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Ціну газу для населення прив'язали до нідерландського хабу ТТF

Ціна газу для населення з лютого-2020 встановлюється за так званою формулою «Амстердам+»

Застосування принципу імпортного паритету з врахуванням вартості доставки при ціноутворенні на енергоресурси є виправданою методикою. Про це заявив радник голови ГРС та член експертної ради при Міненергетики Андрій Кісенко.

«Ця методика показує абсолютно рівні можливості для того, щоб газотрейдери заводили газ сюди в Україну. Ця методика себе виправдала», – сказав Кісенко.

Він також зазначив, що формула ціноутворення на енергоресурси враховує вартість їх доставки. «Доставка буде рахуватися в любому випадку, я думаю, що вона буде рахуватися окремо. Буде ціна газу як товару і буде ціна доставки», – сказав Кісенко.

Нагадаємо, що ціна для населення з лютого-2020 встановлюється за т.зв. формулою «Амстердам+». Вона була запроваджена урядом Олексія Гончарука, а уряд Дениса Шмигаля затвердив її в меморандумі з МВФ. Формула передбачає розрахунок ціни газу для населення на основі котирування біржі TTF в Нідерландах, вартості доставки газу з Нідерландів і маржі (націнки) українського постачальника.

Аналогічна формула «Роттердам+» діяла в 2016-2019 рр. для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.