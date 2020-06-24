Російська економіка: карантин зняли, а падіння посилилося

Влада Росії говорить про відновлення економіки, але...

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Как так? Нам же говорят, что восстанавливается? Берем официальные данные Росстата, а они свидетельствуют, что ситуация ухудшилась.

Вот данные Росстата по основным социально-экономическим показателям в мае по сравнению с апрелем (все — в годовом выражении):

Ну, и где оно, восстановление? – Из восьми показателей по шести ситуация ухудшилась.

Справедливости ради учтем, что с мая российская нефтяная отрасль в рамках договоренностей с ОПЕК стала снижать добычу нефти. Но даже это далеко не в полной мере может объяснить, почему майские показатели стали хуже апрельских. К примеру, услуги населению вряд ли сильно связаны с нефтью, однако майский соответствующий показатель оказался хуже апрельского.

Поэтому нет пока никакого восстановления экономики, о чем красноречиво свидетельствуют официальные данные Росстата. К тому же примем во внимание, что это официальные данные.

Когда в мае – месяце, в котором ограничения, связанные с коронавирусом, уже активно снимались, — ситуация явно хуже, чем в нерабочем апреле, это серьезный повод задуматься, как это может быть. В противном случае получается, что чем больше нерабочих дней, тем экономика лучше работает. А ведь именно такой вывод следует из основных экономических показателей за апрель и май.

Может, проблема в эффективности антикризисной экономической политики? Уверен, что так оно и есть на самом деле.

Джерело: Эхо Москвы

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