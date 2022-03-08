Яких втрат Росія завдала містам і селам України. Оперативні дані ДСНС на ранок 8 березня

Надзвичайники звітують про наслідки бойових дій у всіх регіонах країни

Підрозділи ДСНС продовжують виконання завдань з ліквідації наслідків обстрілів населених пунктів російськими військами, гасіння пожеж, надання допомоги постраждалому населенню та місцевим органам влади в організації евакуації населення, підвозу води та продуктів харчування.

Реагування підрозділів ДСНС на небезпечні події

Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у м. Харків та Миколаїв, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

Протягом доби підрозділами ДСНС здійснено 474 виїзди, у тому числі 242 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 39 осіб.

Піротехніками ДСНС здійснено 85 залучень, знешкоджено

51 ВНП.

Всього з початку війни підрозділами ДСНС здійснено близько 7,5 тис. виїздів, у тому числі близько 2 730 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 382 особи. Піротехніками ДСНС здійснено 721 залучення, знешкоджено 1 тис. 454 ВНП.

Київська область

7 березня 2022 року здійснювалась евакуація населення з міста Ірпінь. Силами ДСНС, Національної поліції, збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано близько 2 тис. осіб, серед яких є мешканці Бучі.

ДСНС надається медична та психологічна допомога, забезпечення прибуваючих осіб водою, продуктами харчування.

Медичний автомобіль ДСНС доставляє людей від зруйнованого мосту у с. Романівка до місць посадки в автобуси. Автобуси ДСНС задіяні для доставки людей до залізничного вокзалу. Крім того встановлено два намети ДСНС для надання необхідної допомоги та відпочинку. Від ДСНС залучено 20 осіб 5 од. техніки.

7 березня у м. Макарів внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП "Макарівський хлібозавод" (не експлуатується). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб. За попередньою інформацією всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.

"Макарівський хлібозавод". Загинуло 13 людей...

Миколаївська область

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано триповерхову будівлю казарми 79 ОДШБ та виникли загорання на території ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та 5 житлових будинків у

мкр Кульбакіне у м. Миколаїв. Протягом доби підрозділами ДСНС в ході проведення пошуково-рятувальних робіт з-під завалів врятовано 5 осіб та вилучено тіла 4 осіб. Від ДСНС залучалось 43 особи та 11 одиниць техніки ДСНС.

Житомирська область

Внаслідок авіаудару 7 березня по території нафтобази:

у Житомирі ТОВ «WOG-Ритейл» сталося загорання двох резервуарів ємністю по 1 тис. м3. Підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. В ході гасіння 3 співробітника ДСНС отримали опіки обличчя та верхніх кінцівок. До гасіння залучено 42 особи

та 10 од. техніки ДСНС.

у смт Черняхів ПП «Нафтотермінал Черняхівська нафтобаза» сталося загорання двох резервуари ємністю по 2 тис. м3. Всього на території нафтобази перебуває 17 резервуарів. Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 32 особи та 8 од. техніки ДСНС.

Харківська область

Підрозділами ДСНС ліквідовано пожежі в будівлі Військової служби правопорядку ЗСУ, трьох багатоквартирних житлових будинках, Харківського національного університету будівництва та архітектури, які виникли внаслідок авіаудару по м. Харків.

Підрозділами ДСНС врятовано 9 осіб, евакуйовано близько 160 осіб. Від ДСНС залучалося 116 осіб та 27 од. техніки.

Чернігівська область

Підрозділами ДСНС ліквідовано загорання школи, одного багатоповерхового та 7 приватних житлових будинків у

м. Чернігів, які виникли внаслідок авіаційних ударів. Внаслідок обстрілу загинуло 3 особи та постраждало 2 особи.

Підрозділами ДСНС врятовано 13 осіб. Від ДСНС залучалося 81 особа та 19 од. техніки.

Вінницька область

Підрозділами ДСНС ліквідовано пожежу на складі з ПММ на території військової частини А 1231 ЗСУ у с. Гавришівка Вінницького району на площі 1 тис. м кв., яка внаслідок ракетного удару. Внаслідок обстрілу загинуло 9 осіб, частково зруйновано будівлю штабу. В ході аварійно-рятувальних робіт з під завалів врятовано 6 осіб. Від ДСНС залучено 143 особи та 25 од. техніки.

Київ

На території м. Києва функціонують 2 проміжних пункти евакуації, які розгорнуті ДСНС для надання допомоги евакуйованому населенню з м. Ірпінь.

Сумська область

8 березня внаслідок авіаційного удару по м. Суми загинуло

9 осіб (з них 2 дитини), травмовано 8 осіб (з них 1 дитина), врятовано 1 особу та зруйновано 7 приватних житлових будинків. Від ДСНС залучалося 32 особи та 6 од. техніки.

Маріуполь дуже сильно постраждав від ворожих обстрілів

Щодо наслідків обстрілів військами РФ підрозділів ДСНС

Внаслідок обстрілів:

Санітарні втрати:

загинуло 12 осіб, травмовано 24 особи;

Втрати будівель:

знищено 39 будівель, пошкоджено 24 будівлі, захоплено

2 пожежно-рятувальних частини (Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області, м. Київ та САЗ м. Ніжин).

На захопленій території функціонують 121 пожежно-рятувальний підрозділ.

Втрати техніки:

знищено 55 од. техніки, захоплено 2 од., пошкоджено

15 од. техніки (Волинська, Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська області та м. Київ).

Щодо розгортання пунктів обігріву на західній ділянці кордону

З метою надання допомоги людям які перебувають на пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнуто 45 наметів для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу понад 145 тис. особам.

Для функціонування цих пунктів обігріву залучено близько 110 осіб та 14 од. техніки ДСНС.

Щодо наслідків обстрілів військами РФ населених пунктів

За інформацією військово-цивільних адміністрацій внаслідок ведення бойових дій військами російської федерації на території України зруйновано повністю 247 об’єктів та частково

1431 об’єкт (будівля) критичної інфраструктури, у тому числі:

транспортної інфраструктури – повністю 79 об’єктів та частково 103 об’єкти;

життєзабезпечення населення – повністю 2 об’єкти та частково 96 об’єктів;

заклади освіти – повністю 3 об’єкти та 34 частково;

заклади охорони здоров'я – 20 частково;

житлові будинки – повністю 112 та частково 1122 об’єкти;

заклади соціальної сфери – 3 частково;

інші об'єкти – повністю 55 об’єктів та частково 72 об’єкти.

Підрозділами ДСНС спільно з військово адміністраціями на 9 об’єктах соціальної сфери відновлено 256 вікон. Всього з початку робіт на 57 об’єктах відновлено 628 вікон, у тому числі у двох лікарнях відновлено 17 вікон.

Щодо електропостачання населених пунктів

На даний час знеструмлено 815 населених пунктів із них частково 61.

ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 9 генераторів, з них 6 для забезпечення електроенергією лікарень.

Щодо евакуації населення з районів ведення бойових дій

Станом на 16 год. 07.03.2022 проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 292 тис. осіб, з них понад 61 тис. дітей та 1 тис. 299 осіб з інвалідністю.

Найбільше розміщено в: Львівській (понад 83 тис.), Хмельницькій (понад 49 тис.), Закарпатській (понад 29 тис.), Чернівецькій (понад 24 тис.), Івано-Фракійській (понад 22 тис) областях.

Рятувальники виносять постраждалу людину з небезпечної зони

Надання допомоги місцевим органам влади

у життєзабезпеченні

Підрозділами ДСНС для населення підвезено:

3,5 тон питної води (Донецька область – 2 тони, Одеська – 1 тону, Закарпатська – 0,5 тони);

24 тони технічної води (Донецька область – 22 тони, Львівська – 1, Миколаївська – 1);

1,5 тони продуктів харчування (Луганська область – 1 тону, Одеська – 0,5 тони).

Українці постійно збирають гуманітарнуц допомогу для найбільш постраждалих регіонів

Гуманітарна допомога

Протягом 7 березня отримано від іноземних партнерів:

14 пожежно-рятувальних автомобілів;

2 автомобіля гуманітарної допомоги з пожежно-рятувальним майном.

Всього передано для ДСНС:

92 спеціальних автомобіля;

41 автомобіль, 41 залізничний вагон та 3 літаки з гуманітарною допомогою, а саме: 424 генератора, 211 мотопомп, 597 насос, 88 плавучих насосів, 48 піногенераторів, 58 тепловізорів, 148 бензопили, понад 14 тис. 400 пар спеціального взуття, понад 29 тис. пожежних рукавів, понад 1 тис. пожежних стволів, понад 12 тис. комплектів захисного одягу пожежних, понад 33 тис. 600 касок, більше 500 наметів, близько 4 тис. ковдр та інші матеріальні цінності.

Західні партнери теж допомагають, хто чим може

Завдяки плідній співпраці ДСНС з Державним агентством резервів України опрацьовано питання отримання для підпорядкованих підрозділів ДСНС нижче перерахованих матеріальних цінностей:

100 тис. банок консерви м’ясної;

10 тис. комплектів постільних речей;

1,6 тис. тон бензину А-92;

1,6 тис тон палива дизельного.

Станом на сьогодні триває отримання матеріальних цінностей.

Продовжується співпраця з іноземними країнами щодо отримання гуманітарної допомоги для забезпечення підрозділів ДСНС. Налагоджено механізм координації та транспортування міжнародної допомоги.

Місто Ірпінь. Люди намагаються евакуюватись

Проблемні питання

На даний час найскладніша ситуація в Бучанському районі Київської області. Ситуація в населених пунктах Бучанського району неконтрольована Української владою, окупантами створено гуманітарну катастрофу.

Доступ до населених пунктів відсутній (Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Нове Залісся, Красний Ріг, Макарів, Миколаївка, Колонщина, Копилів, Северинівка, Березівка, Плахтянка, Червона Гірка, Гавронщина, Немішаєво, Микуличі, Пороскотень, Клавдієво-Тарасове, Мила, Гурівщина) у зв’язку із окупацією загарбниками.

На території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

За інформацією місцевих мешканців окупантами здійснюється мародерство, вбивство, ґвалтування цивільного населення, проводиться паспортний контроль наших громадян.

Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів.

За оперативною інформацією потребують евакуації близько

4 тис. 400 осіб у які знаходяться у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об’єктах, дачних кооперативах та під завалами.

Також складна гуманітарна обстановка спостерігається у зв’язку з оточенням міст окупантами та відсутністю зелених коридорів, зокрема:

Донецька область – у містах Маріуполь та Волноваха в оточені, відсутнє електропостачання та зв'язок, при можливості продовжити евакуацію громадян.

Луганська область – Лисичанськ, Сватове, Старобільськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк (від населення надходять звернення щодо відсутності продуктів харчування).

Запорізька область – у зв’язку з оточенням

м. Енергодар можливе ускладнення гуманітарної обстановки.

Херсонська область – у зв’язку з оточенням населених пунктів Херсон, Каховка, Нова Каховка, Берислав можливе ускладнення гуманітарної обстановки.