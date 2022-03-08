Російські окупанти завдали авіаудару по Сумах: серед загиблих діти (відео)

Після 23.00 на місто та район російські ворожі літаки скинули авіабомби

Російська авіація у понеділок увечері здійснила авіаудар по житлових районах Сум, загинули та постраждали люди, серед них діти, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Після 23.00 на місто та район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння до житлових кварталів Сум знищило та пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі та травмовані, рятувальники працюють на місцях. Серед постраждалих – діти», – написав Живицький у Телеграмі в ніч на вівторок.

Згодом рятувальникиуточнили, що ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що по вул. Роменська та Спартака.

«О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них дві дитини», – йдеться у повідомленні.

Раніше Живицький повідомив, що вдень у понеділок у Сумському районі бійці тероборони прийняли нерівну битву з ворогом, внаслідок чого загинуло четверо українських добровольців.

«Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!» – написав він.

Російські окупанти продовжують чинити цинічні звірства в Україні. Ворог вкотре почав бомбити будинки мирних людей. 7 березня 2022 року літаки окупантів почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці.

Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram.