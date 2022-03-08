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    На Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі

    Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється - На Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі
    Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється
    фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

    Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж

    За добу з 7 по 8 березня рятувальники Харкова продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

    Так, о 15:30 надійшло повідомлення про пожежу в житловій 9-поверхівці на вул. Краснодарській. Горіли 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі склала понад 1500 кв.м. О 19:55 пожежа була ліквідована. Жертв та постраждалих немає.

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    На Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі
    На Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі
    На Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі
    На Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі
    фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

    Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 рятувальників. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла чотирьох загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

    Сьогодні в Житомирській області рятувальникам вдалося загасити пожежу на нафтобазі у Черняхові.

    Російська авіація у понеділок увечері здійснила авіаудар по житлових районах Сум, загинули та постраждали люди, серед них діти.

    Теги: Харків пожежа ДСНС бомбардування рятувальники
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    На Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі