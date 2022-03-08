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    Події в Україні

    Митники радять не їхати до ЄС через Польщу

    Щодня зі Львова до Польщі їде десяток потягів з українцями - Митники радять не їхати до ЄС через Польщу
    Щодня зі Львова до Польщі їде десяток потягів з українцями
    фото: glavcom.ua

    Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краковець»

    Державна митна служба розповіла про найменш і найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України. При цьому українцям радять не їхати в ЄС через Польщу. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

    Митники зазначили, що переважна більшість виїжджаючих з країни українців перетинають кордон з Польщею. Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краковець». Менше завантажені «Устилуг» і «Ягодин».

    Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.

    Нагадаємо, від початку російської агресії з України 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    Теги: ЄС ООН кордон Державна митна служба евакуація #stoprussia
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    Митники радять не їхати до ЄС через Польщу