Митники радять не їхати до ЄС через Польщу
Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краковець»
Державна митна служба розповіла про найменш і найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України. При цьому українцям радять не їхати в ЄС через Польщу. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.
Митники зазначили, що переважна більшість виїжджаючих з країни українців перетинають кордон з Польщею. Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краковець». Менше завантажені «Устилуг» і «Ягодин».
Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.
Нагадаємо, від початку російської агресії з України 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.